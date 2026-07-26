As 10 melhores séries lançadas pela Netflix em 2026 até agora

Quatro funcionários da alfândega britânica recebem nomes falsos, aprendem os códigos do tráfico de heroína e entram num mundo em que um segundo de hesitação pode custar-lhes a vida. A situação de “Personas” encontra ecos inquietantes em quase todas as séries desta seleção, povoadas por gente obrigada a representar algum papel para sobreviver: policiais que escondem sua corrupção, criminosos que se apresentam como pais dedicados, ex-cônjuges que investigam o mesmo assassinato enquanto remexem as ruínas do casamento, uma noiva que tenta descobrir se a tragédia anunciada está dentro de sua cabeça ou circulando pelos corredores da casa da futura família.

O perigo muda de roupa conforme a história. Na Coreia, fantasmas atravessam aposentos proibidos de um palácio onde os vivos têm pecados mais assustadores que os mortos; no Novo México, aposentados enfrentam uma força interessada em roubar-lhes o pouco tempo que ainda possuem; em Oslo, Harry Hole persegue um assassino ritualístico ao passo que precisa vigiar os colegas e a si próprio. Até a pradaria dos Ingalls surge despida da velha inocência televisiva, com doenças, dívidas e a presença do povo Osage lembrando que a construção de um lar podia significar a perda da terra de outra família.

Há também o Rio de Janeiro transformado em campo de guerra para John Creasy, um homem que encontra na proteção de uma adolescente o pretexto para tornar aos impulsos que o haviam lançado ao isolamento. Entre agentes infiltrados, viúvos desconfiados, crianças traumatizadas e repórteres que conhecem intimamente seus suspeitos, a primeira identidade a entrar em risco é a daqueles quatro servidores públicos recrutados para desaparecer dentro de suas próprias invenções.

Personas (2026), Neil Forsyth

Na Grã-Bretanha dos anos 1990, quatro funcionários da alfândega são recrutados para se infiltrar em organizações responsáveis pela entrada de heroína no país. Sem experiência no submundo, eles recebem novas identidades, aprendem códigos criminosos e precisam sustentar personagens convincentes diante de traficantes capazes de perceber qualquer hesitação. A missão, inspirada em acontecimentos reais, os afasta das famílias e modifica progressivamente a maneira como enxergam o trabalho, os companheiros e a própria personalidade. Entre vigilâncias, negociações perigosas e suspeitas de corrupção, o grupo descobre que permanecer escondido pode exigir mais do que coragem: exige aceitar que a vida inventada talvez se torne mais real do que aquela deixada para trás.

A Leste do Palácio (2026), Choi Jung-kyu, Kwon So-ra e Seo Jea-won

Uma série de mortes inexplicáveis espalha o medo pela residência da família real. Para enfrentar a ameaça, o rei convoca Gu-cheon, um exterminador de fantasmas capaz de atravessar o mundo espiritual, e Saeng-gang, uma dama da corte que consegue ouvir os mortos. A investigação conduz a dupla por aposentos proibidos, ressentimentos antigos e segredos que o poder tentou apagar. Cada aparição revela não apenas uma criatura sobrenatural, mas também as consequências de crimes cometidos dentro da corte. Misturando fantasia histórica, terror e intriga política, a minissérie acompanha dois personagens obrigados a confiar um no outro enquanto descobrem que os fantasmas mais perigosos podem ter sido criados pelos próprios integrantes da dinastia.

The Boroughs (2026), Jeffrey Addiss e Will Matthews

Em uma comunidade de aposentados no deserto do Novo México, o viúvo Sam Cooper percebe acontecimentos incompatíveis com a tranquilidade prometida pelo lugar. Desaparecimentos, pedras misteriosas e comportamentos estranhos revelam a presença de uma força de outro mundo interessada em roubar aquilo que os moradores têm cada vez menos: tempo. Desacreditado e ainda abalado pelo luto, Sam reúne um grupo de vizinhos para investigar a ameaça. A ficção científica substitui os adolescentes comuns ao gênero por protagonistas idosos, combinando aventura, horror e humor em uma história sobre amizade, memória e resistência. Para salvar a comunidade, eles precisam superar limitações físicas, conflitos pessoais e o medo de que ninguém leve suas descobertas a sério.

Os Casos de Harry Hole (2026), Jo Nesbø

Uma sequência de assassinatos ritualísticos atinge Oslo e leva o detetive Harry Hole a uma investigação marcada por símbolos, corrupção e disputas internas. Brilhante, obsessivo e autodestrutivo, ele precisa decifrar os crimes enquanto enfrenta Tom Waaler, policial respeitado dentro da corporação, mas possivelmente envolvido em atividades criminosas. A rivalidade entre os dois contamina o trabalho e obriga os colegas a escolher entre lealdade institucional e verdade. Baseada nos romances policiais de Jo Nesbø, a trama constrói um suspense sombrio em torno de personagens moralmente ambíguos, traumas antigos e relações profissionais dominadas pela desconfiança. Ao procurar o assassino, o investigador também luta contra impulsos capazes de destruir sua carreira e sua vida pessoal.

