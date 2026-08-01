5 filmes que chegaram à Netflix nos últimos dias e vão te fazer querer ficar em casa neste fim de semana

Um império de maconha escondido em propriedades aristocráticas e a voz de uma menina de seis anos presa num carro alvejado parecem pertencer a universos incapazes de dividir a mesma tela. Entre esses extremos, há uma companheira robótica que descobre ter sido programada para amar, jovens funcionárias de uma elegante loja de departamentos na Sydney de 1959 e cinco mães adolescentes tentando oferecer aos filhos a estabilidade que quase nunca conheceram. A distância entre esses enredos revela um catálogo menos acomodado do que costuma parecer, capaz de saltar da violência farsesca de Guy Ritchie para o rigor devastador de Kaouther Ben Hania sem reduzir nenhum dos dois a mero passatempo.
Os recém-chegados atravessam épocas, países e gêneros, ora investindo no prazer de uma trama cheia de chantagens, traições e criminosos muito bem-vestidos, ora encerrando o espectador diante de conflitos cuja gravidade continua do lado de fora da ficção. Até a comédia social de Bruce Beresford e o terror tecnológico de Drew Hancock encontram um ponto de contato na rebeldia de personagens que recusam o papel escolhido por outros. E é por Mickey Pearson, o magnata convencido de que pode vender seu reino clandestino sem acordar os lobos, que essa jornada começa.
Magnatas do Crime
Mickey Pearson, um americano formado em Oxford, ergueu na Inglaterra um império clandestino de maconha protegido por propriedades aristocráticas e uma rede de alianças compradas a peso de ouro. Quando decide vender o negócio e desfrutar a fortuna ao lado da esposa, Rosalind, a notícia desperta a cobiça de rivais, intermediários e oportunistas convencidos de que podem tomar seu lugar. Enquanto o calculista Matthew Berger negocia a aquisição, o mafioso Dry Eye tenta apressar a sucessão à bala, e o investigador particular Fletcher procura transformar chantagem em lucro. Entre invasões, traições e cadáveres inconvenientes, Pearson descobre que abandonar o submundo pode ser mais perigoso que conquistá-lo.
Por que assistir
Guy Ritchie organiza a trama como uma mesa de sinuca cheia de jogadores trapaceiros, diálogos rápidos e colisões calculadas. Matthew McConaughey sustenta a autoridade de Mickey, enquanto Hugh Grant converte Fletcher num chantagista falastrão e irresistível. A montagem mantém as versões dos acontecimentos em movimento sem perder o fio do golpe principal.
A Voz de Hind Rajab
Em 29 de janeiro de 2024, voluntários do Crescente Vermelho Palestino recebem a ligação de uma menina presa dentro de um carro alvejado em Gaza. Hind Rajab, de seis anos, está cercada pelos corpos de familiares e pede que alguém venha buscá-la, enquanto Rana, Omar e os demais atendentes tentam mantê-la calma. Do outro lado da linha, cada ruído pode anunciar a chegada de um tanque, um novo disparo ou o fim da comunicação. A equipe procura autorização para enviar uma ambulância, esbarra numa engrenagem militar e burocrática incapaz de acompanhar a urgência da criança e luta contra as horas. Baseada nas gravações reais do pedido de socorro, a história concentra-se na distância terrível entre ouvir alguém implorar por ajuda e conseguir alcançá-la.
Por que assistir
Kaouther Ben Hania restringe a ação ao centro de emergência e transforma vozes, ruídos e esperas em matéria dramática. O uso das gravações reais impede qualquer distanciamento confortável, enquanto o elenco reage àquilo que escuta com contenção. A tensão nasce da burocracia visível, dos telefones e de uma ambulância que demora quando cada segundo já custa demais.
Acompanhante Perfeita
Iris acredita ter encontrado em Josh um homem atencioso, capaz de transformar um encontro casual num romance perfeito. A viagem do casal para a casa isolada de Sergey, onde passará o fim de semana com amigos, começa sob o verniz do luxo e logo adquire contornos sinistros. Depois de uma morte violenta, Iris descobre que suas lembranças, seus desejos e até a paixão que sente foram cuidadosamente programados, e que ela é uma companheira robótica adquirida para obedecer. Josh tenta retomar o controle alterando suas configurações, enquanto os outros hóspedes revelam interesses próprios na confusão. Perseguida numa propriedade distante de qualquer socorro, Iris passa a usar contra o dono as faculdades que ele julgava possuir, dando início a uma disputa sangrenta por autonomia.
Por que assistir
Drew Hancock cruza ficção científica, suspense e humor perverso sem deixar que a engenhosidade engula Iris. Sophie Thatcher modula delicadeza, confusão e fúria conforme a personagem compreende o próprio corpo. A casa isolada funciona como laboratório de poder, e a violência ganha sentido porque acompanha a conquista gradual de autonomia.
Damas de Preto
No verão de 1959, Lisa, uma estudante tímida e leitora voraz, consegue emprego temporário na Goode’s, elegante loja de departamentos de Sydney. Entre vestidos caros, clientes exigentes e o ritual das compras de Natal, ela aproxima-se das funcionárias que trabalham de preto e descobre formas de vida muito diferentes da realidade conservadora de sua família. A sofisticada Magda, imigrante europeia responsável pelo setor de alta-costura, percebe o talento da garota e a incentiva a ambicionar a universidade, enquanto Fay e Patty enfrentam seus próprios impasses amorosos. Cercada por mulheres que aprenderam a negociar independência num país em transformação, Lisa começa a questionar o futuro modesto que os pais haviam imaginado para ela e encontra coragem para escolher o próprio caminho.
Por que assistir
Bruce Beresford conduz a passagem de Lisa à vida adulta com leveza, atenção aos figurinos e particular cuidado com o ambiente da loja. Angourie Rice faz a timidez da jovem ceder sem brusquidão, enquanto Julia Ormond dá a Magda elegância, humor e autoridade. O período histórico aparece nos hábitos cotidianos, longe de explicações decorativas.
Jovens Mães
Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma vivem numa casa de acolhimento para mães adolescentes na região de Liège, onde recebem apoio de educadoras enquanto tentam cuidar dos filhos e reorganizar a própria vida. Cada uma carrega um conflito particular, marcado por abandono familiar, relações violentas, dependência, pobreza e pelo receio de repetir com os bebês as dores que conheceu. Entre mamadeiras, consultas, visitas, discussões e recaídas, as cinco dividem quartos, medos e pequenas vitórias, formando uma comunidade provisória que não elimina a solidão de suas escolhas. Ainda muito jovens para compreender toda a extensão da maternidade, elas procuram oferecer às crianças a estabilidade que quase nenhuma delas teve.
Por que assistir
Jean-Pierre e Luc Dardenne filmam as cinco protagonistas de perto, atentos a gestos, hesitações e decisões que poderiam ser reduzidos a julgamento moral. As atrizes preservam diferenças nítidas entre as jovens, e a câmera acompanha a rotina da casa sem fabricar heroísmo. A força vem da observação concreta e da recusa ao sentimentalismo fácil.