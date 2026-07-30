Discover
Filmes
Divulgação / Paramount Pictures
Filmes
por Felipe Duarte
Felipe Duarte

O reencontro de DiCaprio e Kate Winslet após Titanic está na Netflix — e não tem nada de conto de fadas

Frank e April Wheeler têm uma opinião elevada demais a respeito de si mesmos. Consideram-se mais inteligentes que os vizinhos, mais sensíveis que os colegas de trabalho e destinados a uma vida cuja grandeza ainda não se revelou por algum erro administrativo do universo. A casa na Revolutionary Road, o automóvel, os filhos e os jantares com os Campbell seriam uma escala provisória antes de Paris, da liberdade e do futuro excepcional que o casal julga merecer. Sam Mendes percebe que a verdadeira prisão dos Wheeler foi construída por essa certeza. Baseado no romance publicado por Richard Yates em 1961, “Foi Apenas um Sonho” reúne Leonardo DiCaprio e Kate Winslet como Frank e April, com Michael Shannon, Kathryn Hahn, David Harbour e Kathy Bates ao redor do casamento que se desfaz.

April aparece primeiro num palco, participando de uma montagem amadora que fracassa diante de uma plateia constrangida. Frank tenta consolá-la no carro, escolhe as palavras erradas e recebe de volta tudo quanto ela vinha guardando. O diálogo degringola numa agressão sem testemunhas, às margens da estrada, e Mendes estabelece desde cedo a dinâmica dos dois. Frank usa a eloquência para encobrir a covardia; April conserva longos períodos de contenção até que a fúria encontre uma saída. DiCaprio avança fisicamente sobre as cenas, gesticula, sua e levanta a voz como um homem convencido de que intensidade equivale a sinceridade. Winslet deixa a personagem imóvel por segundos a mais, mostrando que April já chegou a conclusões das quais o marido ainda tenta fugir.

Paris como saída de emergência

Frank passa os dias na Knox Business Machines, repetindo o caminho profissional do pai que desprezava. A sequência dos homens de chapéu seguindo para o trem, alinhados como unidades saídas da mesma fábrica, resume o subúrbio organizado por Mendes e pelo diretor de fotografia Roger Deakins. A casa dos Wheeler tem janelas amplas, cômodos claros e espaço suficiente para que os dois se sintam observados. Frank reage ao tédio com um caso no escritório e com a fantasia de que sua insatisfação seria sinal de talento. April, depois do desastre no teatro, propõe a mudança para Paris. Ela trabalharia como secretária numa organização internacional enquanto ele descobriria o que realmente deseja fazer.

A ideia o seduz porque restitui aos Wheeler a velha sensação de superioridade. Eles anunciam a viagem aos Campbell como quem comunica uma fuga de prisioneiros, e Milly e Shep reagem com a mistura de inveja e incredulidade que April esperava. Por algum tempo, o casamento recupera a ternura. Frank começa a contar o plano no escritório, aceita os olhares admirados e percebe que Paris pode servir-lhe mesmo antes da partida. A promoção oferecida pela Knox e a nova gravidez de April alteram a situação. Ele ganha a oportunidade de triunfar exatamente no ambiente que dizia odiar e passa a procurar razões responsáveis para permanecer.

John Givings rompe a cortesia

John Givings é o único a descrever o que se passa sem a delicadeza social praticada pelos outros. Recém-saído de uma instituição psiquiátrica, o filho da corretora Helen Givings senta-se à mesa dos Wheeler e reconhece no projeto de Paris uma tentativa desesperada de escapar do vazio. Michael Shannon não interpreta John como o louco iluminado que existe apenas para pronunciar verdades. Seus ataques carregam crueldade, prazer e uma lucidez que lhe custa caro. Quando retorna e descobre que a viagem foi cancelada, ele desmonta Frank diante de April, acusando-o de usar a gravidez como álibi para continuar medroso. Shannon recebeu uma indicação ao Oscar pelo papel, enquanto o filme também concorreu por direção de arte e figurino.

A tragédia adquire forma na cozinha. Depois de mais uma noite de violência verbal, April prepara o café da manhã com delicadeza, pergunta sobre o trabalho de Frank e permite que ele acredite numa reconciliação. Winslet executa a cena como um ritual de despedida, sem pedir ao espectador que a absolva das decisões que virão. Frank sai para o escritório aliviado, certo de que retomou o controle. April permanece na casa, cercada pelos móveis, pela luz matinal e pelo silêncio que desejara.

Mendes encerra o filme na sala dos Givings. Helen comenta os novos moradores da Revolutionary Road e começa a falar dos Wheeler, misturando censura, piedade e curiosidade. Howard, o marido, desliga o aparelho auditivo para não escutá-la. O gesto é pequeno, quase cômico, e contém a regra que preserva aquele subúrbio. Frank e April ruíram diante de todos; bastava baixar o volume, fechar as cortinas e continuar vivendo como se a casa ao lado nunca tivesse guardado uma guerra.

Felipe Duarte

Felipe Duarte

Leia Também
De Férias com Você

Indicado ao Emmy em 2026, romance da Netflix encontra sua força na química de Emily Bader e Tom Blyth

Martin Scorsese ganhou seu primeiro Oscar de direção com este thriller brutal que está na Netflix

Manual Pratico da Vinganca Lucrativa

Glen Powell e Margareth Qualley em nova comédia sombria no Prime Video