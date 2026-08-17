Mais de 172 milhões de espectadores assistiram: o terceiro filme mais visto da história da Netflix

Na véspera de Natal, no movimentado Aeroporto Internacional de Los Angeles, o agente de segurança Ethan Kopek (Taron Egerton) recebe uma ordem criminosa pelo fone de ouvido. Um homem desconhecido exige que ele libere uma bagagem perigosa e ameaça matar Nora Parisi (Sofia Carson), sua namorada grávida, caso tente pedir ajuda. A chantagem sustenta “Bagagem de Risco”, suspense de ação lançado em 2024 e dirigido por Jaume Collet-Serra.

Ethan trabalha para a Administração de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, a TSA. Embora conheça os procedimentos do aeroporto, ele anda desanimado com a profissão. Nora percebe a insatisfação do namorado e deseja que ele retome o plano de ingressar na polícia. O emprego atual parece ter virado uma sala de espera para uma vida que nunca começou.

Naquela manhã, Ethan pede ao supervisor Phil Sarkowski (Dean Norris) a oportunidade de operar um dos scanners de bagagem. Ele quer provar que ainda merece confiança e pode assumir tarefas mais importantes. A mudança de função, aparentemente banal, coloca o agente no lugar exato escolhido pelos criminosos.

Uma voz escondida no aeroporto

Durante a inspeção dos passageiros, Ethan recebe um fone de ouvido deixado por alguém. Do outro lado está o Passageiro (Jason Bateman), um mercenário que acompanha seus movimentos e conhece detalhes de sua vida pessoal. A ordem é simples e terrível. Uma mala específica deverá atravessar o scanner sem ser aberta.

Ethan tenta descobrir de onde vem a voz, mas o terminal está lotado. Há funcionários uniformizados, famílias carregando presentes, crianças cansadas e viajantes preocupados com o horário. O criminoso pode ser qualquer pessoa naquele ambiente. Para piorar, o Observador (Theo Rossi), cúmplice do Passageiro, vigia Nora dentro do próprio aeroporto.

O agente não pode abandonar o posto, telefonar para a polícia ou avisar um colega sem colocar a namorada em perigo. Sua única saída é aparentar obediência enquanto procura alguma falha na vigilância. O fone transforma cada pausa em motivo de suspeita e cada passageiro atendido aproxima a mala da área de embarque.

Jason Bateman interpreta o vilão com uma calma desconcertante. Ele fala educadamente, não perde tempo com gritos e parece tratar o crime como mais um compromisso da agenda. A escolha combina com a proposta do longa. Quanto mais serena fica sua voz, maior é o desconforto de Ethan, obrigado a seguir trabalhando diante de pessoas que desconhecem a ameaça.

A fila continua avançando

Taron Egerton sustenta boa parte do suspense por meio das reações de Ethan. O personagem precisa demonstrar medo ao público sem chamar a atenção dos colegas. Ele observa câmeras, monitores, relógios, esteiras e crachás em busca de uma oportunidade, enquanto o Passageiro comenta seus movimentos pelo fone.

O roteiro escrito por T. J. Fixman usa objetos comuns da segurança aeroportuária para aumentar a pressão. Uma mala fora do lugar, uma inspeção adicional ou alguns segundos diante do scanner podem comprometer o plano criminoso. Também podem custar a vida de Nora. Ethan conhece as normas, mas trabalha contra alguém que estudou sua rotina e preparou respostas para possíveis tentativas de resistência.

Seu amigo Jason Noble (Sinqua Walls), também agente da TSA, percebe que alguma coisa está errada. Ethan, porém, não pode contar a verdade sem expor o colega e provocar uma reação dos criminosos. A relação entre os dois ganha importância porque o protagonista precisa afastar ajuda para proteger quem tenta ajudá-lo.

“Bagagem de Risco” mantém o enredo compreensível mesmo quando adiciona novas ameaças. O espectador sabe o que Ethan precisa impedir, por que ele não chama a polícia e quanto pode perder. Essa organização permite acompanhar a história sem depender de diálogos carregados de informações.

Uma investigação fora do terminal

Enquanto Ethan tenta conter o perigo na área de inspeção, a detetive Elena Cole (Danielle Deadwyler) investiga um caso que pode estar ligado ao pacote. As pistas levam a polícia até uma possível ameaça no aeroporto, mas Elena ainda precisa identificar o voo, o passageiro e a natureza da carga.

Essa segunda linha dá movimento ao longa sem retirar Ethan do centro da história. A detetive avança por meio de informações incompletas, enquanto ele possui parte das respostas e não consegue transmiti-las. Os dois enfrentam o mesmo problema por caminhos separados, com o horário dos voos apertando a margem de ação.

Danielle Deadwyler dá firmeza a Elena sem transformar a personagem em mera fornecedora de informações. A policial questiona coincidências, acompanha rastros e percebe que há algo maior em andamento. Sua presença também tira a história da cabine de inspeção por alguns minutos, uma pausa necessária antes que Ethan volte a encarar a mala.

Nora participa da própria defesa

Nora não fica restrita ao papel de namorada ameaçada. Ela trabalha no aeroporto, conhece os corredores e percebe mudanças no comportamento de Ethan. Quando o risco se aproxima, procura meios de preservar a própria vida e a do bebê, mesmo sem conhecer todo o plano.

Sofia Carson interpreta Nora com sensibilidade e energia. A relação do casal oferece ao protagonista um motivo convincente para obedecer, mas também revela quanto o silêncio imposto pelo chantagista separa os dois. Ethan deseja protegê-la, embora a falta de informações torne suas atitudes estranhas aos olhos dela.

A ambientação natalina acrescenta uma ironia discreta. Enquanto músicas festivas tocam e passageiros carregam presentes, um criminoso tenta embarcar uma arma mortal com a polidez de quem despacha uma mala atrasada. Collet-Serra aproveita esse contraste sem transformar a ameaça em brincadeira.

Suspense eficiente com algumas concessões

O diretor mantém a maior parte da ação dentro do aeroporto e usa a limitação a seu favor. As câmeras de segurança, que deveriam proteger passageiros e funcionários, também ajudam os criminosos a vigiar Ethan. Os protocolos criados para impedir riscos acabam prendendo o agente ao posto em que ele se tornou alvo.

Algumas soluções exigem tolerância. Funcionários experientes talvez estranhassem certos comportamentos mais cedo, e os procedimentos da TSA recebem adaptações para sustentar o ritmo. Ainda assim, o filme preserva a lógica essencial da chantagem. Ethan não permanece calado por ingenuidade, mas porque o Passageiro demonstra conhecer seus movimentos e mantém Nora ao alcance do Observador.

“Bagagem de Risco” segue a tradição dos suspenses natalinos que colocam um homem comum diante de uma ameaça grande demais para seu expediente. Taron Egerton oferece humanidade ao protagonista, Jason Bateman compõe um adversário frio e Sofia Carson ganha espaço além do esperado. Jaume Collet-Serra entrega uma produção ágil, acessível e bem-humorada em pequenas doses, embora nem sempre preocupada com o realismo absoluto.