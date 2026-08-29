Um dos maiores ícones dos anos 80 está de volta e atualizado: na Netflix

Em “Férias Frustradas”, lançado em 2015, Rusty Griswold (Ed Helms) deixa Chicago com a esposa e os filhos para atravessar os Estados Unidos rumo ao parque Walley World. Piloto de uma companhia aérea regional, ele acredita que a viagem poderá aproximar a família e recuperar a animação que desapareceu de casa. O plano parece simples. O problema é que os Griswold têm uma capacidade extraordinária de transformar descanso em calamidade.

Dirigida por John Francis Daley e Jonathan Goldstein, a comédia retoma os personagens da franquia iniciada em 1983. Rusty, que era criança no primeiro filme, agora ocupa o lugar de seu pai, Clark Griswold (Chevy Chase). Ele está casado com Debbie (Christina Applegate) e tem dois filhos que vivem em guerra. James (Skyler Gisondo), o mais velho, é tímido e inseguro. Kevin (Steele Stebbins), o caçula, aproveita qualquer distração dos pais para atormentá-lo.

A convivência anda desgastada. Debbie sente falta de aventuras e demonstra pouco entusiasmo pelas férias anuais em uma cabana no Michigan. Os meninos também detestam o passeio, embora Rusty demore a perceber. Depois de ouvir amigos falarem sobre uma viagem a Paris, ele decide abandonar a velha programação e surpreender todos com uma expedição rodoviária até Walley World, o parque que visitou na infância.

Uma lembrança vira plano familiar

Rusty associa Walley World a um período feliz de sua vida e deseja oferecer a mesma experiência aos filhos. A ideia nasce de uma intenção afetuosa, mas também revela sua dificuldade para enxergar a família que tem diante dos olhos. Ele tenta reproduzir uma memória antiga quando Debbie, James e Kevin precisam de outra coisa.

Ed Helms interpreta Rusty com a combinação habitual de entusiasmo, ingenuidade e constrangimento. O personagem deseja ser admirado pela mulher e pelos meninos, porém quase nunca sabe o que fazer para conquistar esse reconhecimento. Quanto mais tenta demonstrar segurança, mais expõe seu despreparo. Sua confiança sobrevive a situações que fariam qualquer adulto procurar o aeroporto mais próximo.

Debbie aceita a viagem, apesar das reservas. Christina Applegate oferece à personagem uma personalidade própria, distante da figura da esposa encarregada apenas de reclamar das trapalhadas do marido. Debbie carrega frustrações, desejos e histórias que Rusty desconhece. Durante uma parada, parte desse passado reaparece e obriga o marido a perceber que sua companheira teve uma vida muito mais agitada do que ele supunha.

O carro albanês entra em cena

Para percorrer o país, Rusty aluga um Tartan Prancer, veículo albanês equipado com dois tanques de combustível e uma quantidade preocupante de botões. O automóvel parece ter sido projetado por alguém com profundo ressentimento contra famílias em férias. Os comandos são confusos, os recursos oferecem mais perigo do que conforto e o manual pouco ajuda.

O Prancer ocupa papel central nas confusões. Rusty apresenta o carro com orgulho, embora não consiga operar boa parte de suas funções. Bancos, portas e controles eletrônicos passam a ameaçar os passageiros. Cada tentativa de dominar o veículo termina em novo constrangimento, e o motorista insiste em agir com a segurança de quem escolheu o melhor modelo disponível.

A comédia funciona melhor quando transforma objetos comuns em fontes de desastre. Um botão desconhecido, uma placa mal interpretada ou uma parada supostamente tranquila bastam para destruir o planejamento. Daley e Goldstein aproveitam a estrada para criar episódios independentes, ligados pela insistência de Rusty em chegar ao destino.

Algumas piadas são criativas, sobretudo aquelas construídas em torno do carro e das diferenças entre os integrantes da família. Outras dependem de sujeira, nudez, ferimentos e situações sexuais. O exagero faz parte da identidade da franquia, mas há ocasiões em que a grosseria ocupa o espaço que poderia pertencer aos personagens.

Dois irmãos em guerra

James tenta atravessar a viagem sem virar alvo do irmão mais novo. Interpretado por Skyler Gisondo, ele é um adolescente sensível, desajeitado e pouco preparado para reagir às provocações. Quando conhece Adena (Catherine Missal), ganha um motivo particular para aproveitar a estrada, embora sua timidez atrapalhe qualquer aproximação.

