As 7 melhores séries lançadas pelo Prime Video em 2026 vão fazer você perder a noção do tempo

Um Japão reduzido a três nações rivais, cem anos depois de guerras nucleares, epidemias e terremotos, talvez seja a imagem mais eloquente para abrir uma temporada em que o Prime Video resolveu empurrar seus personagens para longe de qualquer rotina reconhecível. Aoteru Misumi, um antigo funcionário agrícola sem prestígio militar, atravessa esse país devastado munido apenas de inteligência e eloquência, enquanto, do outro lado do catálogo, um Sherlock Holmes de dezenove anos deixa a prisão, chega a Oxford e se torna suspeito de assassinato antes mesmo de aprender a governar a própria arrogância.
O mundo lá fora vai perdendo espaço quando Nicolas Cage surge como um investigador envelhecido na Nova York dos anos 1930, cercado por gângsteres, criaturas violentas e lembranças de quando ainda vestia uma máscara. O mesmo movimento, numa chave muito diferente, leva Hannah Wells e Garrett Graham a transformar uma negociação universitária envolvendo provas, hóquei e conquista amorosa numa relação que nenhum dos dois consegue conservar sob controle. Há ainda famílias condenadas a carregar por gerações os erros de um patriarca, amigas que descobrem ter compartilhado vinte anos com uma assassina internacional e uma professora refugiada numa cidade rural, onde o homem de aparência mais ameaçadora talvez seja justamente aquele capaz de devolver-lhe alguma confiança.
Entre ruínas políticas, investigações, amores inesperados e segredos domésticos, a primeira parada exige atravessar um Japão que já perdeu quase tudo, exceto a esperança delirante de voltar a ser um só país.
NIPPON SANGOKU: A Guerra das Três Nações (2026)
Um século depois de guerras nucleares, epidemias, terremotos e do colapso do governo central, o Japão perdeu quase toda a população e voltou a uma organização social próxima à era Meiji. O território está dividido entre três nações rivais, empenhadas numa disputa permanente por poder e sobrevivência. Nesse cenário aparece Aoteru Misumi, antigo funcionário da agricultura sem prestígio militar, fortuna ou linhagem nobre. Munido de conhecimento, capacidade de observação e uma eloquência incomum, ele decide trabalhar pela reunificação do país. A violência cometida por um agente público contra sua comunidade transforma uma ambição distante numa missão pessoal. Adaptado do mangá de Ikka Matsuki, o anime acompanha a ascensão de um estrategista que enfrenta exércitos e governantes usando o raciocínio como sua arma mais perigosa.
Por que assistir
A animação troca a sucessão mecânica de combates por uma disputa construída com diplomacia, conhecimento administrativo e estratégia militar. Aoteru cresce sem poderes sobrenaturais ou origem privilegiada, e essa limitação dá peso às suas vitórias. O desenho de produção e a escala política ajudam a transformar a reconstrução do Japão numa aventura cerebral e tensa.
Off Campus: Amores Improváveis (2026)
Hannah Wells é uma estudante de música talentosa, dedicada e pouco disposta a confiar em alguém depois de uma experiência traumática. Garrett Graham, astro do time de hóquei da Universidade Briar, domina o rinque, embora corra o risco de perder seu lugar na equipe por causa das notas ruins. Quando ele descobre que Hannah foi uma das poucas alunas a conseguir bom resultado numa prova difícil, propõe um acordo. Ela o ajuda nos estudos; ele a aproxima do rapaz por quem está interessada. A parceria calculada logo invade festas, jogos, amizades e segredos que nenhum dos dois pretendia compartilhar. Baseada no romance “O Acordo”, de Elle Kennedy, a primeira temporada transforma a rotina universitária e a pressão sobre jovens atletas no cenário de uma relação que começa por conveniência e rapidamente escapa ao controle.
Por que assistir
A química entre Ella Bright e Belmont Cameli sustenta o jogo de aproximação e recuo sem apagar os conflitos individuais dos protagonistas. A série compreende o apelo do romance universitário, explora o ambiente competitivo do hóquei e encontra momentos de vulnerabilidade que impedem Hannah e Garrett de se reduzirem a arquétipos de uma fantasia adolescente.
Spider-Noir (2026)
Nova York, década de 1930. Ben Reilly envelheceu resolvendo casos pequenos como investigador particular e tentando esquecer o período em que protegeu a cidade sob uma identidade mascarada. A chegada de uma cliente sedutora e de um trabalho aparentemente comum rompe esse exílio voluntário. Gângsteres, criaturas violentas e figuras ligadas a seu passado passam a cercá-lo, obrigando-o a recuperar habilidades que preferia manter enterradas. Nicolas Cage encarna um herói cansado, irônico e mais próximo dos detetives atormentados do cinema noir que dos jovens salvadores das histórias tradicionais de super-heróis. Disponível em versões colorida e em preto e branco, a produção acompanha uma investigação em que cada pista amplia a rede criminosa e aproxima Ben da vida que abandonou, quando vestir a máscara novamente pode ser sua única chance de permanecer vivo.
Por que assistir
Nicolas Cage encontra o tom exato para um justiceiro envelhecido, misturando cansaço, humor e uma violência quase animalesca. A fotografia, os cenários e a possibilidade de assistir aos episódios em preto e branco aproximam a aventura dos policiais clássicos. O resultado devolve estranheza a um universo de super-heróis já excessivamente domesticado.
