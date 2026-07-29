Os 10 melhores suspenses do Prime Video hoje, segundo a crítica

O perigo raramente bate à porta com a aparência que lhe seria mais conveniente. Pode vestir o avental de uma enfermeira prestativa, esconder-se na cordialidade de uma família rica, falar em nome da ciência ou assumir o semblante banal de alguém que acordou diferente. Bons suspenses conhecem essa fraude elementar e deixam que a ameaça se aproxime devagar, enquanto os personagens ainda acreditam conservar algum domínio sobre a própria vida.
A seleção foi fechada em 29 de julho de 2026 e considera longas disponíveis para assinantes do Prime Video no Brasil. Títulos restritos a aluguel, compra ou canais adicionais ficaram de fora. A lista atravessa quatro décadas e reúne produções que encontram tensão em quartos fechados, escolas de dança, repartições públicas, instituições psiquiátricas, casas de repouso e mansões onde o fausto serve para encobrir apetites menos elegantes.
Rob Reiner aprisiona um escritor diante da leitora que pretende reescrever sua obra à força. Philip Kaufman converte São Francisco numa cidade povoada por réplicas. Nikyatu Jusu acompanha uma imigrante obrigada a cuidar da filha alheia enquanto espera pelo próprio filho. Nos demais filmes, a ameaça parte de médicos, agentes de Estado, coreógrafas, parentes e anfitriões sedutores. O suspense muda de roupa; sua natureza continua a mesma.
Louca Obsessão
Paul Sheldon ganha a vida escrevendo romances populares sobre Misery Chastain, heroína que já não suporta e decide matar no manuscrito mais recente. Ao deixar um hotel nas montanhas do Colorado, o escritor perde o controle do carro durante uma nevasca e é resgatado por Annie Wilkes, enfermeira que se apresenta como sua admiradora número um. Imobilizado por fraturas, Paul acredita estar em boas mãos até Annie encontrar o novo livro e descobrir o destino reservado à personagem. A devoção transforma-se em cárcere, vigilância e castigos calculados por uma mulher que alterna doçura doméstica e fúria sem aviso. Rob Reiner concentra o suspense dentro da casa isolada e deixa que James Caan perceba, pouco a pouco, o tamanho da armadilha. Kathy Bates conduz Annie sem caricatura, fazendo de cada refeição, comprimido ou página reescrita uma negociação na qual a vida do autor está em jogo. Criação e sobrevivência tornam-se inseparáveis.
Por que assistir
Rob Reiner extrai tensão de gestos banais e confia na disputa entre dois atores confinados num espaço doméstico. Kathy Bates alterna acolhimento e violência sem denunciar a mudança, enquanto James Caan faz do silêncio e da observação as únicas armas de um homem obrigado a escrever para continuar vivo.
Os Invasores de Corpos
Matthew Bennell trabalha como inspetor sanitário em São Francisco e começa a receber relatos estranhos de pessoas convencidas de que parentes e companheiros já não são os mesmos. A princípio, ele atribui as queixas ao cansaço de uma cidade tomada pela ansiedade, até Elizabeth Driscoll afirmar que o homem com quem vive conserva a aparência, os hábitos e a voz, embora pareça vazio por dentro. Corpos incompletos surgem, plantas desconhecidas proliferam e o sono torna-se o momento mais perigoso do dia. Philip Kaufman transfere a história de Jack Finney para uma metrópole cheia de repartições, sirenes e multidões indiferentes, onde pedir ajuda pode significar entregar-se. Donald Sutherland conduz o avanço da paranoia com uma sobriedade que torna o absurdo progressivamente plausível. Quando Matthew compreende o método dos invasores, permanecer acordado deixa de ser cautela e vira a última forma possível de continuar humano. A cidade passa a vigiar seus resistentes.
Por que assistir
Philip Kaufman faz da multidão uma ameaça e transforma repartições, ruas e transportes públicos em espaços onde qualquer rosto familiar pode esconder outra coisa. Donald Sutherland sustenta a crescente suspeita sem histrionismo, e o desenho de som amplia a sensação de que a cidade inteira já pertence aos invasores.
Nanny
Aisha deixou o filho no Senegal e trabalha ilegalmente como babá para uma família abastada de Nova York, juntando dinheiro para trazê-lo aos Estados Unidos. Amy, a patroa sempre ausente, atrasa pagamentos e despeja sobre ela frustrações domésticas, enquanto Adam, o marido, cultiva uma cordialidade ambígua. A menina Rose encontra em Aisha o cuidado que falta na casa, vínculo que torna ainda mais cruel a espera pela reunião com o próprio filho. À medida que a data prometida se afasta, imagens de água, aranhas e figuras do folclore da África Ocidental invadem o cotidiano da imigrante. Nikyatu Jusu evita transformar essas aparições em sustos mecânicos e faz do sobrenatural uma extensão do medo, da exploração e da culpa de Aisha. Anna Diop segura o filme com uma interpretação contida, na qual cada silêncio revela o esforço de sobreviver sem permitir que a distância a desfaça por dentro. A água sobe.
