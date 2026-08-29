7 filmes que estrearam esta semana na Netflix e vão fazer você trocar a rua pelo sofá

Robert Pattinson morre várias vezes, Kit Harington esconde da própria filha uma criatura que talvez seja ele mesmo, e uma cidade inteira dispõe de treze minutos para escapar de um tornado. A Netflix passou a última semana especialmente interessada em gente metida em situações das quais ninguém gostaria de participar, e talvez esteja aí uma boa razão para que a sala de casa pareça lugar mais seguro que o mundo lá fora.

Há também perigos menos barulhentos. “Mulher?” imagina um futuro em que até a saudade pode ser industrializada, dando a um viúvo uma réplica artificial da esposa morta, enquanto “O Homem que Sussurra” devolve Robert De Niro ao território dos homens atormentados por crimes antigos, agora cercado por Adam Scott e Michelle Monaghan. Entre uma coisa e outra, “Me Chame de Mãe” diminui a escala e encontra seu conflito numa disputa muito mais doméstica, embora maternidade, abandono e medo de perder um filho sejam capazes de produzir estragos que tornado nenhum saberia medir.

O caso mais excêntrico continua sendo o de Mickey Barnes. Bong Joon-ho pega uma ideia que pareceria brincadeira de ficção científica — um trabalhador pode morrer, ser impresso outra vez e voltar ao expediente — e entrega a Robert Pattinson um sujeito que descobre o inconveniente de encontrar seu próprio substituto vivo antes mesmo de estar devidamente morto. É por aí que a semana começa a ficar interessante.