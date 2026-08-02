As 7 melhores séries lançadas pelo Prime Video em 2026 vão fazer você perder a noção do tempo

Um Japão reduzido a três nações rivais, cem anos depois de guerras nucleares, epidemias e terremotos, talvez seja a imagem mais eloquente para abrir uma temporada em que o Prime Video resolveu empurrar seus personagens para longe de qualquer rotina reconhecível. Aoteru Misumi, um antigo funcionário agrícola sem prestígio militar, atravessa esse país devastado munido apenas de inteligência e eloquência, enquanto, do outro lado do catálogo, um Sherlock Holmes de dezenove anos deixa a prisão, chega a Oxford e se torna suspeito de assassinato antes mesmo de aprender a governar a própria arrogância.

O mundo lá fora vai perdendo espaço quando Nicolas Cage surge como um investigador envelhecido na Nova York dos anos 1930, cercado por gângsteres, criaturas violentas e lembranças de quando ainda vestia uma máscara. O mesmo movimento, numa chave muito diferente, leva Hannah Wells e Garrett Graham a transformar uma negociação universitária envolvendo provas, hóquei e conquista amorosa numa relação que nenhum dos dois consegue conservar sob controle. Há ainda famílias condenadas a carregar por gerações os erros de um patriarca, amigas que descobrem ter compartilhado vinte anos com uma assassina internacional e uma professora refugiada numa cidade rural, onde o homem de aparência mais ameaçadora talvez seja justamente aquele capaz de devolver-lhe alguma confiança.

Entre ruínas políticas, investigações, amores inesperados e segredos domésticos, a primeira parada exige atravessar um Japão que já perdeu quase tudo, exceto a esperança delirante de voltar a ser um só país.