Por que assistir
Nikyatu Jusu aproxima o horror sobrenatural das relações de trabalho e da distância entre mãe e filho. As aparições não funcionam como ornamento, pois invadem justamente os momentos em que Aisha perde o controle da espera. Anna Diop sustenta essa angústia com uma atuação de contenção admirável.
O Baile das Loucas
Eugénie Cléry pertence a uma família respeitável da Paris do fim do século 19, embora sua curiosidade e a alegação de que conversa com os mortos sejam tratadas como afrontas intoleráveis. O pai decide interná-la no hospital da Salpêtrière, instituição dirigida pelo neurologista Jean-Martin Charcot e povoada por mulheres que a sociedade preferiu chamar de histéricas. Ali, crises verdadeiras, traumas, rebeldia e simples inconveniências femininas recebem o mesmo tratamento brutal. Eugénie aproxima-se de Geneviève, enfermeira disciplinada que perdeu a irmã e começa a desconfiar das certezas médicas que sustentam sua vida. Mélanie Laurent conduz as duas até o baile anual em que pacientes são exibidas à elite parisiense como curiosidades vivas. Lou de Laâge empresta à protagonista uma coragem que nunca parece abstrata, pois depende de suportar banhos gelados, humilhações e exames invasivos enquanto prepara uma fuga cujo preço poderá recair sobre quem a ajuda. A ciência justifica novos cárceres.
Por que assistir
Mélanie Laurent filma a Salpêtrière como uma instituição que transforma preconceito em diagnóstico e violência em tratamento. Lou de Laâge e a própria diretora constroem uma aliança gradual, feita de suspeitas e pequenos gestos, enquanto o baile revela a crueldade de uma sociedade interessada em contemplar o sofrimento feminino.
O Relatório
Daniel Jones, funcionário do Senado americano, recebe a tarefa de examinar o programa de detenção e interrogatório adotado pela CIA depois dos ataques de 11 de setembro. O trabalho parece burocrático, confinado a computadores sem internet e milhões de documentos, até que os relatórios revelam prisões clandestinas, torturas apresentadas como técnicas avançadas e autoridades empenhadas em proteger a agência. Jones passa anos organizando provas, enfrentando arquivos retirados de circulação, pressões políticas e tentativas de reduzir a investigação a uma disputa partidária. Scott Z. Burns transforma salas fechadas, memorandos e reuniões em matéria de suspense ao mostrar que a verdade pode desaparecer por um ato administrativo. Adam Driver contém a indignação de seu personagem, deixando-a crescer no corpo e na voz à medida que o cerco institucional se fecha. A publicação do relatório torna-se uma corrida contra gente poderosa que conhece todas as maneiras legais de impedir que ele sequer exista.
Por que assistir
Scott Z. Burns encontra tensão onde outros veriam apenas burocracia. Arquivos, reuniões e decisões administrativas ganham peso porque podem apagar provas concretas. Adam Driver evita transformar Daniel Jones num herói inflamado; sua indignação aparece na insistência, no cansaço e na recusa em abandonar o trabalho.
Suspíria: A Dança do Medo
Susie Bannion deixa uma comunidade menonita nos Estados Unidos e chega à Berlim dividida de 1977 para estudar na companhia de dança Helena Markos. Sua audição impressiona Madame Blanc, coreógrafa que percebe na jovem uma força adequada ao novo espetáculo, embora outra aluna tenha desaparecido depois de acusar as professoras de pertencerem a uma seita. Enquanto Susie avança para o centro da montagem, a bailarina Sara investiga corredores, portas e salas subterrâneas, e o psicoterapeuta Josef Klemperer tenta compreender os relatos de uma paciente aterrorizada. Luca Guadagnino transforma ensaios e movimentos corporais em rituais de domínio, fazendo com que cada gesto executado numa sala produza dor em outra. Dakota Johnson compõe uma ambição serena, ao passo que Tilda Swinton espalha autoridade e mistério por diferentes figuras. A escola acolhe Susie com entusiasmo, e essa hospitalidade excessiva logo se mostra a parte mais inquietante do convite. Ninguém dança impunemente naquele lugar.
Por que assistir
Luca Guadagnino transforma a dança em mecanismo de violência e faz do corpo das bailarinas o verdadeiro cenário do horror. A fotografia dessaturada, a música de Thom Yorke e as múltiplas aparições de Tilda Swinton criam uma atmosfera ritualística, pesada, que se afasta deliberadamente do filme original.