A Casa dos Espíritos (2026)
A trajetória da família Trueba atravessa meio século de transformações políticas e sociais num país sul-americano conservador. Esteban constrói a própria fortuna à força, governa a fazenda e a casa com brutalidade e acredita poder controlar o destino de todos ao redor. Clara, sua mulher, possui dons sobrenaturais, conversa com espíritos e registra em cadernos os acontecimentos que marcarão filhos e netos. A relação dos dois dá origem a uma linhagem atingida por paixões proibidas, conflitos de classe, violência doméstica e disputas ideológicas que culminam num golpe de Estado. Clara, Blanca e Alba tornam-se o eixo de uma saga em que o real e o fantástico convivem sem estranhamento. Adaptada do romance de Isabel Allende, a minissérie acompanha três gerações de mulheres tentando sobreviver aos erros, aos privilégios e às obsessões herdados dos homens da família.
Por que assistir
A adaptação dispõe de oito episódios para preservar a amplitude familiar, política e sobrenatural do romance de Isabel Allende. As diferentes intérpretes de Clara, Blanca e Alba dão continuidade emocional às décadas atravessadas, enquanto o cotidiano doméstico deixa à mostra a brutalidade de Esteban e o avanço da convulsão política sobre a família.
Parceiras no Crime (2026)
Debbie acredita conhecer Judith melhor que qualquer pessoa depois de vinte anos de amizade. Para ela, a companheira espirituosa e sempre impecável trabalha como contadora forense e leva uma vida previsível. A verdade aparece quando uma missão dá errado e Judith revela ser uma assassina internacional, perseguida por um homem ligado ao passado que tentou esconder. Sem tempo para assimilar a descoberta, Debbie entra numa fuga pela Europa e percebe que o próprio marido pode estar envolvido num esquema de corrupção. Entre perseguições, mortes e dinheiro desaparecido, as duas precisam rever cada mentira que sustentou sua relação e decidir até onde uma amizade resiste quando uma das partes nunca foi quem dizia ser. Octavia Spencer e Hannah Waddingham conduzem a comédia de ação como mulheres comuns obrigadas a improvisar num universo de criminosos profissionais, agentes duplos e alianças pouco confiáveis.
Por que assistir
Octavia Spencer e Hannah Waddingham evitam que a amizade das protagonistas vire mero pretexto para perseguições. O humor nasce das diferenças entre Debbie e Judith, e as sequências de ação exploram o desconforto de duas mulheres maduras lançadas num território dominado por espiões e assassinos. A dupla mantém a narrativa viva mesmo quando a conspiração se complica.
Jovem Sherlock (2026)
Em 1871, Sherlock Holmes tem dezenove anos, acaba de sair da prisão e ainda está longe do investigador disciplinado que o mundo conhecerá. Enviado a Oxford para evitar novas confusões, ele chega à universidade com talento para observar detalhes, arrogância suficiente para irritar qualquer autoridade e pouca disposição para obedecer regras. O desaparecimento de antigos pergaminhos chineses e o assassinato de um professor transformam o jovem no principal suspeito da polícia. Para provar a própria inocência, ele se alia à princesa Gulun Shou’an e a James Moriarty, então um estudante carismático, e inicia sua primeira investigação de grande alcance. O caso cresce até revelar uma conspiração internacional ligada à família Holmes e ao trauma provocado pelo desaparecimento de sua irmã. Hero Fiennes Tiffin encarna uma versão impulsiva do detetive, ainda aprendendo a transformar inteligência, imprudência e vaidade num método capaz de desvendar crimes.
Por que assistir
Guy Ritchie imprime velocidade às primeiras aventuras do detetive sem retirar do personagem sua arrogância e seu gosto pelo risco. Hero Fiennes Tiffin constrói um Sherlock ainda imperfeito, enquanto Dónal Finn introduz um Moriarty sedutor e imprevisível. A Oxford vitoriana e a investigação internacional conferem escala ao nascimento de uma rivalidade célebre.
Febre de Primavera (2026)
Depois de sofrer uma decepção que destrói sua reputação e sua confiança, a professora Yoon Bom deixa Seul e aceita trabalho numa pequena escola rural. Reservada, rígida e decidida a não criar vínculos, ela tenta passar despercebida numa comunidade em que todos conhecem a vida alheia. A rotina muda quando surge Seon Jae-gyu, empresário de aparência intimidadora, modos diretos e uma generosidade que contradiz a fama construída a seu redor. O interesse dele por Bom provoca comentários, mal-entendidos e a resistência de uma mulher ainda presa ao que aconteceu na capital. Enquanto alunos, colegas e familiares interferem na aproximação, os dois percebem que recomeçar exige mais coragem do que fugir. Baseada no romance digital de Baek Min-a, a comédia romântica sul-coreana combina o convívio provinciano, diferenças de temperamento e uma relação que devolve calor a duas vidas acostumadas a se defender.
Por que assistir
Lee Joo-been controla com precisão a rigidez de Yoon Bom, enquanto Ahn Bo-hyun encontra humor na aparência ameaçadora e na delicadeza inesperada de Jae-gyu. A pequena cidade funciona como agente ativo da aproximação, com vizinhos, alunos e familiares interferindo no casal. O romance cresce por convivência, atrito e gestos cotidianos.