A Testemunha (2026), Rob Williams

Em 1992, uma criança presencia o assassinato da mãe, Rachel Nickell, em um parque de Londres. Enquanto a polícia conduz uma investigação marcada por erros, suspeitas equivocadas e crescente pressão pública, o pai do menino tenta protegê-lo da exposição e das consequências psicológicas do crime. Baseada em acontecimentos reais, a minissérie abandona o formato convencional de investigação policial para acompanhar principalmente a experiência dos sobreviventes. A cobertura agressiva da imprensa, a busca desesperada por um culpado e as falhas das autoridades prolongam o sofrimento de uma família já devastada. O caso torna-se, assim, um retrato das marcas deixadas pela violência e dos danos adicionais provocados por instituições incapazes de reconhecer os próprios equívocos.

Uma Casa na Pradaria (2026), Rebecca Sonnenshine

A família Ingalls deixa os bosques de Wisconsin e atravessa o território norte-americano em busca de uma nova vida nas pradarias do Kansas. O lugar oferece paisagens impressionantes e a promessa de independência, mas também impõe doenças, dívidas, tempestades e uma luta constante pela sobrevivência. Enquanto Charles e Caroline tentam construir uma casa e proteger as filhas, Laura observa as contradições da expansão para o Oeste e estabelece contato com crianças do povo Osage. Inspirada nos livros de Laura Ingalls Wilder, a adaptação combina aventura familiar, amadurecimento e drama histórico sem tratar a experiência dos colonos como uma jornada exclusivamente heroica. A conquista de um lar surge acompanhada por perdas, conflitos territoriais e consequências para quem já habitava aquelas terras.

Nêmesis (2026), Courtney A. Kemp e Tani Marole

O detetive Isaiah Stiles transforma a captura de Coltrane Wilder em uma obsessão. De um lado está um policial explosivo, disposto a ultrapassar limites para vencer; do outro, um ladrão metódico que executa roubos ousados enquanto tenta preservar a família. A perseguição aproxima dois homens colocados em lados opostos da lei, mas igualmente pressionados por responsabilidades domésticas, orgulho e decisões do passado. Em vez de construir uma divisão simples entre herói e criminoso, a narrativa mostra como ambos manipulam regras e justificam os próprios atos. Cada confronto amplia as consequências para esposas, filhos e parceiros, transformando o jogo de gato e rato em um drama sobre masculinidade, casamento, ambição e os diferentes significados atribuídos à justiça.

Algo Horrível Vai Acontecer (2026), Haley Z. Boston

Na semana anterior ao casamento, Rachel chega à casa isolada da família do noivo convencida de que a cerimônia terminará em tragédia. Ninguém leva seus pressentimentos a sério, mas desaparecimentos, tradições perturbadoras e descobertas sobre os futuros parentes tornam o ambiente progressivamente ameaçador. À medida que o dia marcado se aproxima, a ansiedade da noiva se mistura a acontecimentos que podem ser sobrenaturais ou resultado de uma mente submetida à pressão. Os preparativos matrimoniais — vestido, jantar, despedidas e promessas amorosas — tornam-se elementos de uma experiência de horror. Dividida entre o medo do compromisso e a possibilidade concreta de violência, a protagonista precisa descobrir se está prevendo uma catástrofe ou ajudando a produzi-la.

Homem em Chamas (2026), Kyle Killen

John Creasy, veterano das Forças Especiais, vive isolado e atormentado por traumas quando um antigo companheiro lhe oferece uma oportunidade de recomeço no Brasil. A missão aparentemente simples se transforma em uma guerra particular depois que ele passa a proteger uma adolescente envolvida em uma conspiração violenta. Perseguido por inimigos e obrigado a voltar ao mundo que tentou abandonar, Creasy percorre as ruas do Rio de Janeiro em busca de respostas. Baseada nos livros de A.J. Quinnell, a série combina ação, espionagem e drama psicológico ao acompanhar um homem que transforma a proteção da jovem em uma possibilidade de redenção. Cada confronto, porém, aproxima o veterano dos impulsos destrutivos que o levaram ao isolamento.

Dele & Dela (2026), William Oldroyd

Uma repórter retorna à pequena cidade onde cresceu para investigar um assassinato e descobre que o detetive responsável pelo caso é seu ex-marido. Separados por ressentimentos e versões contraditórias do passado, os dois iniciam apurações paralelas e passam a desconfiar um do outro. A situação se torna mais perigosa quando evidências colocam ambos entre os principais suspeitos. Adaptada do romance de Alice Feeney, a minissérie alterna perspectivas para mostrar como lembranças, omissões e interesses pessoais modificam a percepção dos mesmos acontecimentos. Enquanto tentam identificar o responsável pelo crime, jornalista e policial precisam confrontar segredos do antigo relacionamento e reconhecer que nenhum deles conhece completamente a pessoa com quem dividiu a vida.