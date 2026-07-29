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Por Trás dos Seus OlhosDivulgação / Open Road
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

No Prime Video, Blake Lively recupera a visão — e começa a enxergar o próprio casamento

O amor só pode resistir graças à capacidade de se entender as tantas imperfeições do outro. Amar é reconhecer que até a promessa mais bem-intencionada corre o risco de perder-se na bruma corrosiva do tempo, murcha depois de uma sucessão de rotinas extenuantes. Silêncios, mágoas e frustrações cavam precipícios em cujas bordas dançamos, ignorando nossos limites, mas a vida é, inúmeras vezes, as circunstâncias em que simplesmente não conseguimos determinar com a devida exatidão até onde temos de ir. “Por Trás dos Seus Olhos” é a sofisticada tentativa de Marc Forster quanto a refletir acerca das dependências que vão minando uma relação, por mais genuíno que seja o afeto. Forster e o corroteirista Sean Conway iluminam os anseios de uma mulher vulnerável que deixa a escuridão de um sonho interminável e acorda, deparando-se com barreiras mais concretas.

A lente distorcida do amor

Gina mora na Tailândia com o marido, James, mas aos poucos o espectador sente que seu alheamento deve-se ao que o título insinua. Forster vale-se de lentes distorcidas e elaborados movimentos de câmera que simulam o desconforto da protagonista, portadora de uma deficiência visual que a mantém numa estranha sujeição ao marido, também ele meio desconfortável com o grude. Flashbacks dispostos ao longo do filme revelam que ela ficou quase cega depois do acidente de carro no qual os pais morreram, detalhe cuja relevância permanece mesmo depois da cirurgia que devolve-lhe parte da visão. No segundo ato, uma viagem à Espanha guarda mais algumas surpresas para Gina e James, que a essa altura vem tentando ter um filho. Como se estivessem condenados a uma sentença misteriosa, o bebê nunca vem, e esse é o gancho usado pelo diretor para voltar às perversões conjugais, momento em que Blake Lively e Jason Clarke trocam de lugar e compensam a irregularidade do roteiro.

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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