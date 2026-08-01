5 séries lançadas pela Netflix 2026 que vão fazer você esquecer o mundo lá fora

Há noites em que o controle remoto permanece mais tempo na mão do que qualquer série diante dos olhos, sintoma de um catálogo que oferece tudo e parece não entregar nada. Esta seleção reduz o suplício a cinco produções lançadas em 2026, cada uma empenhada em cercar seus personagens até que não lhes reste outra saída além de enfrentar aquilo que preferiam deixar enterrado. Um veterano da tropa de elite francesa percebe que o inimigo conhece seus métodos; investigadores recolhem do solo escocês as peças de um atentado aéreo; um pai condenado encontra numa fotografia a possibilidade de recuperar o filho; uma família atravessa as pradarias ignorando que sua promessa de recomeço invade a história de outro povo; e cinco mulheres do Gênesis disputam autonomia num mundo regido por profecias, maridos e herdeiros.

A variedade de épocas e gêneros não esconde o elo entre as séries. Todas tratam de personagens obrigados a examinar a própria participação no desastre que tentam vencer, seja ele uma operação militar fracassada, um crime de alcance internacional, uma condenação injusta, a ocupação de um território ou a submissão a uma ordem familiar tida como divina. O fim de semana pode começar nas florestas francesas, atravessar Lockerbie, alcançar uma prisão americana, perder-se no Kansas do século 19 e terminar entre Sara, Hagar, Rebeca, Lia e Raquel. Poucas viagens exigem tão pouco além de um sofá.