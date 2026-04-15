Suspense inteligente com Kate Winslet e Dougray Scott no Prime Video

Em março de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, na base britânica de Bletchley Park, um matemático é convocado para tentar evitar uma tragédia iminente no Atlântico, e é justamente essa urgência que move “Enigma”, dirigido por Michael Apted. O filme acompanha Tom Jericho, interpretado por Dougray Scott, um especialista em códigos chamado de volta ao trabalho para decifrar mensagens nazistas que podem definir o destino de milhares de vidas.

Jericho retorna a um ambiente tenso, onde o tempo já não é apenas curto, ele está praticamente esgotado. Um comboio com cerca de dez mil homens cruza o Atlântico sem saber que submarinos alemães podem estar à espreita. A única forma de localizá-los é quebrando o código Enigma, que foi recentemente alterado pelos nazistas, tornando inúteis todos os avanços anteriores. Ou seja, é como começar do zero, mas com um relógio correndo contra.

Dois mistérios

Logo fica claro que Jericho não está lidando apenas com um problema matemático. Ele também carrega uma inquietação pessoal: Claire Romilly, interpretada por Saffron Burrows, sua namorada, desapareceu misteriosamente pouco antes de sua chegada. O sumiço não é tratado como um simples detalhe, e sim como uma peça que pode interferir diretamente na segurança da operação. Em um lugar onde informação é poder, desaparecer pode significar muita coisa, inclusive traição.

É aí que entra Hester Wallace, personagem de Kate Winslet, colega de trabalho de Claire. Hester não apenas ajuda Jericho a entender melhor o ambiente ao qual ele retorna, como também se torna essencial na busca por respostas. Diferente dele, ela mantém os pés no chão e segue pistas com mais cautela, o que equilibra a impulsividade crescente de Jericho.

O filme avança alternando dois eixos que se cruzam o tempo todo: a tentativa de decifrar o Enigma e a investigação sobre o desaparecimento de Claire. Em teoria, são problemas distintos. Na prática, começam a se contaminar. Jericho passa a dividir sua atenção entre tabelas, padrões e mensagens interceptadas, enquanto tenta reconstruir os passos da mulher que pode, ou não, estar envolvida em espionagem.

Todo mundo é suspeito

E aqui está um dos pontos mais interessantes do filme: ninguém parece totalmente confiável. O ambiente de guerra transforma até os gestos mais simples em possíveis ameaças. Um documento fora do lugar, uma informação omitida, um comportamento estranho, tudo ganha peso. Não há espaço para ingenuidade, e o filme faz questão de manter essa sensação de desconfiança constante.

Ao mesmo tempo, “Enigma” não abandona o lado humano. Jericho não é retratado como um gênio frio e distante. Pelo contrário, ele erra, insiste em caminhos pouco seguros e, em alguns momentos, deixa que suas emoções interfiram diretamente em decisões que deveriam ser puramente racionais. Isso torna sua jornada mais próxima e, até certo ponto, mais tensa, porque sabemos que qualquer deslize pode custar caro.

A dinâmica com Hester também evolui de forma interessante. Ela começa como apoio, quase uma facilitadora, mas aos poucos assume um papel mais ativo. Não apenas na investigação sobre Claire, mas também na própria lógica do trabalho. Enquanto Jericho mergulha cada vez mais fundo em hipóteses arriscadas, Hester funciona como um freio, ou pelo menos tenta.

Suspense crescente

O suspense cresce justamente porque o filme não entrega respostas de bandeja. A decodificação do Enigma não acontece por um golpe de genialidade isolado, mas por tentativa, erro, insistência e, principalmente, pressão. Há um desgaste evidente nos personagens, como se cada decisão tomada fosse um pequeno risco acumulado.

E, no meio disso tudo, fica a pergunta que nunca sai completamente de cena: em quem confiar? Claire, ausente, ainda influencia tudo. Jericho precisa decidir se continua procurando por ela ou se aceita que talvez ela seja parte do problema. Essa dúvida não é apenas emocional, ela afeta diretamente o rumo da investigação e, consequentemente, o andamento da missão.

“Enigma” se equilibra entre o íntimo e o estratégico. Não é apenas um filme sobre guerra ou sobre códigos, mas sobre escolhas feitas sob pressão, onde não há garantia de acerto. E talvez o mais interessante seja perceber que, naquele contexto, até o silêncio pode ser uma informação, e ignorá-lo pode ser o maior erro de todos.