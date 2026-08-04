Drama genial de Sam Mendes, com Kate Winslet e Leo DiCaprio, na Netflix

Em 1955, no subúrbio de Connecticut, Frank (Leonardo DiCaprio) e April Wheeler (Kate Winslet) tentam salvar um casamento desgastado pela rotina. Ele detesta o emprego em Manhattan, ela abandonou o sonho de ser atriz, e ambos acreditam que uma mudança para Paris poderá devolver sentido à vida familiar. Dirigido por Sam Mendes, “Foi Apenas um Sonho” acompanha esse plano enquanto dinheiro, carreira, filhos e ressentimentos tornam a partida cada vez mais difícil.

Frank e April vivem com os dois filhos em Revolutionary Road, endereço elegante de um bairro tranquilo. Para os vizinhos, formam um casal jovem, bonito e interessante, aparentemente distante da conformidade suburbana. Dentro de casa, porém, a convivência acumula irritações que já não cabem sob a aparência bem cuidada da família.

April desejava trabalhar como atriz, mas sua carreira nunca ganhou consistência. Depois de uma apresentação teatral malsucedida, ela volta para casa abalada. Frank tenta confortá-la, escolhe mal as palavras e termina provocando uma discussão. Os dois conhecem as inseguranças um do outro e sabem exatamente onde ferir quando a conversa perde a delicadeza.

Frank também está insatisfeito. Ele trabalha no setor de vendas da Knox Machines, empresa na qual seu pai passou anos, e enxerga o escritório como uma repetição da vida que prometera rejeitar. Cumpre o expediente sem entusiasmo e retorna diariamente para uma casa que deveria representar sucesso. Quanto mais reclama da rotina, menos coragem demonstra para abandoná-la.

Leonardo DiCaprio interpreta Frank sem transformar sua frustração numa desculpa. O personagem pode ser sedutor e divertido, mas também egoísta, cruel e bastante convencido de sua própria inteligência. Kate Winslet faz de April uma mulher atenta ao tempo perdido. Seu sofrimento nasce de escolhas concretas, entre elas a desistência do palco, a dependência financeira e a obrigação de desempenhar felicidade diante dos outros.

Paris vira um plano de fuga

Durante uma tentativa de recuperar a proximidade entre os dois, April sugere que a família se mude para Paris. Ela pretende conseguir um emprego enquanto Frank teria liberdade para descobrir outra profissão. A proposta inverte a divisão tradicional do casal e oferece uma saída para o tédio que ambos descrevem há anos.

Frank primeiro recebe a ideia com desconfiança, mas acaba aderindo ao projeto. O casal pesquisa a mudança, comunica a decisão aos amigos e volta a conversar sobre o futuro com algum entusiasmo. Paris deixa de ser uma fantasia mencionada em noites ruins e ganha prazo, passagens e preparativos. Durante algum tempo, o plano devolve aos Wheeler a sensação de que ainda podem escolher a própria vida.

Os vizinhos Milly Campbell (Kathryn Hahn) e Shep Campbell (David Harbour) escutam a novidade com espanto. Eles não conseguem explicar por que a mudança parece tão absurda, embora sua reação revele quanto a estabilidade daquele bairro depende da repetição. Sair de Connecticut sem uma carreira definida soa quase como uma afronta pessoal.

Frank gosta da admiração despertada pelo projeto. Contar que deixará o país também alimenta a imagem que criou de si mesmo, a de um homem diferente dos colegas presos ao escritório. April encara Paris com outra urgência. Para ela, a viagem representa uma oportunidade de trabalhar, respirar longe da vizinhança e recuperar uma parte da identidade abandonada depois do casamento.

O emprego oferece uma armadilha confortável

Enquanto os preparativos avançam, Frank recebe uma oportunidade na Knox Machines. Uma tarefa feita sem grande interesse chama a atenção de Bart Pollock (Jay O. Sanders), executivo que enxerga utilidade em suas ideias. A empresa que Frank despreza passa a oferecer aumento salarial, prestígio e uma função melhor.

