5 séries lançadas pela Netflix 2026 que vão fazer você esquecer o mundo lá fora

Há noites em que o controle remoto permanece mais tempo na mão do que qualquer série diante dos olhos, sintoma de um catálogo que oferece tudo e parece não entregar nada. Esta seleção reduz o suplício a cinco produções lançadas em 2026, cada uma empenhada em cercar seus personagens até que não lhes reste outra saída além de enfrentar aquilo que preferiam deixar enterrado. Um veterano da tropa de elite francesa percebe que o inimigo conhece seus métodos; investigadores recolhem do solo escocês as peças de um atentado aéreo; um pai condenado encontra numa fotografia a possibilidade de recuperar o filho; uma família atravessa as pradarias ignorando que sua promessa de recomeço invade a história de outro povo; e cinco mulheres do Gênesis disputam autonomia num mundo regido por profecias, maridos e herdeiros.
A variedade de épocas e gêneros não esconde o elo entre as séries. Todas tratam de personagens obrigados a examinar a própria participação no desastre que tentam vencer, seja ele uma operação militar fracassada, um crime de alcance internacional, uma condenação injusta, a ocupação de um território ou a submissão a uma ordem familiar tida como divina. O fim de semana pode começar nas florestas francesas, atravessar Lockerbie, alcançar uma prisão americana, perder-se no Kansas do século 19 e terminar entre Sara, Hagar, Rebeca, Lia e Raquel. Poucas viagens exigem tão pouco além de um sofá.
Unidade de Elite GIGN
David, um oficial veterano do Grupo de Intervenção da Gendarmaria Nacional francesa, prepara-se para deixar as operações de campo quando a chegada do jovem Max coincide com um ataque devastador contra a própria unidade. A caçada aos responsáveis expõe falhas internas, desobediências e vestígios de uma missão antiga que o comandante preferia manter enterrada. Enquanto o novo recruta procura entender a morte do pai, David esconde provas, desafia superiores e conduz seus homens por ações cada vez mais perigosas. O suspense avança entre florestas, hospitais e situações com reféns, sempre movido pela suspeita de que o inimigo conhece os métodos da equipe. A experiência que fazia de David um líder seguro transforma-se em peso quando o passado volta armado e disposto a cobrar sua dívida.
Por que assistir
A série explora a disciplina de uma unidade especializada sem transformar seus integrantes em máquinas invulneráveis. As operações em ambientes fechados, florestas e hospitais mantêm a tensão física, enquanto o confronto entre David e Max acrescenta atrito geracional. A suspeita de uma traição interna dá peso às decisões tomadas sob fogo.
O Atentado ao Voo Pan Am 103
Em 21 de dezembro de 1988, o voo 103 da Pan Am explode sobre Lockerbie, na Escócia, espalhando destroços, fogo e vítimas por uma cidade que jamais voltaria a ser a mesma. O policial Ed McCusker participa das buscas iniciais e logo se vê diante de uma investigação de alcance internacional, conduzida numa parceria tensa com o agente do FBI Dick Marquise. Fragmentos de rádio, listas de bagagem e pequenas peças recolhidas no solo tornam-se pistas numa apuração atravessada por pressão política, divergências entre autoridades e a angústia das famílias dos 270 mortos. Conforme a trilha conduz os investigadores para fora do Reino Unido, a série acompanha o trabalho forense, os erros institucionais e a longa tentativa de levar os suspeitos a julgamento.
Por que assistir
A reconstituição privilegia o trabalho coletivo de policiais, peritos e moradores, evitando reduzir uma investigação gigantesca ao talento milagroso de um herói. Fragmentos de rádio, bagagens e peças recolhidas no solo dão materialidade à apuração. O tom sóbrio preserva a dimensão humana da tragédia sem abandonar o suspense forense.
Eu Vou Te Encontrar
David Burroughs cumpre prisão perpétua pelo assassinato do filho, Matthew, embora insista que jamais tocou no menino. Anos depois, uma fotografia levada por Rachel, sua ex-cunhada, mostra ao fundo um garoto com a mesma marca de nascença da criança declarada morta. A possibilidade de que Matthew esteja vivo rompe a resignação do condenado, que foge da prisão e inicia uma busca desesperada, perseguido pelo FBI e por gente interessada em preservar antigos segredos. Cada pista aproxima David de famílias poderosas, versões contraditórias daquela noite e uma engrenagem criminosa que se alimenta da dor alheia. Sam Worthington sustenta o pai exausto, cuja esperança cresce na mesma proporção do perigo que cerca todos os que decidem ajudá-lo.
Por que assistir
Sam Worthington evita transformar David num justiceiro infalível e conserva no personagem o cansaço de anos de prisão e luto. A fotografia que desencadeia a fuga é um gancho simples e eficaz, do qual surgem perseguições, versões conflitantes e segredos familiares. A busca mantém o suspense ligado à esperança concreta de um pai.
Uma Casa na Pradaria
Charles e Caroline Ingalls deixam os bosques de Wisconsin com as filhas, Laura e Mary, e seguem para as pradarias do Kansas, atraídos pela promessa de terra, trabalho e uma vida construída pelas próprias mãos. O encantamento diante da paisagem logo convive com doenças, nevascas, dívidas, cavalos desaparecidos e a fragilidade de uma casa erguida num território onde o povo Osage já tem história, vínculos e direitos. Laura observa esse mundo com curiosidade, aproximando-se de Good Eagle enquanto percebe que os sonhos do pai também podem ferir quem estava ali antes. Entre o esforço cotidiano da família e os conflitos da comunidade, a série recupera a saga dos Ingalls sem esconder o preço físico e moral cobrado por aquela ideia de recomeço.
Por que assistir
A nova adaptação encontra interesse no esforço cotidiano dos Ingalls e na recusa de tratar a expansão para o Oeste como aventura inocente. A relação de Laura com Good Eagle introduz a perspectiva Osage dentro do conflito. Paisagens abertas, nevascas, doenças e dívidas conferem peso físico à promessa familiar de prosperidade.
The Faithful
Sara, Hagar, Rebeca, Lia e Raquel atravessam episódios decisivos do Livro do Gênesis sob um ponto de vista raramente colocado no centro. Sara acompanha Abraão numa peregrinação marcada por promessas divinas e pela impossibilidade de gerar o herdeiro esperado; Hagar, entregue ao casal, luta para proteger o filho e conservar alguma autonomia. Anos depois, Rebeca deixa a família para se casar com Isaac e interfere na disputa entre Jacó e Esaú, convencida de cumprir uma profecia. A última parte acompanha Lia e Raquel, irmãs presas ao amor desigual de Jacó, à rivalidade e à cobrança pela maternidade. Em seis episódios, a fé surge ligada a casamentos arranjados, ciúme, infertilidade, obediência e decisões femininas que alteram o destino de gerações.
Por que assistir
Ao deslocar o centro do Gênesis para Sara, Hagar, Rebeca, Lia e Raquel, a minissérie expõe o custo íntimo de alianças, profecias e linhagens. A fé aparece em decisões domésticas concretas, atravessadas por infertilidade, ciúme e obediência. O interesse está nas mulheres que sustentam a história enquanto os homens recebem a glória.