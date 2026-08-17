Cameron Diaz e Jamie Foxx estrelam filme visto por mais de 147 milhões: Top 10 de todos os tempos da Netflix

Em “De Volta à Ação”, Emily e Matt vivem com os filhos nos arredores de Atlanta, quinze anos depois de abandonarem a CIA para formar uma família. A tranquilidade termina quando uma gravação revela habilidades que deveriam permanecer escondidas. Identificados por antigos inimigos, os dois precisam deixar os Estados Unidos e buscar proteção na Inglaterra, enquanto tentam explicar aos adolescentes por que seus pais comuns sabem lutar, dirigir em perseguições e escapar de homens armados.

Dirigido por Seth Gordon, “De Volta à Ação” marca o retorno de Cameron Diaz ao cinema após mais de uma década afastada das telas. Ela interpreta Emily, antiga agente de elite e esposa de Matt, vivido por Jamie Foxx. Os dois abandonaram a espionagem depois de uma missão perigosa e passaram a viver sob novas identidades. O plano funcionou durante anos, até uma confusão familiar produzir a exposição que eles mais temiam.

Pais comuns só na aparência

Emily e Matt criam Alice (McKenna Roberts) e Leo (Rylan Jackson) sem contar nada sobre o passado. Os filhos acreditam que vivem com dois adultos excessivamente protetores e um pouco antiquados. Matt acompanha os passos de Alice pelas redes sociais, enquanto Emily procura impedir que o marido transforme a casa numa pequena central de vigilância.

Alice reage às cobranças com a irritação típica de quem já se considera independente. Leo, mais novo e observador, passa boa parte do tempo diante das telas. O retrato familiar tem algo reconhecível. Os pais querem proteger, os filhos querem privacidade e ninguém está disposto a admitir que talvez tenha passado da conta.

A situação muda durante uma saída escondida de Alice. Emily e Matt precisam buscá-la e acabam envolvidos em uma briga. O treinamento adquirido na CIA reaparece diante de várias testemunhas, com golpes precisos demais para serem confundidos com sorte. Alguém grava a confusão e publica o vídeo. A imagem circula e chega até pessoas que ainda procuram o casal.

A fuga começa em Atlanta

A descoberta obriga Emily e Matt a retirar Alice e Leo da escola e deixar Atlanta. Os adolescentes recebem poucas informações e muitas ordens, uma combinação pouco eficiente para quem já desconfia dos pais. Durante a viagem, novas ameaças obrigam o casal a usar habilidades que mantinha escondidas.

Jamie Foxx trabalha bem a mistura de agente experiente e pai aflito. Matt enfrenta perseguidores com segurança, mas perde a compostura diante da vida digital da filha. Cameron Diaz assume a parte física da aventura com desenvoltura e dá a Emily uma impaciência divertida. Ela sabe lidar com criminosos, porém tem mais dificuldade quando Alice exige sinceridade.

A relação entre Diaz e Foxx sustenta boa parte de “De Volta à Ação”. Os atores passam a impressão de um casal acostumado a trabalhar junto, inclusive quando discordam. Matt prefere vigiar cada movimento dos filhos. Emily tenta preservar alguma autonomia para eles, embora também esconda informações essenciais. A comédia nasce dessas contradições e das tentativas desastradas de manter uma aparência normal durante a fuga.

Segredos guardados na Inglaterra

A família segue para a Inglaterra em busca de segurança e de um recurso ligado à antiga missão. A viagem também obriga Emily a procurar Ginny (Glenn Close), sua mãe, com quem mantém uma relação difícil. Ginny vive numa propriedade protegida e possui experiência no serviço secreto britânico. Ela recebe os parentes com a confiança de quem considera uma invasão armada menos trabalhosa do que uma conversa entre mãe e filha.

Ao lado de Ginny está Nigel (Jamie Demetriou), seu companheiro mais jovem e aspirante a agente. Ele deseja participar das operações, embora a empolgação seja bem maior que o preparo. Glenn Close interpreta Ginny com uma elegância autoritária e aproveita cada oportunidade para tratar os demais como auxiliares pouco qualificados. Demetriou responde com entusiasmo inconveniente e traz leveza às passagens dentro da propriedade.

A chegada à Inglaterra também coloca Emily diante de Baron (Andrew Scott), antigo conhecido ligado ao serviço britânico. Matt recebe a presença dele com ciúme mal disfarçado. Andrew Scott aproveita a ambiguidade do personagem, que parece sempre saber mais do que revela, sem abandonar uma educação capaz de irritar Matt ainda mais.

Ação eficiente roteiro conhecido

Seth Gordon mantém “De Volta à Ação” em movimento com perseguições, lutas e fugas por diferentes espaços. A ação possui ritmo e permite que Cameron Diaz e Jamie Foxx recuperem a parceria vista em “Annie”, de 2014. O roteiro, escrito por Gordon e Brendan O’Brien, possui menos inventividade. Muitas situações seguem caminhos familiares aos filmes sobre espiões aposentados que precisam proteger os filhos.

Os adversários também recebem pouco espaço para ganhar personalidade. Eles surgem para perseguir, ameaçar e obrigar a família a seguir adiante. O núcleo doméstico acaba sendo mais interessante que a conspiração. As discussões entre pais e filhos oferecem um risco emocional compreensível, pois Emily e Matt podem afastar os inimigos, mas não conseguem apagar quinze anos de mentiras.

McKenna Roberts dá firmeza a Alice e não transforma a adolescente numa presença meramente rebelde. A personagem tem motivos para desconfiar dos pais e percebe que a proteção oferecida por eles também serviu para controlar sua vida. Rylan Jackson interpreta Leo com discrição e faz do menino uma figura atenta aos detalhes. As reações dos dois ajudam a manter a família no centro da história.

“De Volta à Ação” oferece uma diversão leve, apoiada principalmente no carisma do elenco. O roteiro raramente surpreende e poderia aproveitar melhor seus personagens secundários, mas a combinação de espionagem e conflito familiar rende boas passagens. Cameron Diaz retorna com energia e mostra que o afastamento não diminuiu sua presença diante da câmera. Jamie Foxx acompanha o mesmo tom e transforma Matt num agente habilidoso que preferiria enfrentar uma organização criminosa a conversar com a filha sobre redes sociais.

Quando Emily e Matt voltam a trabalhar lado a lado, as lutas recuperam uma parceria guardada durante anos. Cada vitória contra os perseguidores, porém, revela outra parte do passado aos filhos. A família pode encontrar abrigo e manter os inimigos afastados por algum tempo, mas Alice e Leo já sabem que seus pais escondem muito mais do que documentos e armas.