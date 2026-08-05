Discover
Filmes
Sherlock HolmesChristopher Raphael / Warner Bros.
Filmes
por Fernanda Santos
Fernanda Santos

Baseado em mistério de Arthur Conan Doyle, aventura de Guy Ritchie está no Prime Video

Em 1890, nas ruas escuras de Londres, Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) e o médico John Watson (Jude Law) investigam o suposto retorno de Lord Blackwood (Mark Strong), assassino condenado à morte que reaparece disposto a espalhar medo e assumir poder político. Dirigido por Guy Ritchie, “Sherlock Holmes” transforma o detetive criado por Arthur Conan Doyle em um homem brilhante, briguento e emocionalmente desajeitado. Ele precisa provar que os crimes têm uma origem racional antes que a crença em magia coloque toda a Inglaterra sob ameaça.

A história começa quando Holmes e Watson impedem o assassinato de uma jovem durante um ritual liderado por Lord Blackwood. A intervenção encerra uma sequência de mortes e entrega o criminoso à Scotland Yard. Blackwood, porém, recebe a prisão com uma tranquilidade perturbadora. Ele afirma possuir poderes sobrenaturais e garante que sua execução não encerrará seus planos.

Antes do enforcamento, Blackwood pede para conversar com Holmes. O criminoso anuncia que outras mortes acontecerão e sugere que nem mesmo o detetive será capaz de impedi-las. Watson acompanha a execução e confirma a morte, encerrando qualquer dúvida sobre o procedimento. Pouco tempo depois, a sepultura de Blackwood é encontrada aberta e testemunhas afirmam ter visto o morto caminhando novamente por Londres.

A notícia provoca pânico. Para parte da população, Blackwood realmente venceu a morte. Para Holmes, alguma coisa foi preparada para produzir essa impressão. O problema está em descobrir quem participou do plano, quais recursos foram usados e por que figuras influentes parecem interessadas em preservar o mistério.

Watson prepara uma nova vida

Enquanto investiga o caso, Holmes enfrenta uma perda pessoal. John Watson deseja deixar o apartamento da Baker Street, casar-se com Mary Morstan (Kelly Reilly) e abandonar a rotina caótica das investigações. O médico está cansado dos experimentos, da bagunça e das atitudes imprevisíveis do amigo.

Holmes recebe a notícia com o entusiasmo de um gato levado ao veterinário. Incapaz de admitir que sentirá falta de Watson, ele passa a observar Mary com uma atenção invasiva. Durante um jantar, analisa a roupa, os gestos e o passado da jovem, até ultrapassar qualquer regra aceitável de educação. Mary reage, Watson fica irritado e Holmes termina sozinho à mesa, derrotado por sua própria língua.

A relação entre Holmes e Watson ocupa o centro afetivo de “Sherlock Holmes”. Eles discutem, trocam provocações e discordam sobre quase tudo, mas continuam unidos quando o perigo cresce. Jude Law interpreta Watson como um parceiro competente, corajoso e cansado de servir como babá de um gênio adulto. Robert Downey Jr. responde com um Holmes vaidoso, carente e incapaz de manter o apartamento, a roupa ou a vida pessoal em ordem.

Irene Adler entra na investigação

A chegada de Irene Adler (Rachel McAdams) acrescenta outra dificuldade. Antiga adversária de Holmes, ela aparece com o pedido de localizar um homem desaparecido, mas esconde a identidade de quem a contratou. Irene sabe enganar, seduzir e observar. Também conhece as fraquezas do detetive melhor do que a maioria de seus inimigos.

Holmes aceita o trabalho porque desconfia das intenções dela e permanece fascinado por sua inteligência. Irene não ocupa a história apenas como interesse amoroso. Ela possui um objetivo próprio, circula por ambientes perigosos e guarda informações que podem mudar o rumo da investigação. Rachel McAdams dá à personagem leveza e firmeza, sem transformá-la numa simples acompanhante do protagonista.

