O novo culpado de tudo

A humanidade talvez não queira soluções; quer culpados. E o Super El Niño acaba de ganhar o emprego perfeito.

O ser humano está sempre em busca de alguma coisa. Poderia estar em busca de mais saúde, mais paz, mais igualdade e mais diversão, mas essas não são as principais buscas do ser humano. Vai ter gente dizendo que a maior busca do ser humano é por mais lucro, mas essa ainda não é a resposta certa. A real busca do ser humano, o que o faz juntar todas as suas forças e ser capaz de ultrapassar qualquer obstáculo, é a incessante busca por um culpado para todas as merdas que acontecem. Colocar a culpa em alguém ou alguma coisa é a verdadeira obsessão do homem; é o que o faz ficar em paz no final das contas.

Pois agora estamos vivendo um bom momento para essa eterna busca do ser humano. Isso porque agora surgiu um excelente candidato a assumir todas as culpas e livrar a cara de um monte de gente.

Quem é esse fenômeno, esse verdadeiro messias, que vai levar todas as culpas? É o Super El Niño! Colocar a culpa no Super El Niño é o que há de novidade; é a solução para todos os nossos problemas. O El Niño é mesmo muito perigoso: vai causar vários problemas climáticos e ser o responsável por muitos eventos extremos. Ele é mesmo muito ruim e, por conta disso, é o melhor candidato a assumir todas as culpas, as dele e as que não têm nada a ver com ele. O El Niño não vai reclamar; ninguém é amigo dele, ninguém é dono dele, ninguém é apoiador ou do mesmo partido que ele; portanto, o El Niño é um bom alvo para ser culpado de qualquer coisa. Quando o El Niño se torna Super El Niño, com nome de supervilão da Marvel, ele fica perfeito para assumir esse papel de culpado por qualquer coisa.

Então, prepare-se para escutar coisas do tipo:

— Desculpa, chefe. Cheguei atrasado por causa do Super El Niño.

— Não fiz o dever de casa por causa do Super El Niño.

— Eu perdi o gol feito porque o vento provocado pelo Super El Niño mudou a direção da bola.

— Eu marquei quatro pênaltis e dei dois cartões vermelhos pro outro time por influência do Super El Niño.

— A minha mala está cheia de dólares roubados porque o Super El Niño me obrigou a fazer isso!

— Eu perdi a eleição por causa do Super El Niño.

— O orçamento estourou por culpa do Super El Niño.

— O superfaturamento da obra foi causado pelo Super El Niño.

E digo mais: se você achar esse texto ruim, pode ter certeza de que a culpa é do Super El Niño.