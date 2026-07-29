Os 10 melhores suspenses do Prime Video hoje, segundo a crítica

O perigo raramente bate à porta com a aparência que lhe seria mais conveniente. Pode vestir o avental de uma enfermeira prestativa, esconder-se na cordialidade de uma família rica, falar em nome da ciência ou assumir o semblante banal de alguém que acordou diferente. Bons suspenses conhecem essa fraude elementar e deixam que a ameaça se aproxime devagar, enquanto os personagens ainda acreditam conservar algum domínio sobre a própria vida.

A seleção foi fechada em 29 de julho de 2026 e considera longas disponíveis para assinantes do Prime Video no Brasil. Títulos restritos a aluguel, compra ou canais adicionais ficaram de fora. A lista atravessa quatro décadas e reúne produções que encontram tensão em quartos fechados, escolas de dança, repartições públicas, instituições psiquiátricas, casas de repouso e mansões onde o fausto serve para encobrir apetites menos elegantes.

Rob Reiner aprisiona um escritor diante da leitora que pretende reescrever sua obra à força. Philip Kaufman converte São Francisco numa cidade povoada por réplicas. Nikyatu Jusu acompanha uma imigrante obrigada a cuidar da filha alheia enquanto espera pelo próprio filho. Nos demais filmes, a ameaça parte de médicos, agentes de Estado, coreógrafas, parentes e anfitriões sedutores. O suspense muda de roupa; sua natureza continua a mesma.