7 vinhos de até R$ 60 que você pode levar a qualquer jantar sem passar vergonha

Monte Velho aparece duas vezes, em vermelho e branco, como aquele convidado confiável que pode ser chamado para qualquer jantar porque sabe conversar, não bebe demais e dificilmente criará um incidente antes da sobremesa. A repetição não é descuido. É uma pista. Numa lista limitada a 60 reais, importa menos descobrir a garrafa secreta que fará o anfitrião cair de joelhos do que evitar o vinho que obriga todos à mesa a elogiar a “personalidade” enquanto procuram discretamente o copo d’água.
Os portugueses dominam a seleção, e o Alentejo domina os portugueses. Faz sentido. Monte de Pinheiros, Monte Velho e Marquês de Borba trabalham naquela faixa agradável em que fruta madura, maciez e alguma estrutura conseguem conviver sem transformar cada gole numa demonstração de força. O Cabriz, vindo do Dão, é o sujeito mais contido da turma, menos ensolarado, mais interessado em acompanhar a comida do que em discursar sobre si mesmo. O chileno De Martino entra por mérito próprio e quebra a maioria portuguesa sem fazer figura de intruso.
Há ainda dois brancos, providência importante num país em que muita gente leva um tinto pesado para acompanhar qualquer coisa, do peixe grelhado ao calor de 35 graus, como se vinho fosse uniforme de gala. Monte Velho Branco e Altano Reserva Branco ampliam as possibilidades da mesa e, em certos jantares, podem acabar antes que alguém se lembre de abrir o tinto.
Nenhuma dessas garrafas foi escolhida para provocar silêncio reverente, fotografia do rótulo ou palestra sobre terroir. Servem para algo mais útil. Chegam à mesa, acompanham a comida, agradam pessoas diferentes e, quando funcionam como devem, acabam antes que alguém sinta necessidade de comentar o vinho.
Monte de Pinheiros Tinto
Produzido no Alentejo pela Fundação Eugénio de Almeida, o Monte de Pinheiros Tinto tem o tipo de equilíbrio que costuma agradar sem esforço. É um vinho de perfil franco, macio e muito bem resolvido, feito para circular bem à mesa sem cansar o paladar nem pedir explicações longas.
Na taça, entrega fruta vermelha madura, notas de ameixa, um toque de especiarias e um fundo levemente tostado. O conjunto é redondo, com taninos civilizados e boa fluidez, o que faz dele uma escolha segura para quem quer levar uma garrafa de produtor respeitado sem extrapolar o orçamento.
Funciona especialmente bem em jantares informais, porque tem presença, mas não pesa. É o tipo de tinto que acompanha conversa, comida e companhia com a mesma naturalidade, mantendo uma imagem de bom gosto sem parecer ostensivo.
Características
Tinto alentejano de corpo médio, fruta madura, notas discretas de especiarias, textura macia, taninos domados e final equilibrado. Um rótulo versátil, gastronômico e fácil de gostar.
Harmonização
Carnes assadas, massas com molho vermelho, pizzas mais estruturadas, tábuas de frios e pratos de forno com ervas e queijo.
Monte Velho Tinto
Poucos vinhos nessa faixa de preço são tão consistentemente confiáveis quanto o Monte Velho Tinto. Ele combina regularidade, identidade e uma assinatura alentejana muito clara, o que explica por que se tornou uma referência recorrente entre as compras certeiras para jantar, presente e adega do dia a dia.
O vinho mostra fruta negra e vermelha madura, traços suaves de ervas secas, especiarias e madeira bem integrada. Nada sobra, nada falta: a sensação é de conjunto afinado, com taninos acessíveis, acidez na medida e um final que permanece limpo e prazeroso.
É uma garrafa que transmite segurança editorial porque entrega exatamente o que promete. Em mesa variada, com convidados de gostos diferentes, tende a se sair muito bem, sobretudo quando a ideia é agradar sem recorrer a obviedades barulhentas.
Características
Tinto de corpo médio, frutado, equilibrado, com especiarias discretas, madeira bem dosada e final limpo. Perfil clássico de boa relação entre qualidade, consistência e preço.
Harmonização
Carnes grelhadas, lasanha à bolonhesa, polpetone, risotos mais intensos, embutidos e queijos semiduros.
Marquês de Borba Colheita Tinto
O Marquês de Borba Colheita Tinto é um daqueles vinhos que elevam o nível da lista sem afastar o leitor pela linguagem ou pelo preço. Feito por João Portugal Ramos, tem pedigree de produtor sólido e um estilo que une generosidade de fruta a um desenho de boca muito bem acabado.
Aromas de frutas vermelhas maduras, ameixa, especiarias doces e um leve toque de bosque aparecem de forma nítida e convidativa. Na boca, o vinho é suculento, com boa energia, taninos finos e uma acidez que impede qualquer excesso de doçura ou peso.
É excelente para ocasiões em que o anfitrião ou os convidados gostam de vinho, mas não querem uma garrafa espalhafatosa ou pesada demais. Tem seriedade suficiente para impressionar e leveza suficiente para continuar agradável até o fim da refeição.
