Baseado em uma das histórias mais sombrias e macabras de Stephen King, terror está na Netflix

Em 1922, numa fazenda isolada de Nebraska, Wilfred James (Thomas Jane) enfrenta a esposa, Arlette James (Molly Parker), porque ela deseja vender as terras herdadas, mudar-se para Omaha e levar o filho adolescente do casal. A resistência do agricultor transforma uma disputa patrimonial em crime e arrasta Henry James (Dylan Schmid) para uma decisão cujos efeitos passam a dominar a família.

Baseado na novela homônima de Stephen King, “1922” combina drama rural, suspense e terror sobrenatural sem depender de sustos barulhentos. Escrito e dirigido por Zak Hilditch, o longa acompanha um homem que acredita ser capaz de preservar sua fazenda por meio da violência. Wilfred consegue manter a propriedade, mas perde o controle da casa, do filho e da própria consciência.

Uma herança separa a família

Wilfred vive para a lavoura e trata a terra como parte de sua identidade. Ele deseja conservar a fazenda, trabalhar ao lado de Henry e deixar aquele patrimônio para o rapaz. Arlette pensa de outra maneira. Cansada do isolamento, ela pretende vender os hectares recebidos do pai para uma empresa pecuária e começar uma nova vida em Omaha.

A discordância também envolve o futuro de Henry. Arlette acredita que a cidade poderá oferecer uma escola melhor ao garoto. Wilfred teme perder o filho, a propriedade e a rotina construída ao longo dos anos. Nenhum dos dois demonstra disposição para ceder, e o casamento passa a funcionar como uma disputa na qual dinheiro, guarda e ressentimento ocupam a mesma mesa.

Molly Parker dá firmeza a Arlette sem transformá-la numa vilã doméstica. A personagem pode ser áspera, impaciente e desagradável, mas possui razões compreensíveis para desejar outra vida. Ela detém legalmente parte das terras e tem o direito de decidir o destino da herança. O problema está na reação do marido, que considera qualquer mudança uma ameaça pessoal.

Thomas Jane é um Wilfred como um homem endurecido pelo trabalho e dominado pelo orgulho. Sua voz carregada, o corpo curvado e o rosto castigado ajudam a compor um fazendeiro que parece ter envelhecido junto com a casa. Ele fala sobre o campo com devoção e sobre a esposa com uma frieza incômoda. Em sua cabeça, eliminar Arlette parece mais aceitável do que aceitar a mudança.

O filho vira cúmplice

Wilfred percebe que não conseguirá executar seu plano sozinho. Para convencer Henry, usa o namoro do rapaz com Shannon Cotterie (Kaitlyn Bernard). Caso Arlette venda a fazenda e leve o filho para Omaha, o adolescente ficará longe da garota. O pai transforma esse medo numa ferramenta de pressão e passa a retratar a própria esposa como inimiga dos dois.

Henry hesita porque sabe que a proposta ultrapassa qualquer briga familiar. Ainda assim, tem apenas 14 anos, depende dos pais e teme perder Shannon. Dylan Schmid retrata bem essa fragilidade. O garoto quer demonstrar lealdade ao pai, preservar o romance e permanecer no único lugar que conhece, mas não possui maturidade para avaliar o peso do compromisso assumido.

Quando Wilfred leva o plano adiante, pai e filho ficam ligados pelo assassinato de Arlette. O crime, apresentado no começo da história e essencial para a premissa, não encerra a disputa. Ele inaugura outra etapa, muito mais sufocante. Os dois precisam explicar o desaparecimento, esconder sinais comprometedores e sustentar a mesma versão diante das pessoas que procuram pela mulher.

O fazendeiro acredita que poderá retomar a rotina depois de retirar Arlette do caminho. A lavoura continua exigindo cuidados, os animais precisam ser alimentados e as contas permanecem sobre a mesa. A normalidade, porém, já não cabe naquela casa. Henry passa a carregar um sentimento que não consegue administrar, enquanto Wilfred vigia cada ruído e cada visitante com crescente inquietação.