Caixa Preta
Nolan Wright sobrevive a um acidente de carro que mata sua esposa e apaga suas lembranças. De volta para casa, ele depende da filha Ava para reconhecer objetos, preparar refeições e recuperar hábitos de um pai que já não sabe interpretar. Quando tratamentos convencionais fracassam, Nolan aceita participar do experimento conduzido pela doutora Lillian Brooks, neurologista que utiliza hipnose e realidade virtual para acessar zonas bloqueadas da memória. Dentro da caixa preta, ele percorre ambientes familiares e encontra uma criatura humana que se move de maneira impossível, sempre pronta a expulsá-lo. Emmanuel Osei-Kuffour Jr. faz do procedimento uma investigação sobre quem ocupa aquele corpo, ligando o medo tecnológico ao esforço de Nolan para merecer novamente a confiança da filha. Mamoudou Athie preserva a fragilidade do personagem quando as lembranças começam a contradizer a vida que lhe apresentaram, e cada sessão aproxima-o de uma resposta que talvez ainda não lhe pertença.
Por que assistir
Emmanuel Osei-Kuffour Jr. combina tecnologia, memória e paternidade sem abandonar o suspense doméstico. Mamoudou Athie torna convincente a desorientação de Nolan, e a relação com a filha impede que o mistério se reduza a um quebra-cabeça. A criatura da caixa preta traduz fisicamente o que ele ainda não consegue recordar.
Saltburn
Oliver Quick chega à Universidade de Oxford deslocado entre herdeiros que falam, vestem-se e ocupam os espaços como se tudo lhes pertencesse desde o nascimento. A aproximação com Felix Catton, estudante rico e generoso na medida de sua vaidade, oferece-lhe acesso a esse mundo e um convite para passar o verão em Saltburn, propriedade da família do novo amigo. Na imensa mansão, Oliver conhece pais, irmã e primo de Felix, todos fascinados por sua história de origem modesta e por uma vulnerabilidade que ele sabe administrar bem. Emerald Fennell reveste o desejo de ascensão com festas, jantares, quartos labirínticos e uma beleza deliberadamente excessiva, ao passo que Barry Keoghan conserva no protagonista uma parcela de opacidade. Jacob Elordi faz de Felix um jovem irresistível porque nunca precisou medir as consequências de seu encanto. Quanto mais Oliver parece integrado à casa, menos confiável se torna a versão que contou sobre si.
Por que assistir
Emerald Fennell filma a riqueza como espetáculo e decomposição. A mansão oferece beleza, espaço e liberdade, ao passo que a fotografia e os enquadramentos revelam vigilância e desequilíbrio. Barry Keoghan mantém Oliver ilegível durante boa parte do filme, tornando sua adaptação ao ambiente muito mais inquietante que sua chegada.
The Manor
Judith Albright sofre um derrame leve e decide mudar-se para uma casa de repouso, temendo transformar a vida da filha e do neto numa rotina de cuidados. A instituição parece confortável, embora funcionários tratem os moradores com uma condescendência que rapidamente vira controle. Judith percebe uma presença entrando em seu quarto durante a noite e descobre que mortes recentes foram atribuídas com facilidade à idade avançada. Quando tenta alertar a família, médicos usam seu diagnóstico para desacreditá-la e restringem ainda mais seus movimentos. Apenas um pequeno grupo de residentes aceita ajudá-la a investigar o prédio e a floresta vizinha. Axelle Carolyn explora o medo de envelhecer num lugar onde qualquer denúncia pode ser confundida com confusão mental. Barbara Hershey confere lucidez e impaciência à protagonista, recusando a imagem da idosa indefesa enquanto procura provar que há algo escolhendo suas vítimas entre aqueles que ninguém naquele lugar se dispõe a escutar.
Por que assistir
Axelle Carolyn encontra o melhor elemento do filme na facilidade com que a instituição transforma lucidez em sintoma. Barbara Hershey reage à condescendência com irritação e firmeza, impedindo que Judith seja reduzida à vítima habitual. O suspense cresce porque sua idade serve como argumento para que ninguém acredite nela.
Outro Pequeno Favor
Stephanie Smothers transformou os crimes que a cercaram em livro e tenta manter uma carreira pública quando Emily Nelson reaparece com um convite tão extravagante quanto suspeito. Livre depois dos acontecimentos anteriores, Emily vai se casar com Dante Versano, empresário italiano cuja família reúne dinheiro, prestígio e hábitos pouco transparentes. A cerimônia será em Capri, e Stephanie aceita participar como madrinha, levando consigo a desconfiança que a tornou investigadora improvisada. Entre festas, vestidos e convidados que parecem esconder relações antigas, um assassinato devolve as duas ao jogo de versões, chantagens e alianças provisórias. Paul Feig conserva o humor venenoso da parceria entre Anna Kendrick e Blake Lively e empurra a trama para um terreno assumidamente novelesco. Kendrick mantém Stephanie alerta e algo deslumbrada; Lively faz Emily circular como se cada revelação já estivesse sob seu controle. Na ilha, até os afetos familiares parecem ter sido preparados para servir de álibi.
Por que assistir
A parceria entre Anna Kendrick e Blake Lively continua sendo o centro do filme. Paul Feig entende que Stephanie e Emily funcionam melhor quando competem para controlar a versão dos acontecimentos. Capri oferece a moldura luxuosa para uma trama deliberadamente exagerada, sustentada pelo humor ácido e pela desconfiança entre as duas.