5 filmes que chegaram à Netflix nos últimos dias e vão te fazer querer ficar em casa neste fim de semana

Um império de maconha escondido em propriedades aristocráticas e a voz de uma menina de seis anos presa num carro alvejado parecem pertencer a universos incapazes de dividir a mesma tela. Entre esses extremos, há uma companheira robótica que descobre ter sido programada para amar, jovens funcionárias de uma elegante loja de departamentos na Sydney de 1959 e cinco mães adolescentes tentando oferecer aos filhos a estabilidade que quase nunca conheceram. A distância entre esses enredos revela um catálogo menos acomodado do que costuma parecer, capaz de saltar da violência farsesca de Guy Ritchie para o rigor devastador de Kaouther Ben Hania sem reduzir nenhum dos dois a mero passatempo.

Os recém-chegados atravessam épocas, países e gêneros, ora investindo no prazer de uma trama cheia de chantagens, traições e criminosos muito bem-vestidos, ora encerrando o espectador diante de conflitos cuja gravidade continua do lado de fora da ficção. Até a comédia social de Bruce Beresford e o terror tecnológico de Drew Hancock encontram um ponto de contato na rebeldia de personagens que recusam o papel escolhido por outros. E é por Mickey Pearson, o magnata convencido de que pode vender seu reino clandestino sem acordar os lobos, que essa jornada começa.