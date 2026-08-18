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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Com 96% de aprovação da crítica, este pequeno romance é uma das descobertas mais improváveis do Prime Video

Sonhar pode vir a ser uma perigosa armadilha. Quando a vida entra numa espécie de giro eterno, e ciclos se iniciam e têm fim sem que consigamos perceber, é hora de mudanças radicais no que temos feito de nossa jornada. Às vezes é necessário ir para muito longe para sentir-se em casa, e só quando vencido um caminho extenso, fatigante, desumano até, sabe-se, afinal, o que se estava procurando. Dois espíritos desbravadores — um latente; o outro, pagando um preço alto por viver em (quase) total emancipação da matéria — encontram-se em “Vida Sem Roteiro”, uma discreta ode à liberdade das escolhas e um pequeno épico sobre a estranheza do amor. Dificuldades da vida contemporânea, marcada pelos afetos líquidos, relacionamentos frágeis e a voracidade do mundo do trabalho são pontos levantados com critério por Steven Kanter e Henry Loevner, num enredo bastante realista.

Vida Sem Roteiro e a estranheza do amor

Atrás de um pouco de sossego, Max Rosen e Amy Jimenez resolvem fazer uma viagem de carro entre Nova York e Jackson Hole, no Wyoming, onde ficarão num imóvel para aluguéis na alta temporada. Eles planejam se casar, e enquanto o dia D não chega, aproveitam para partilhar a rotina, decerto uma medida que pode reduzir a pó todas as ilusões acerca da vida além-namoro. Depois de devidamente instalados, Kanter e Loevner enchem o roteiro de situações comuns, mas que prestam-se a escancarar a distância entre Max, diretor-executivo de uma startup, e a noiva, filha de imigrantes hispânicos que se demitiu por perceber-se um tanto congelada. Uma emergência profissional obriga Max a voltar a Nova York, mas Amy continua o passeio e contrata Loren, um peregrino que roda a América ao lado de sua husky siberiana Dorothy num SUV dando aulas de pesca. Paulatinamente, o filme deriva para a possibilidade de um romance entre Amy e Loren, numa bem-arranjada orquestração de comentários a respeito da luta contra o estabelecido e os amores platônicos, arrebatadores e brutais como outros quaisquer. Claudia Restrepo, Derrick Joseph DeBlasis e Bem Coleman elaboram esse triângulo com uma maturidade louvável e rara, e a sequência final é uma das mais líricas da produção cinematográfica contemporânea.

Filme: Vida Sem Roteiro
Diretor: Steven Kanter e Henry Loevner
Ano: 2023
Gênero: Comédia/Drama/Romance
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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