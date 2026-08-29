Foi assim que Adi e Oto descobriram que havia uma Copa do Mundo: de repente, o Zoológico de Ljubljana começou a receber um número incomum de brasileiros vestidos de amarelo.
Um mês depois:
— Adi… Adi… Acorda!
— Ah, me deixa… A Copa já acabou… Hoje não tem jogo.
— Eu sei.
— Então me deixa dormir mais um pouquinho…
— É justamente sobre isso que eu quero conversar.
Adi abre um olho apenas. Segue dormindo com o outro.
— Diga.
— A Copa acabou.
— Sim.
— Então por que o Brasil ainda está perdendo?
Adi escala o morrinho vizinho àquele em que Oto já estava instalado. Ambos observam o vaivém dos visitantes. Então chega um grupo grande e barulhento. Brasileiros. Em comum, trajam a camisa amarela.
— Estranho… — diz Oto. — Continuam uniformizados.
— Humanos demoram para aceitar derrotas.
— Mas faz semanas!
Eles têm comportamentos diferentes daqueles que só falavam em Vini Jr. e cornetavam um tal Ancelotti. Adi nota que vários gravam vídeos apontando o dedo. Alguns gritam para o celular. Vestem-se também de forma inusitada, muitos colocando um blazer por cima da camisa de futebol — apesar dos termômetros marcarem altas temperaturas no verão europeu.
— Será que estão treinando para a próxima Copa? — pergunta Oto.
— Não.
E, depois de uma pausa, Adi prossegue:
— Não se treina para torcer. Estão é treinando para outra coisa.
— Repara só, Oto.
— Repara o quê?
— Ninguém está falando sobre futebol.
— Verdade.
— Nem sabem que a bola é redonda. Vai ver também são terraplanistas, aliás.
— Verdade também.
— Mas todos se comportam como quem acredita ter a certeza absoluta. De alguma coisa. De tudo.
— Então… Isso é religião? — pergunta Oto.
— Pior.
— Guerra?
— Pior ainda.
— Alguma dieta nova?
— Isso aí se chama eleição. Tempo de campanha lá no Brasil.
Os dois ficam só observando, em silêncio. O mais engomadinho dos turistas chega perto. Acha graça. Bate no vidro, ignorando a placa que proíbe assustar os animais. Os suricatos nem se movem.
— Mas por que usam uniforme?
— Porque uniforme economiza pensamento.
No dia seguinte, Oto ainda está encafifado com o assunto:
— Eles torcem, Adi?
— Não.
— Então por que a camisa?
— Desconfio que eles descobriram uma coisa fabulosa: vestir uma opinião é mais fácil do que construir uma.
Quando chega a primeira turma de brasileiros daquela manhã, Oto não se contém e vai para perto do vidro. Ele está fascinado com esse comportamento dos humanos, sincronizados. Parece que marcham em um próprio histrionismo. São paradoxos ambulantes.
— Adi…
— Hum?
— Eles vestem a mesma roupa, então, para convencer os outros?
— Não.
Adi termina de comer a ração matinal de insetos.
— Vestem a mesma roupa para convencer a si mesmos.
— E funciona?
— Tão bem que eles até se esquecem que podem trocar de roupa.
— E na Copa eles torciam pelo Brasil?
— Sim.
— E agora?
— Agora torcem contra os brasileiros.