Características
Tinto alentejano de corpo médio para médio+, fruta vermelha madura, especiarias doces, textura suculenta, taninos finos e acidez viva. Elegante sem perder a facilidade de consumo.
Harmonização
Carnes de panela, bacalhau ao forno, massas com ragu, arroz de pato, cogumelos salteados e queijos curados de intensidade média.
Cabriz Colheita Selecionada Tinto
Vindo do Dão, o Cabriz Colheita Selecionada Tinto leva para a lista uma outra expressão portuguesa, mais fresca e recortada do que a do Alentejo. Isso é importante num ranking desse tipo, porque amplia a experiência do leitor e evita a repetição de estilos muito parecidos.
No nariz, aparecem frutas vermelhas, notas florais, ervas secas e um traço discreto de especiaria. Em boca, ele tem boa definição, acidez agradável e taninos firmes, mas polidos, num conjunto que privilegia a elegância e a precisão em vez da potência pela potência.
É uma excelente garrafa para jantares em que a comida tem protagonismo e o vinho precisa acompanhar com discrição inteligente. A impressão final é de refinamento sereno: um tinto civilizado, gastronômico e fácil de defender editorialmente.
Características
Tinto do Dão de corpo médio, mais fresco, com fruta vermelha, notas florais, ervas e especiarias leves. Taninos polidos, acidez agradável e perfil elegante.
Harmonização
Assados de aves, lombo suíno, massas com cogumelos, pizzas artesanais, tábuas de queijos e pratos com ervas frescas.
De Martino Estate Reserva Cabernet Sauvignon
Entre os tintos mais baratos desta seleção, o De Martino Estate Reserva Cabernet Sauvignon é provavelmente o que melhor une preço baixo e seriedade de origem. A vinícola tem histórico respeitável, e o vinho aparece aqui não como “achado milagroso”, mas como compra honesta, correta e muito funcional.
Aromas de cassis, ameixa, ervas, pimenta e um toque leve de chocolate formam um conjunto simples, porém bem arrumado. Em boca, mostra tipicidade de Cabernet, com taninos presentes, mas civilizados, e uma estrutura enxuta que o deixa particularmente útil à mesa.
É uma escolha adequada para quem quer gastar pouco sem descer demais o degrau da qualidade. Em jantares do dia a dia, ele cumpre o que se espera de um tinto firme, saboroso e suficientemente versátil para conversar com diferentes perfis de prato.
Características
Cabernet chileno de corpo médio, fruta negra, ervas, especiarias, toque discreto de chocolate e taninos moderados. Perfil reto, confiável e bom para refeições.
Harmonização
Churrasco, hambúrguer artesanal, carnes grelhadas, empanadas, massas com molho de carne e queijos de média intensidade.
Monte Velho Branco
A presença de um branco realmente bom é essencial numa lista pensada para jantares. O Monte Velho Branco cumpre essa função com autoridade: é um vinho de produtor consagrado, muito bem acabado e capaz de agradar tanto a quem já bebe branco com frequência quanto a quem costuma gravitar em torno dos tintos.
Na taça, surgem notas cítricas, fruta branca, toques florais e uma lembrança mineral delicada. Em boca, ele combina frescor, volume e nitidez, com acidez correta e final limpo, sem cair na armadilha de se tornar neutro ou sem graça.
É uma garrafa extremamente útil para entradas, peixes, aves e pratos mais delicados, mas também se comporta muito bem como vinho de recepção. Em termos editoriais, entra como um coringa de classe: elegante, acessível e muito fácil de recomendar.
Características
Branco alentejano fresco e equilibrado, com fruta cítrica e branca, notas florais, leve traço mineral e textura macia. Versátil, gastronômico e muito bem acabado.
Harmonização
Peixes grelhados, saladas mais elaboradas, massas leves, aves assadas, risotos de legumes, entradas frias e queijos de massa mole.
Altano Reserva Branco
O Altano Reserva Branco fecha a lista com um perfil ligeiramente mais estruturado, ideal para quem procura um branco de maior presença, sem abrir mão de precisão e frescor. Produzido no Douro, ele oferece uma expressão menos óbvia do segmento de entrada e dá à seleção um desfecho mais sofisticado.
Os aromas passeiam por fruta de caroço, cítricos maduros, flores brancas e nuances discretas de madeira e especiaria. Em boca, mostra textura mais envolvente, boa densidade e acidez suficiente para sustentar o vinho do começo ao fim, sem torná-lo pesado.
É uma bela escolha para jantares com pratos de forno, receitas com creme, aves ou peixes de mais estrutura. Também funciona muito bem quando a ideia é levar uma garrafa branca que não pareça simplória, mas continue dentro do teto de preço da lista.
Características
Branco duriense de médio corpo, com fruta de caroço, cítricos maduros, flores brancas, leve toque de madeira e textura mais ampla. Estruturado, mas equilibrado.
Harmonização
Bacalhau, peixes assados, frango com ervas, massas com molho cremoso, pratos com cogumelos, queijos semimacios e preparações de forno.