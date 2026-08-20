Mais de 91,7 milhões de espectadores: o fenômeno de língua não inglesa entre os mais vistos da história da Netflix

Em “Exterritorial”, a ex-soldada Sara Wulf (Jeanne Goursaud) entra no consulado dos Estados Unidos em Frankfurt com o filho, Josh (Rickson Guy da Silva), para solicitar um visto de trabalho. A mudança permitiria aos dois começar uma nova vida na América. Durante a espera, porém, o menino desaparece dentro do prédio. O caso se torna ainda mais estranho quando funcionários, câmeras e registros sustentam que Sara chegou sozinha.

Escrito e dirigido por Christian Zübert, o suspense alemão aproveita uma situação simples e angustiante. Uma mãe procura o filho, mas nenhuma pessoa ao redor confirma que ele esteve naquele lugar. Sara sabe que, ao atravessar a porta de saída, perderá o acesso ao consulado, pois a polícia alemã não pode entrar livremente no território diplomático americano. Sua escolha é permanecer escondida e procurar Josh por conta própria.

Um desaparecimento sem registro

Sara e Josh chegam ao consulado para resolver uma questão burocrática. Ela recebeu uma proposta profissional nos Estados Unidos e precisa regularizar a documentação da mudança. Enquanto aguardam atendimento, o garoto fica em uma área infantil. Quando a mãe retorna, a sala está vazia. Não há sinal de Josh nem qualquer funcionário disposto a admitir que o viu.

A segurança consulta os registros da portaria e apresenta imagens nas quais Sara parece entrar desacompanhada. O desaparecimento deixa de ser tratado como um possível crime e passa a levantar dúvidas sobre a saúde da própria mãe. Quanto mais ela insiste, mais os agentes enxergam seu comportamento como ameaça.

A situação ganha peso porque Sara voltou do Afeganistão com estresse pós-traumático. Ela foi a única sobrevivente de uma emboscada que matou seus companheiros e ainda sofre com lembranças daquele período. O passado oferece aos funcionários uma explicação conveniente para o que está acontecendo. Em vez de procurar uma criança, eles decidem que a visitante pode estar atravessando uma crise.

A dúvida também alcança quem assiste. Josh realmente desapareceu ou Sara perdeu contato com a realidade durante uma recaída? O roteiro sustenta essa incerteza por tempo suficiente para criar desconforto, embora a aflição da personagem sempre pareça mais convincente que os relatórios apresentados pelos agentes.

Portas fechadas em Frankfurt

Eric Kynch (Dougray Scott), responsável pela segurança do consulado, recebe Sara com uma cordialidade fria. Ele escuta a história, consulta os funcionários e repete que não existe prova da presença do menino. Seu jeito controlado contrasta com o desespero crescente da mãe. Enquanto ela pede uma busca pelo prédio, Kynch concentra esforços em retirá-la dali.

Sara telefona para a polícia alemã, mas descobre que as autoridades locais possuem pouca margem dentro do consulado. Se aceitar a ordem de saída, talvez jamais consiga retornar ao ponto onde viu Josh pela última vez. Ela decide fugir dos agentes e permanecer no edifício.

O treinamento militar permite que Sara atravesse corredores, escape da vigilância e acesse setores reservados. Zübert apresenta essas habilidades sem transformar a protagonista numa heroína indestrutível. Ela sente dor, comete erros e sofre com recordações que prejudicam sua atenção. Cada avanço custa energia e ainda oferece à segurança mais argumentos para classificá-la como perigosa.

Jeanne Goursaud sustenta boa parte da história com uma atuação física e inquieta. Sua Sara está sempre a poucos segundos de perder o controle, mas nunca abandona o motivo que a mantém em movimento. Goursaud transmite o medo de uma mãe e a disciplina de uma militar sem separar essas duas faces. Quando Sara derruba um agente, não busca exibir força. Ela tenta ganhar alguns minutos antes que todas as portas sejam bloqueadas.