O reencontro também expõe uma vulnerabilidade rara em Holmes. Ele consegue identificar detalhes invisíveis para os demais, mas perde parte da segurança quando Irene está por perto. Ela sabe disso e aproveita cada distração para proteger seus segredos.

A ciência enfrenta a superstição

As pistas levam Holmes e Watson a cemitérios, laboratórios, fábricas, docas e reuniões de uma sociedade secreta ligada a homens poderosos. Corpos surgem em circunstâncias estranhas, substâncias químicas aparecem nos locais dos crimes e mecanismos desconhecidos reforçam a impressão de magia. O inspetor Lestrade (Eddie Marsan) ajuda quando pode, embora mantenha uma relação turbulenta com o investigador.

Lestrade reconhece o talento de Holmes, mas também precisa lidar com os estragos deixados por ele. O detetive invade lugares, provoca suspeitos e transforma buscas discretas em brigas coletivas. A Scotland Yard passa a depender de alguém que frequentemente oferece tantos problemas quanto soluções.

Lord Blackwood usa o medo para ganhar seguidores. Mark Strong interpreta o vilão com frieza, voz baixa e uma confiança capaz de intimidar até aliados. Quanto mais inexplicáveis parecem suas ações, maior se torna sua influência. Holmes precisa relacionar as mortes, examinar os materiais encontrados e separar a encenação dos fatos antes que Blackwood alcance uma posição poderosa dentro do governo britânico.

Guy Ritchie apresenta um Sherlock Holmes mais físico do que muitas versões anteriores. O detetive participa de lutas, corre por ruas cheias de operários e enfrenta adversários muito maiores. Antes de alguns golpes, observa o corpo do oponente e calcula a melhor sequência de ataques. A montagem antecipa seu raciocínio e depois acompanha a execução do plano. A técnica aproxima a dedução da pancadaria sem transformar Holmes apenas em herói de ação.

Uma dupla difícil de abandonar

“Sherlock Holmes” equilibra aventura, mistério e amizade com um ritmo movimentado. Algumas informações sobre sociedades secretas e interesses políticos passam depressa, mas o objetivo de Blackwood permanece compreensível. Ele deseja transformar superstição em autoridade, enquanto Holmes procura retirar a aparência sobrenatural de cada crime.

O maior acerto está na parceria entre Robert Downey Jr. e Jude Law. Holmes possui inteligência excepcional, porém depende de Watson para sobreviver às próprias escolhas. Watson deseja uma vida tranquila com Mary, mas ainda sente a atração dos casos perigosos. Um provoca, o outro reclama, e ambos retornam ao trabalho quando Londres volta a correr perigo.

Guy Ritchie preserva elementos conhecidos do universo de Arthur Conan Doyle, entre eles a Baker Street, a Scotland Yard, Irene Adler e o método de observação do detetive. Ao mesmo tempo, dá mais espaço às lutas e à aventura. O resultado é uma versão acessível, espirituosa e agitada de uma figura literária muito conhecida. Quando Holmes reúne as pistas e se aproxima dos responsáveis, Watson continua ao seu lado, mesmo sabendo que o casamento e a paz doméstica terão de esperar mais um pouco.

Filme: Sherlock Holmes
Diretor: Guy Ritchie
Ano: 2009
Gênero: Ação/Aventura/Mistério
Avaliação: 4/5 1 1

Fernanda Santos

Fernanda Santos

Leia Também
RocknRolla

Um dos melhores thrillers de gângster do cinema, com Gerard Butler e Idris Elba, na HBO Max

Song Sung Blue: Um Sonho a Dois

Hugh Jackman indicou Kate Hudson para o papel que a levou ao Oscar; filme está no Prime Video

Amantes

James Gray trocou o crime por Dostoiévski neste drama com Joaquin Phoenix e Gwyneth Paltrow no Prime Video