A promoção complica a mudança porque torna a permanência mais atraente. Frank passa a considerar vantagens que antes tratava com desprezo, enquanto April observa o entusiasmo do marido mudar de endereço. O emprego já não aparece apenas como prisão. Agora oferece dinheiro e reconhecimento, dois argumentos poderosos para alguém que teme começar de novo.

“Foi Apenas um Sonho” ganha força nessa mudança porque Sam Mendes não transforma Frank em vilão nem April em santa. Os dois mentem, cedem às próprias vaidades e tentam proteger aquilo que consideram indispensável. A diferença está no preço que cada um aceita pagar. Frank teme perder segurança profissional. April percebe que, se o plano fracassar, continuará vivendo numa rotina que já considera insuportável.

A direção mantém a atenção nas conversas, nos silêncios e nos pequenos gestos que mudam o sentido de uma frase. A casa dos Wheeler é bonita, organizada e desconfortável. Os cômodos parecem grandes enquanto todos cumprem o papel esperado, mas ficam apertados quando uma discussão começa. A decoração impecável não resolve nada, embora certamente torne as brigas mais elegantes.

John diz o que ninguém quer ouvir

Helen Givings (Kathy Bates), a corretora que vendeu a casa aos Wheeler, acredita que Frank e April poderão receber bem seu filho John Givings (Michael Shannon). Ele passou um período internado em uma instituição psiquiátrica e possui pouca disposição para respeitar as gentilezas artificiais das reuniões familiares.

Durante as visitas, John faz perguntas que os demais preferem deixar fora da mesa. Sua presença constrange Helen e o marido, Howard Givings (Richard Easton), mas desperta o interesse de April. Ele reconhece a frustração do casal e percebe a importância da viagem. Michael Shannon usa poucas cenas para criar uma figura inquietante, inteligente e, por vezes, engraçada pela falta absoluta de filtro social.

John ocupa uma posição singular na história. Considerado instável pelos outros personagens, é quem fala com maior precisão sobre a vida dos Wheeler. Suas observações incomodam porque retiram de Frank a possibilidade de esconder a covardia atrás de frases sofisticadas. April, por sua vez, encontra nele alguém disposto a admitir que o ambiente ao redor pode sufocar uma pessoa.

Um romance sobre escolhas dolorosas

O reencontro de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, onze anos depois de “Titanic”, poderia depender da nostalgia. Sam Mendes segue por um caminho bem menos confortável. Frank e April não são amantes separados por forças externas. São adultos que dividem uma casa, criam filhos e precisam admitir quanto contribuíram para o desgaste do casamento.

Winslet oferece a atuação mais dolorosa do filme. April tenta manter a voz firme mesmo quando percebe que seu futuro depende de decisões tomadas pelo marido. DiCaprio responde com um Frank impulsivo, vaidoso e assustado diante da possibilidade de fracassar longe do escritório. A química entre os atores permanece forte, mas agora produz desconforto em vez de encantamento.

Baseado no romance de Richard Yates, “Foi Apenas um Sonho” observa uma época em que o sucesso familiar possuía uma forma bem definida. O marido trabalhava, a esposa cuidava da casa e os vizinhos confirmavam que tudo estava em ordem. April questiona esse modelo porque sente o peso de ter abandonado o palco. Frank o critica enquanto desfruta das vantagens que recebe.

Sam Mendes entrega um drama conjugal duro, fluido e muito bem interpretado. Há afeto entre Frank e April, embora ele sobreviva cercado por orgulho, frustração e medo. A promessa de Paris movimenta o enredo porque obriga o casal a transformar palavras em decisões. Quando chega a hora de fazer as malas, os Wheeler descobrem que sonhar com outra vida custa bem menos do que abrir mão daquela que já possuem.