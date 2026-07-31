7 vinhos de até R$ 60 que você pode levar a qualquer jantar sem passar vergonha

Sete rótulos acessíveis, confiáveis e fáceis de encontrar para acertar na escolha sem gastar mais do que o necessário.

Monte Velho aparece duas vezes, em vermelho e branco, como aquele convidado confiável que pode ser chamado para qualquer jantar porque sabe conversar, não bebe demais e dificilmente criará um incidente antes da sobremesa. A repetição não é descuido. É uma pista. Numa lista limitada a 60 reais, importa menos descobrir a garrafa secreta que fará o anfitrião cair de joelhos do que evitar o vinho que obriga todos à mesa a elogiar a “personalidade” enquanto procuram discretamente o copo d’água.

Os portugueses dominam a seleção, e o Alentejo domina os portugueses. Faz sentido. Monte de Pinheiros, Monte Velho e Marquês de Borba trabalham naquela faixa agradável em que fruta madura, maciez e alguma estrutura conseguem conviver sem transformar cada gole numa demonstração de força. O Cabriz, vindo do Dão, é o sujeito mais contido da turma, menos ensolarado, mais interessado em acompanhar a comida do que em discursar sobre si mesmo. O chileno De Martino entra por mérito próprio e quebra a maioria portuguesa sem fazer figura de intruso.

Há ainda dois brancos, providência importante num país em que muita gente leva um tinto pesado para acompanhar qualquer coisa, do peixe grelhado ao calor de 35 graus, como se vinho fosse uniforme de gala. Monte Velho Branco e Altano Reserva Branco ampliam as possibilidades da mesa e, em certos jantares, podem acabar antes que alguém se lembre de abrir o tinto.

Nenhuma dessas garrafas foi escolhida para provocar silêncio reverente, fotografia do rótulo ou palestra sobre terroir. Servem para algo mais útil. Chegam à mesa, acompanham a comida, agradam pessoas diferentes e, quando funcionam como devem, acabam antes que alguém sinta necessidade de comentar o vinho.