A fazenda começa a apodrecer

O representante da empresa interessado nas terras volta a procurar Arlette, e o xerife Jones (Brian d’Arcy James) faz perguntas sobre seu paradeiro. Wilfred improvisa uma explicação para a ausência da esposa e tenta apresentar serenidade. Seu esforço para parecer um homem comum produz uma tensão desconfortável, pois qualquer pergunta pode expor uma falha e devolver às autoridades o controle da situação.

Zak Hilditch trabalha o suspense por meio dessa espera. A câmera permanece perto de Wilfred e entrega ao público apenas parte do que acontece ao redor dele. Barulhos atravessam as paredes, movimentos surgem em cantos escuros e a casa parece guardar mais vida do que deveria. O diretor não oferece uma separação segura entre culpa, medo e fenômeno sobrenatural.

Os ratos ocupam um papel decisivo nesse ambiente. Eles aparecem perto da comida, atravessam espaços da propriedade e perturbam Wilfred quando ele mais precisa acreditar que tudo está sob domínio. Não são criaturas grandiosas nem monstros elaborados. São animais pequenos, numerosos e persistentes. Basta um deles surgir para transformar o silêncio da fazenda numa ameaça bastante concreta.

A escolha funciona porque o terror de “1922” nasce do desgaste. Wilfred precisa continuar trabalhando enquanto enfrenta a deterioração da casa, o afastamento de Henry e a possibilidade de ser descoberto. Quanto mais tenta proteger a terra, menos consegue usufruir dela. A propriedade preservada pelo crime deixa de representar segurança e passa a exigir vigilância permanente.

Henry procura uma saída

A relação entre Henry e Shannon também sofre os efeitos da decisão paterna. O rapaz deseja permanecer perto da namorada, mas o segredo dentro de casa muda seu comportamento e enfraquece o vínculo com Wilfred. O pai que prometeu proteger seu futuro acaba retirando dele qualquer sensação de escolha.

Neal McDonough interpreta Harlan Cotterie, pai de Shannon e vizinho dos James. Sua presença recorda que existem outras famílias, regras e autoridades ao redor da fazenda. Wilfred pode dominar o próprio terreno, porém não controla as decisões tomadas na casa vizinha. Quando Henry tenta recuperar alguma liberdade, o risco para todos cresce.

Essa parte acrescenta elementos de romance criminal à história, com os jovens procurando caminhos longe da influência dos pais. Hilditch preserva o foco nas consequências do assassinato sem transformar o longa numa coleção de punições. Cada problema surge de uma escolha anterior e atinge recursos concretos, entre eles a lavoura, o dinheiro, a saúde e os vínculos familiares.

A culpa ganha dentes

“1922” possui ritmo lento, mas essa lentidão combina com um protagonista preso ao campo e à própria decisão. Zak Hilditch alonga os silêncios, deixa portas e corredores parcialmente ocultos e faz o espectador esperar junto com Wilfred. A música de Mike Patton aumenta o desconforto sem disputar espaço com o som da madeira, dos animais e do vento.

Thomas Jane sustenta boa parte dessa pressão. Seu Wilfred é cruel, manipulador e, em certos instantes, patético. O fazendeiro imaginou que um crime resolveria um desacordo sobre terras, porém termina cercado por problemas que não consegue administrar. Há uma ironia amarga nessa situação. Ele luta para possuir cada pedaço da propriedade e descobre que talvez já não mande nem no próprio quarto.

Molly Parker e Dylan Schmid impedem que a história pertença apenas ao assassino. Arlette permanece relevante porque sua ausência altera todos os aspectos da fazenda. Henry oferece a dimensão mais dolorosa do enredo, pois paga por uma escolha apresentada por um adulto como prova de lealdade. A relação entre pai e filho, antes baseada no trabalho rural, passa a depender de silêncio e medo.

“1922” mostra a deterioração de Wilfred depois que ele obtém aquilo que desejava. O fazendeiro conserva as terras, mas perde apoio, tranquilidade e autoridade. Seu castigo não chega como uma grande operação sobrenatural. Ele surge aos poucos, dentro da casa, no comportamento do filho e nos ratos que avançam justamente quando Wilfred já não possui ninguém disposto a ajudá-lo.