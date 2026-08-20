Peça uma pizza e encha uma taça de vinho: comédia romântica com Jennifer Lopez, no Prime Video, é o programa perfeito para sua noite

Maya Vargas (Jennifer Lopez) trabalha há quinze anos em uma loja Value Shop no Queens, em Nova York. Ela conhece os clientes, sabe quais produtos vendem e participa das mudanças que melhoraram os resultados do estabelecimento. Aos 43 anos, acredita estar preparada para assumir a gerência. A promoção, porém, fica com Arthur (Dan Bucatinsky), um candidato que possui diploma universitário, mas conhece pouco a rotina da loja. Maya perde a vaga porque concluiu apenas o ensino médio por equivalência.
Dirigido por Peter Segal, “Uma Nova Chance” parte de uma situação fácil de reconhecer. Maya tem experiência, competência e bons resultados, mas esbarra numa exigência acadêmica usada como filtro pela empresa. O gerente Weiskopf (Larry Miller) elogia seu trabalho, embora não lhe dê a autoridade correspondente. A frustração cresce porque Maya percebe que anos de dedicação pesam menos do que uma linha no currículo.
Um currículo bom demais
Joan (Leah Remini), melhor amiga de Maya, fica indignada com a promoção perdida. Seu filho Dilly (Dalton Harrod), adolescente habilidoso com computadores, decide interferir. Sem a autorização de Maya, ele cria para ela um perfil profissional quase inacreditável, com diploma de Harvard, domínio de idiomas, viagens internacionais e experiências em grandes empresas. O rapaz ainda espalha essas informações pela internet, tornando a invenção difícil de contestar numa pesquisa superficial.
O plano produz um resultado inesperado. A Franklin & Clarke, fabricante de cosméticos vendidos na Value Shop, convida Maya para uma entrevista em Manhattan. Ela chega ao elegante escritório sem conhecer a dimensão da história montada por Dilly. Durante a conversa, prefere falar sobre aquilo que realmente domina. Maya conhece consumidores, acompanha vendas e sabe por que determinados produtos permanecem nas prateleiras enquanto outros encalham. Anderson Clarke (Treat Williams), presidente da companhia, gosta de suas observações e oferece a ela um cargo temporário de consultora.
Maya aceita o emprego porque enxerga ali a oportunidade que o varejo lhe negou. O problema está no currículo que lhe garantiu a entrevista. Cada competência inventada pode virar uma pergunta, uma reunião ou uma tarefa impossível de cumprir. A personagem passa a trabalhar sob duas pressões. Precisa apresentar resultados dentro da Franklin & Clarke e impedir que alguém examine com cuidado sua formação acadêmica.
A experiência entra no escritório
Na nova empresa, Maya recebe a missão de desenvolver uma linha de cosméticos ao lado de funcionários pouco valorizados. A proposta será comparada ao projeto de Zoe Clarke (Vanessa Hudgens), executiva jovem e filha de Anderson. Zoe estudou, conhece os laboratórios e circula pela companhia com a segurança de quem cresceu naquele ambiente. Maya possui outro tipo de conhecimento, adquirido no contato diário com clientes que escolhem produtos olhando preço, utilidade e confiança.
A competição entre as duas organiza a parte mais interessante de “Uma Nova Chance”. Maya leva para o escritório aquilo que aprendeu na loja, enquanto Zoe trabalha com os recursos oferecidos pela empresa. As diferenças aparecem nas pesquisas, nas escolhas da equipe e na maneira de observar o público. A disputa também expõe um problema comum no mercado de trabalho. Muitas companhias dizem valorizar experiência, mas reservam os cargos mais altos a quem atravessou determinadas instituições.
O roteiro acerta quando deixa Maya agir. Ela pergunta, observa embalagens e usa o conhecimento acumulado no varejo para defender suas propostas. Jennifer Lopez torna essa competência convincente porque interpreta a personagem com segurança, sem apagar sua vulnerabilidade. Maya sabe trabalhar, mas teme ser desmascarada. Quanto mais reconhecimento recebe, maior fica o risco de perder o emprego e a confiança dos novos colegas.
Mentiras rendem boas confusões
A comédia cresce quando o currículo inventado cobra conhecimentos que Maya não possui. Compromissos sociais e conversas profissionais viram pequenas armadilhas. Joan tenta ajudá-la e oferece conselhos nem sempre sensatos, numa parceria marcada pela intimidade das duas atrizes. Leah Remini não ocupa apenas a função da amiga engraçada. Joan conhece as inseguranças de Maya, protege seus segredos e também sabe dizer quando a mentira começa a cobrar um preço alto demais.
Algumas situações são divertidas porque Jennifer Lopez mantém Maya consciente do absurdo. Ela desfruta as roupas, o apartamento e os benefícios do novo cargo, mas nunca parece completamente confortável. Há sempre uma chance de alguém pedir uma prova, fazer uma pergunta específica ou procurar uma informação verdadeira. Peter Segal usa essa espera para sustentar a leveza, embora certas confusões pareçam preparadas apenas para levar a protagonista ao próximo aperto.
O romance com Trey (Milo Ventimiglia) acrescenta outra dificuldade. Ele deseja construir uma família, enquanto Maya carrega uma experiência do passado que ainda interfere em seus planos. A nova oportunidade profissional também afasta o casal, pois Trey desaprova a fraude e teme que ela perca tudo. A relação recebe menos espaço do que a disputa corporativa, mas ajuda a mostrar que Maya não esconde apenas dados acadêmicos. Ela também guarda uma ferida pessoal que explica parte de suas escolhas.
Zoe muda o peso da história
A aproximação entre Maya e Zoe leva “Uma Nova Chance” para um terreno mais sentimental. O roteiro apresenta uma ligação entre as duas que modifica o sentido da competição e recupera uma questão antiga da vida da protagonista. Essa passagem fornece mais profundidade a Maya, porém surge apoiada numa coincidência grande demais. O filme aceita essa conveniência com tanta confiança que quase convida o público a não fazer contas.
Vanessa Hudgens dá a Zoe uma fragilidade que contrasta com sua imagem profissional. A jovem possui diploma, dinheiro e acesso ao presidente da empresa, mas também enfrenta cobranças familiares e dúvidas sobre o futuro. A relação entre ela e Maya ganha importância porque nenhuma das duas cabe na primeira impressão. Uma parece ter chegado longe apenas pela fraude. A outra parece protegida apenas pelo sobrenome. O convívio revela duas mulheres tentando garantir o próprio espaço dentro da mesma companhia.
“Uma Nova Chance” reúne questões profissionais, familiares e amorosas numa comédia de pouco mais de cem minutos. Nem todas recebem o mesmo cuidado. O roteiro corre em alguns trechos e recorre a conveniências que enfraquecem sua credibilidade. Ainda assim, Jennifer Lopez mantém a história viva. Sua Maya é esperta, trabalhadora e contraditória, capaz de aproveitar uma oportunidade sem ignorar o perigo que a acompanha. Quando o currículo falso ameaça tomar conta de sua vida, ela precisa decidir quanto vale o emprego e quem merece conhecer sua história verdadeira.