Kevin, vivido por Steele Stebbins, é pequeno apenas no tamanho. O garoto insulta, ameaça e persegue James com uma dedicação quase profissional. A inversão entre os irmãos rende graça porque o caçula domina o mais velho sem qualquer cerimônia. Ainda assim, a repetição das agressões desgasta parte das cenas e torna Kevin mais cruel do que engraçado em certos trechos.

Rusty e Debbie demoram a interferir nessa disputa porque estão absorvidos pelos próprios problemas. Ele tenta preservar a aparência de férias perfeitas. Ela percebe que o plano está desmoronando, mas ainda deseja dar uma chance à iniciativa do marido. A família continua avançando enquanto o tempo diminui e os incidentes tornam Walley World cada vez mais distante.

A produção também acompanha a relação do casal sem abandonar o tom leve. Rusty deseja recuperar a intimidade com Debbie, mas escolhe ocasiões desastrosas para demonstrar romantismo. Ela alterna carinho, irritação e espanto diante das escolhas dele. Ed Helms e Christina Applegate possuem boa sintonia e deixam a relação convincente mesmo nas passagens mais absurdas.

Uma parada nada acolhedora

Durante o percurso, os Griswold visitam Audrey (Leslie Mann), irmã de Rusty. Ela mora com Stone Crandall (Chris Hemsworth), um apresentador de televisão bonito, confiante e bastante satisfeito consigo mesmo. A passagem pela casa do casal deveria oferecer descanso, porém desperta novas inseguranças.

Stone domina o ambiente com sua presença e chama a atenção de Debbie. Hemsworth interpreta o personagem com uma seriedade que favorece a graça. Ele age naturalmente enquanto Rusty se sente diminuído e tenta esconder o incômodo. A visita deixa o piloto ainda mais pressionado a provar que consegue oferecer uma grande experiência à esposa.

A viagem inclui encontros com policiais, um caminhoneiro misterioso, um guia de rafting emocionalmente abalado e pessoas que tornam a estrada ainda menos segura. Charlie Day aparece como Chad, responsável por uma atividade que ganha contornos preocupantes. Essas participações mantêm o ritmo e impedem que o filme permaneça preso apenas às discussões dentro do carro.

Chevy Chase e Beverly D’Angelo retornam como Clark e Ellen Griswold, pais de Rusty. A presença dos dois cria uma ligação afetuosa com os filmes anteriores e reforça a semelhança entre pai e filho. Rusty deseja repetir a aventura de Clark, inclusive porque ainda procura sua aprovação. Contudo, as lembranças da infância não oferecem instruções para lidar com a esposa cansada, os filhos briguentos e um automóvel albanês imprevisível.

Diversão entre muitos excessos

“Férias Frustradas” apresenta uma história simples e fácil de acompanhar. Um pai percebe que está afastado da família, organiza uma viagem pelo país e tenta manter o plano mesmo quando tudo começa a dar errado. A estrada oferece liberdade para mudar de cenário e introduzir novas confusões, enquanto Walley World permanece como objetivo capaz de manter todos em movimento.

O roteiro acerta ao mostrar que Rusty age por carinho, ainda que sua teimosia coloque todos em situações perigosas. Ele não deseja vencer uma disputa nem provar alguma grande verdade. Quer apenas criar uma lembrança feliz para a esposa e os filhos. Esse afeto protege o personagem quando suas escolhas beiram o absurdo.

Nem todas as piadas têm a mesma força. Há sequências divertidas, passagens previsíveis e excessos que envelheceram pior do que o Tartan Prancer. Mesmo assim, Ed Helms e Christina Applegate preservam a simpatia do casal, enquanto o elenco de apoio adiciona energia às paradas.

“Férias Frustradas” pode agradar a quem busca uma comédia familiar voltada ao público adulto, cheia de acidentes, constrangimentos e decisões ruins. A produção não possui a espontaneidade do longa de 1983, mas consegue criar uma aventura própria para a nova geração dos Griswold. Rusty segue ao volante porque desistir significaria admitir que seu grande plano fracassou. Para Debbie, James e Kevin, chegar a Walley World já seria uma vitória considerável.