Baseado em best seller de Cormac McCarthy, filme indicado a 139 prêmios e ganhador de 4 Oscars está na Netflix

Em 1980, no oeste do Texas, um caçador leva dois milhões de dólares encontrados entre cadáveres e passa a ser perseguido por um assassino. Llewelyn Moss, vivido por Josh Brolin, caça antílopes nas terras áridas próximas à fronteira mexicana quando avista veículos abandonados. Ao se aproximar, descobre homens mortos, armas, drogas e sinais de que uma transação terminou em tiroteio. Um dos feridos ainda respira e pede água. Moss segue adiante, localiza outro corpo distante dos carros e encontra uma mala com dois milhões de dólares. Em vez de chamar a polícia, leva o dinheiro para casa.

A escolha abre a perseguição de “Onde os Fracos Não Têm Vez”, lançado em 2007 e dirigido por Joel e Ethan Coen. Moss acredita que pode esconder a quantia e abandonar a cidade antes que os responsáveis apareçam. Sua experiência como veterano de guerra e caçador lhe dá confiança para observar rastros, improvisar esconderijos e reconhecer sinais de perigo. O problema é que o dinheiro pertence a pessoas dispostas a matar para recuperá-lo.

Durante a madrugada, Moss retorna ao local do tiroteio com água para o homem ferido. A culpa revela um lado humano que contrasta com sua decisão de ficar com a mala, mas a visita custa caro. Outros homens chegam ao deserto, identificam seu veículo e iniciam a caçada. Moss consegue escapar, volta para casa e manda a esposa, Carla Jean Moss, interpretada por Kelly Macdonald, viajar para a residência da mãe. Ela percebe a gravidade da situação, embora o marido conte apenas o necessário.

Um assassino segue o dinheiro

Anton Chigurh, interpretado por Javier Bardem, recebe a missão de recuperar a mala. Ele atravessa o Texas com um método próprio, mata quem interfere em seu caminho e transforma conversas banais em situações assustadoras. Sua aparência chama atenção pelo corte de cabelo estranho, mas o detalhe quase cômico perde qualquer graça quando ele começa a falar. Chigurh mantém a voz baixa, faz perguntas curtas e oferece poucas pistas sobre o que pretende fazer.

O personagem usa uma arma de ar comprimido empregada no abate de gado para atacar vítimas e abrir fechaduras. O objeto reforça sua frieza porque elimina qualquer aparência de duelo ou disputa equilibrada. Chigurh também dispõe de um receptor ligado a um transmissor escondido entre as notas. A tecnologia informa a proximidade da mala, embora não revele paredes, corredores ou quartos fechados. Ele precisa interpretar cada sinal antes que Moss mude novamente de endereço.

Moss, por sua vez, troca de motel, esconde o dinheiro em um duto de ventilação e prepara rotas de fuga. Josh Brolin interpreta o personagem sem transformá-lo em um homem ingênuo. Ele sabe que está sendo caçado, identifica falhas nos quartos e usa o conhecimento militar para ganhar algumas horas. Ainda assim, enfrenta um perseguidor tão paciente quanto ele. Cada estadia deixa um registro, cada ferimento exige atendimento e cada telefonema pode entregar outra localização.

Os irmãos Coen constroem o suspense com portas, passos, luzes apagadas e ruídos vindos do corredor. Esses elementos nunca aparecem apenas para enfeitar a cena. Uma lâmpada denuncia movimento, uma fechadura informa que alguém chegou e o silêncio obriga Moss a decidir sem enxergar o perigo. A pouca presença de música também deixa tiros, respirações e motores mais próximos do espectador. O medo nasce da espera por uma informação que pode chegar tarde demais.

Um xerife sempre chega depois

Enquanto Moss foge e Chigurh avança, o xerife Ed Tom Bell, interpretado por Tommy Lee Jones, investiga os cadáveres espalhados pelo condado. Bell conhece a região, conversa com outros policiais e procura reconstruir o caminho percorrido pelos envolvidos. Seu problema está no atraso. Quando chega a um posto, uma casa ou um motel, alguém já morreu ou partiu, deixando apenas sangue, cápsulas e fechaduras destruídas.

Tommy Lee Jones dá ao xerife uma mistura de cansaço, inteligência e ironia. Bell comenta os crimes com frases secas e preserva certa delicadeza no contato com a esposa, Loretta Bell, vivida por Tess Harper. Ele pertence a uma geração habituada a reconhecer criminosos e razões compreensíveis, mas Chigurh parece operar fora dessa lógica. O distintivo garante acesso aos locais investigados, porém oferece pouca proteção contra um homem que não teme prisão, autoridade ou testemunhas.

Bell tenta localizar Moss antes de Chigurh e acredita que ainda pode protegê-lo. O caçador, contudo, confia mais na própria habilidade do que na polícia. Essa resistência impede uma aliança que poderia melhorar suas chances. Moss quer conservar o dinheiro e manter Carla Jean longe da ameaça, enquanto o xerife precisa descobrir onde ele está sem receber sua colaboração. Os dois trabalham contra o mesmo assassino, porém o silêncio entre eles favorece quem conhece o transmissor.

A violência sem glamour

“Onde os Fracos Não Têm Vez” combina crime, drama e suspense sem transformar a perseguição em aventura heroica. Moss demonstra coragem e inteligência, mas foi ele quem retirou a mala do deserto. Chigurh possui disciplina, embora use essa qualidade para matar pessoas que pouco sabem sobre o dinheiro. Bell representa a lei, mas sua experiência não encurta a distância entre a investigação e os crimes.

Javier Bardem cria um vilão assustador porque Chigurh raramente perde o controle. Josh Brolin sustenta a obstinação de Moss sem pedir simpatia automática, enquanto Tommy Lee Jones oferece ao xerife uma humanidade cansada e atenta. Os três personagens seguem caminhos ligados pela mesma quantia, mesmo quando não dividem o mesmo espaço. A mala oferece a Moss uma oportunidade de mudar de vida, dá a Chigurh um alvo e impõe a Bell uma corrida que sua autoridade talvez não consiga vencer.

A adaptação do romance de Cormac McCarthy também preserva uma secura pouco comum em produções policiais. Joel e Ethan Coen não procuram tornar a violência agradável nem oferecem alívio sempre que a tensão cresce. Há ironia em algumas conversas e comportamentos, mas ela nasce da personalidade dos envolvidos. Ninguém interrompe uma perseguição mortal para divertir o público.

O filme é severo, envolvente e por vezes constrangedor. “Onde os Fracos Não Têm Vez” mostra pessoas obrigadas a agir com informações incompletas, enquanto dinheiro, distância e tempo determinam quem alcança a próxima porta primeiro. Moss continua fugindo porque acredita que ainda pode conservar a mala. Chigurh segue o sinal porque foi contratado para recuperá-la. Bell reúne os vestígios porque cada minuto perdido deixa outro endereço fora do alcance da polícia.