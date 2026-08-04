Baseado em história real, filme que expõe capitalismo em seu mais puro estado está no Prime Video

Em 2005, nos Estados Unidos, o gestor Michael Burry (Christian Bale) descobre que milhares de hipotecas podem entrar em colapso e decide apostar contra o mercado imobiliário. Dirigido por Adam McKay, “A Grande Aposta” acompanha investidores que percebem a fragilidade escondida pelos bancos e tentam lucrar antes da crise financeira de 2008. A escolha pode torná-los milionários, mas depende da ruína de famílias, empresas e trabalhadores que desconhecem o perigo.

Michael Burry administra a Scion Capital e leva uma rotina distante do comportamento esperado em Wall Street. Ele trabalha de bermuda, anda descalço pelo escritório, escuta heavy metal e prefere números a conversas. A excentricidade chama atenção, mas sua importância está na disciplina quase obsessiva com que examina documentos ignorados por outros gestores.

Ao analisar milhares de hipotecas, Burry percebe que muitos empréstimos foram concedidos a pessoas sem condições de pagá-los. Parte desses contratos prevê parcelas maiores após determinado período. Quando os valores subirem, muitos proprietários ficarão inadimplentes. Os títulos apoiados nessas dívidas perderão valor e poderão derrubar todo o mercado imobiliário.

Burry procura grandes bancos e compra contratos que rendem dinheiro quando esses títulos fracassam. Os banqueiros aceitam a proposta com satisfação, convencidos de que ele está desperdiçando o patrimônio de seus clientes. Para eles, uma queda daquela proporção parece absurda. Para Burry, está registrada nas planilhas. O problema é que sua previsão pode demorar, enquanto a Scion Capital precisa pagar taxas elevadas para manter a aposta.

Os investidores do fundo ficam furiosos ao perceber que milhões de dólares estão presos numa operação considerada insensata. Alguns exigem a devolução dos recursos, outros ameaçam processá-lo. Burry bloqueia os saques e sustenta a decisão, mesmo cercado por telefonemas hostis. Ele precisa esperar que os contratos comecem a falhar antes que seus próprios clientes consigam afastá-lo.

Uma ligação muda o alcance da aposta

Jared Vennett (Ryan Gosling), operador do Deutsche Bank, toma conhecimento do negócio realizado por Burry. Ambicioso, elegante e satisfeito demais consigo mesmo, ele percebe que também pode ganhar com a quebra das hipotecas. Uma ligação telefônica encaminhada por engano leva sua proposta até a FrontPoint Partners, pequena empresa ligada ao Morgan Stanley.

O fundo é comandado por Mark Baum (Steve Carell), investidor desconfiado, impaciente e profundamente incomodado com a corrupção do setor financeiro. Baum carrega uma raiva antiga dos bancos e não demonstra qualquer simpatia por Vennett. Ainda assim, aceita ouvir sua apresentação porque a possibilidade de fraude parece maior do que a antipatia provocada pelo visitante.

Vennett usa um jogo de Jenga para explicar a composição dos títulos imobiliários. Na base da torre estão hipotecas de baixa qualidade, reunidas e vendidas pelos bancos sob avaliações muito mais generosas do que merecem. Enquanto os proprietários pagam as parcelas, a construção permanece de pé. Quando os calotes crescem, as peças inferiores cedem e comprometem tudo o que foi colocado acima.

A cena traduz uma operação confusa sem tratar o público como aluno desatento. Ryan Gosling apresenta Vennett com ironia, vaidade e um prazer quase indecente em vender a desgraça alheia. Ele fala para os personagens, para a câmera e para quem ainda tenta descobrir por que tantos especialistas permitiram tamanha irresponsabilidade.

Baum vai atrás das provas

Mark Baum não compra a proposta apenas porque Vennett empilhou algumas peças sobre uma mesa. Ele envia sua equipe para investigar os empréstimos subprime. Porter Collins (Hamish Linklater), Danny Moses (Rafe Spall) e Vinny Daniel (Jeremy Strong) visitam bairros repletos de casas financiadas e conversam com corretores envolvidos na concessão das hipotecas.

