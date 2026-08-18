Baseado em livro traduzido para 30 idiomas e com mais de 500 mil cópias vendidas, suspense está na Netflix

Em “Temporada de Furacões”, drama mexicano lançado pela Netflix, a diretora Elisa Miller acompanha jovens de La Matosa, no estado de Veracruz, ligados ao assassinato de uma mulher conhecida como Bruxa. Quando algumas crianças descobrem o corpo da vítima em um canal, a polícia inicia uma investigação que expõe abusos, preconceitos e relações mantidas em segredo. Inspirado no romance de Fernanda Melchor, o filme procura descobrir quais acontecimentos levaram ao crime e por que ninguém conseguiu interromper aquela sequência de violência.

Um grupo de crianças caminha pela vegetação de La Matosa e encontra um cadáver boiando na água. A vítima é a Bruxa (Edgar Treviño), uma moradora cercada por histórias assustadoras e procurada por pessoas que precisam de remédios, dinheiro, rituais ou algum tipo de ajuda. Seu nome provoca medo, mas sua casa recebe visitantes com frequência.

A descoberta mobiliza a polícia e rompe o silêncio do povoado. Os moradores conheciam a Bruxa, embora poucos estejam dispostos a admitir o que faziam em sua casa. Cada depoimento preserva um segredo e esconde uma vergonha. A investigação precisa avançar entre boatos, ressentimentos e versões incompletas.

“Temporada de Furacões” começa pelo crime e retorna aos dias anteriores. A história acompanha personagens ligados à vítima e entrega partes diferentes do que aconteceu. Essa estrutura exige atenção, pois uma informação aparentemente pequena pode ganhar outro peso quando o ponto de vista muda.

Norma chega a La Matosa

Norma (Kat Rigoni) é uma adolescente grávida que foge de casa após sofrer violência sexual praticada pelo padrasto. Sozinha e sem dinheiro, ela chega a La Matosa e conhece Luismi (Andrés Cordaz), um rapaz desempregado que vive entre a pobreza, o consumo de drogas e os problemas familiares.

Luismi acolhe Norma mesmo sem ter condições de oferecer segurança. Os dois formam uma ligação frágil, alimentada mais pela falta de alternativas do que por qualquer promessa romântica. Há afeto entre eles, mas também existe a realidade pouco gentil de dois adolescentes tentando resolver problemas que deveriam mobilizar adultos e instituições.

A gravidez coloca Norma diante de uma urgência. Ela precisa de atendimento, proteção e abrigo, porém nenhuma dessas coisas está disponível. Luismi pede ajuda à mãe, Chabela (Reyna Mendizábal), que leva a garota até a Bruxa. A visita aproxima Norma da mulher encontrada no canal e liga sua história à investigação.

Kat Rigoni interpreta Norma com contenção. A personagem fala pouco e observa muito, pois aprendeu que qualquer palavra pode ser usada contra ela. Andrés Cordaz faz de Luismi um jovem disperso e vulnerável, incapaz de assumir responsabilidades maiores, embora tente proteger Norma com os poucos recursos que possui.

Brando esconde desejo e raiva

Brando (Ernesto Meléndez), amigo de Luismi, ocupa outra parte importante da história. Ele vive com uma mãe religiosa e frequenta ambientes dominados por rapazes agressivos. Por trás da postura hostil, esconde desejos que poderiam transformá-lo em alvo dentro da própria comunidade.

Essa repressão aparece em sua relação com Luismi e com a Bruxa. Brando teme ser descoberto, sente ciúme e converte insegurança em violência. Ernesto Meléndez entrega uma atuação inquieta, feita de silêncios, olhares desconfiados e mudanças bruscas de comportamento. O personagem assusta, mas também revela quanto esforço gasta para esconder quem é.

Quando surge o rumor de que a Bruxa guarda dinheiro em casa, Brando passa a considerar um roubo. Para entrar na residência, ele precisa da ajuda de Luismi e de Munra (Guss Morales), padrasto do rapaz. Munra possui um veículo, conhece as estradas da região e costuma acompanhar Chabela, mas vive sem dinheiro e com pouca autoridade sobre a família.

A possibilidade de encontrar uma fortuna oferece aos rapazes uma saída tentadora. O problema está na origem da informação. Ninguém sabe quanto dinheiro existe nem onde ele estaria escondido. Ainda assim, a pobreza transforma um boato em plano. Em La Matosa, até uma história mal contada pode parecer mais confiável do que a promessa de emprego.

Yesenia observa os movimentos

Yesenia (Paloma Alvamar), prima de Luismi, também acompanha os passos do rapaz. Ela guarda ressentimento porque acredita que a avó sempre o protegeu, apesar das ausências e dos problemas provocados por ele. Sua relação com o primo mistura inveja, raiva e uma atenção constante aos lugares que ele frequenta.

Paloma Alvamar oferece firmeza à personagem sem transformá-la numa simples testemunha. Yesenia participa daquela família e conhece suas feridas. Quando fala sobre Luismi, há mágoas antigas por trás de cada acusação. Suas informações ajudam a polícia, mas também carregam o desejo de fazê-lo pagar por anos de preferência e tolerância.

O roteiro escrito por Elisa Miller e Daniela Gómez aproxima essas histórias aos poucos. O crime permanece no centro, enquanto cada personagem acrescenta uma nova peça. A mudança de perspectiva mostra quem visitou a casa, quem ouviu determinados rumores e quem tinha interesse no suposto dinheiro.

A violência começa dentro de casa

A diretora Elisa Miller filma La Matosa como uma comunidade abafada pelo calor, pela precariedade e pelo abandono. A polícia aparece depois da morte, quando grande parte do sofrimento já ocorreu. Antes disso, Norma precisou fugir sozinha, Luismi cresceu sem proteção, Brando aprendeu a esconder seus desejos e a Bruxa viveu entre a procura dos moradores e o desprezo público.

A dureza de “Temporada de Furacões” pode cansar parte do público. O filme reúne abuso sexual, gravidez precoce, intolerância, drogas, pobreza e assassinato, quase sem oferecer descanso. Essa escolha corre o risco de transformar La Matosa num lugar definido apenas pela desgraça. A adaptação, porém, preserva alguma humanidade ao registrar pequenos gestos de cuidado, especialmente na ligação entre Norma e Luismi.

A história também foge do suspense policial mais convencional. O interesse está menos na busca por uma surpresa engenhosa e mais na reconstrução dos fatos. Miller revela o que cada pessoa fez, quais escolhas estavam disponíveis e quanto custava pedir ajuda naquela comunidade. A investigação avança porque os depoimentos começam a preencher as lacunas deixadas pelos rumores.

“Temporada de Furacões” é um drama pesado, bem interpretado e interessado nas origens de um crime que nenhum morador consegue enxergar por inteiro. Elisa Miller respeita a complexidade criada por Fernanda Melchor e sustenta a tensão sem transformar os personagens em peças descartáveis. Quando as diferentes versões se aproximam, a morte da Bruxa deixa de parecer um episódio isolado e passa a carregar os segredos de todos que atravessaram sua porta.