Uma aliada dentro do prédio

Durante a procura, Sara conhece Irina (Lera Abova), uma jovem mantida em uma área escondida do consulado. Irina também precisa deixar o edifício e conhece passagens que podem ajudar na busca por Josh. A parceria nasce por necessidade. Uma procura uma criança, enquanto a outra tenta conquistar a liberdade.

Lera Abova traz leveza a uma história marcada por corredores brancos, câmeras e homens armados. Irina encara situações graves com uma desenvoltura que às vezes beira a imprudência. Seu comportamento rende algumas pausas divertidas, sobretudo diante da rigidez militar de Sara. As duas formam uma dupla improvável, mas agradável de acompanhar.

Irina possui informações próprias e não revela tudo de uma vez. Ainda assim, sua presença permite que Sara alcance espaços que permaneceriam fechados. A aliança também aumenta o perigo, pois os agentes agora procuram duas mulheres escondidas em um prédio cercado e fortemente vigiado.

A relação entre elas impede que “Exterritorial” se limite a uma sucessão de perseguições. Sara começa a busca isolada e tratada como alguém incapaz de confiar na própria memória. Ao conhecer Irina, ela ganha uma testemunha e uma parceira. Essa companhia devolve alguma força à personagem, embora também acrescente novos problemas ao seu caminho.

O Afeganistão volta à cena

Aos poucos, a procura por Josh se cruza com a missão militar que marcou a vida de Sara. A protagonista passa a suspeitar que sua ida ao consulado talvez tenha sido preparada por alguém interessado naquele episódio. Christian Zübert revela essas informações em pequenas parcelas, mantendo parte do passado fora de alcance e preservando os principais segredos da trama.

Eric continua em vantagem porque controla os agentes, as câmeras e as entradas. Sara possui apenas seu treinamento, poucos indícios e a ajuda incerta de Irina. Essa diferença alimenta as melhores passagens de ação. Os combates têm peso, os ferimentos interferem na busca e o cansaço da protagonista permanece perceptível.

Dougray Scott interpreta Kynch sem transformar o chefe de segurança numa caricatura. O personagem mantém a voz baixa mesmo quando a situação escapa ao seu controle. Essa serenidade causa mais incômodo que uma coleção de gritos. Ele ocupa uma função que lhe permite decidir quem entra, quem sai e qual versão será aceita dentro do prédio.

O consulado também exerce papel importante na tensão. Salas administrativas, depósitos, câmeras e corredores formam um ambiente fechado, moderno e pouco acolhedor. A mesma estrutura criada para proteger informações passa a impedir que uma mãe prove a existência do próprio filho. Até um registro de entrada ganha poder suficiente para colocar toda a história de Sara sob suspeita.

Ação eficiente com alguns excessos

“Exterritorial” funciona melhor quando permanece próximo de Sara e de sua busca. A ideia de apagar uma criança dos registros já oferece tensão suficiente, especialmente num edifício onde a autoridade local possui acesso limitado. Quando o roteiro acrescenta novas conspirações, algumas coincidências exigem boa vontade do público.

Apesar desses excessos, o suspense mantém energia durante boa parte de sua duração. Zübert sabe interromper a ação para recuperar a dúvida sobre a memória de Sara. Também sabe acelerar quando os agentes se aproximam e a protagonista precisa escolher entre continuar procurando ou proteger a própria vida.

Jeanne Goursaud oferece ao longa sua maior força. Sara poderia virar apenas mais uma ex-militar habilidosa cercada por inimigos. A atriz, porém, preserva o medo, o desgaste e a culpa que acompanham cada decisão. Sua violência nunca parece gratuita, pois nasce da certeza de que Josh continua dentro do prédio e de que ninguém pretende procurá-lo.

“Exterritorial” reúne ação, mistério e suspense numa história acessível, movimentada e fácil de acompanhar. O filme possui exageros, mas conhece o poder de sua premissa. Uma mãe entra num consulado com o filho e, poucas horas depois, precisa provar que ele existe. Enquanto funcionários fecham corredores e negam os registros, Sara permanece no edifício e procura a única pessoa capaz de confirmar sua versão.