O grupo descobre propriedades vazias, contratos assinados sem comprovação adequada de renda e compradores que acumularam vários imóveis com dinheiro emprestado. Há financiamentos aprovados para pessoas incapazes de arcar com as parcelas e corretores enriquecendo com a quantidade de contratos fechados. Quanto pior o empréstimo, maior a comissão de alguém.

Baum também procura as agências responsáveis por classificar os títulos. Embora muitos pacotes contenham dívidas frágeis, eles continuam recebendo notas elevadas e são vendidos como investimentos seguros. Uma representante admite que os bancos podem procurar outra agência caso não obtenham a avaliação desejada. A fiscalização depende financeiramente das empresas que deveria examinar.

Steve Carell dá a Baum uma mistura convincente de indignação e vulnerabilidade. O personagem fala alto, interrompe reuniões e trata a cortesia empresarial com pouca paciência. Sua revolta, porém, não o coloca fora do mercado. Ele também está disposto a apostar contra as hipotecas e ganhar dinheiro com a queda que denuncia.

Dois jovens tentam entrar no jogo

Outra parte da história acompanha Charlie Geller (John Magaro) e Jamie Shipley (Finn Wittrock), fundadores da pequena Brownfield Fund. Os dois começaram numa garagem e transformaram um capital modesto numa empresa promissora. Quando leem o material preparado por Vennett, percebem que podem apostar contra títulos ainda mais valorizados e obter um retorno enorme.

Existe uma dificuldade importante. A Brownfield não possui dinheiro nem credenciamento suficientes para participar dessas operações. Charlie e Jamie recorrem a Ben Rickert (Brad Pitt), ex-banqueiro que abandonou Wall Street e prefere uma vida discreta. Ele conserva contatos no setor e pode abrir portas inacessíveis aos rapazes.

Os jovens recebem a possibilidade de enriquecimento com entusiasmo. Rickert corta a comemoração ao lembrar que a quebra do mercado significará desemprego, despejos e perda de poupança para milhões de pessoas. O aviso acrescenta peso àquela oportunidade. Ganhar a aposta exige que a economia americana sofra uma derrota histórica.

Brad Pitt interpreta Rickert com contenção e cansaço. O personagem conhece a capacidade dos bancos de vender confiança enquanto escondem riscos. Sua participação oferece aos jovens o acesso desejado, mas também impede que tratem a crise como uma aventura empresarial sem vítimas.

Wall Street vira uma comédia amarga

Adam McKay organiza as histórias paralelas sem obrigar os personagens a dividir a mesma sala. Burry trabalha isolado na Scion Capital. Baum e seus colegas investigam o mercado ao lado de Vennett. Charlie e Jamie dependem da experiência de Rickert. Todos chegam à mesma conclusão, embora ocupem posições diferentes e tenham recursos desiguais.

O diretor interrompe certos trechos para traduzir termos financeiros com aparições inesperadas e exemplos cotidianos. As intervenções quebram a formalidade de Wall Street e revelam algo bastante incômodo. A linguagem complicada também protege quem lucra com produtos que poucos compradores conseguem explicar.

“A Grande Aposta” combina comédia, drama e biografia sem suavizar a dimensão humana da crise. Há graça na arrogância dos banqueiros, no desconforto das reuniões e na incredulidade dos poucos homens que leem aquilo que os demais preferem ignorar. O riso costuma durar pouco, pois cada descoberta aponta para famílias endividadas e instituições interessadas em preservar seus lucros.

Christian Bale faz de Burry um homem fechado, brilhante e socialmente desajeitado. Steve Carell entrega a atuação mais emocional do conjunto, apoiado na fúria de Baum diante de uma fraude tolerada por gente poderosa. Ryan Gosling abraça a malícia de Vennett, narrador parcial que conhece a gravidade da situação e ainda assim deseja sua comissão.

A principal qualidade de “A Grande Aposta” está em tornar compreensível um episódio financeiro cercado por siglas, contratos e interesses cruzados. O enredo avança pela investigação de personagens que descobrem a dimensão da fraude e precisam decidir quanto estão dispostos a investir nela. Quando todos compram proteção contra as hipotecas, o prazo começa a correr. Cada mês de espera custa dinheiro, aumenta a revolta dos clientes e aproxima o país de uma crise que quase ninguém deseja admitir.