Os 10 melhores suspenses da Netflix hoje, segundo a crítica mundial

Filmes de suspense sobrevivem graças a uma negociação silenciosa entre o diretor e o público. A plateia aceita esperar, desconfiar de personagens, acreditar em pistas falsas e suportar minutos de uma ansiedade cuidadosamente administrada, desde que a recompensa venha no momento certo. Quando essa engrenagem falha, sobram sustos mecânicos, reviravoltas improváveis e vilões cuja única qualidade é aparecer de surpresa. Os grandes títulos do gênero sabem que a ameaça deve crescer diante dos olhos, mesmo quando ninguém ainda consegue identificá-la.
Esta lista foi organizada com base no catálogo brasileiro da Netflix considerado em 29 de julho de 2026. A ordem segue o Metascore, índice calculado pelo Metacritic a partir de críticas publicadas por veículos profissionais. A avaliação popular não foi usada como critério, o que favorece filmes reconhecidos pela direção, pelo roteiro, pelas atuações e pela capacidade de transformar conflitos políticos, familiares ou criminosos em tensão cinematográfica.
Há investigações policiais, famílias em guerra, assassinos implacáveis, jornalistas atravessando um país em colapso e homens capazes de apostar tudo o que possuem por uma vitória de alguns segundos. Bong Joon-ho, Martin Scorsese, os irmãos Coen, Alex Garland e os Safdie conduzem uma seleção em que a violência raramente surge por acaso. Antes do sangue, quase sempre há dinheiro, vaidade, medo ou uma decisão aparentemente pequena que ninguém consegue desfazer.
Parasita
A pobreza obriga os Kim a exercitar diariamente uma criatividade pouco edificante. Espremidos num porão de Seul, eles dobram caixas de pizza, caçam sinal de internet alheio e esperam que algum golpe modesto lhes renda o jantar. A sorte muda quando Ki-woo consegue emprego como professor de inglês de Da-hye, filha dos milionários Park. O rapaz percebe a ingenuidade dos patrões e, com falsificações, mentiras e uma admirável falta de escrúpulos, introduz a irmã, o pai e a mãe na mansão, todos apresentados como profissionais sem parentesco entre si. Bong Joon-ho faz da casa um organismo social dividido por escadas, portas e odores, enquanto o plano dos invasores parece funcionar melhor que o imaginado. A volta inesperada da antiga governanta, numa noite de tempestade, expõe um segredo enterrado sob aquele conforto e empurra a farsa para uma disputa em que ninguém jamais sai ileso ou permanece inocente por muito tempo.
Por que assistir
Bong Joon-ho muda de tom sem quebrar o filme, passando da comédia doméstica ao suspense e daí à tragédia. A arquitetura da mansão, as diferenças de cheiro e os movimentos entre o porão e os andares superiores dão forma concreta à desigualdade que alimenta o conflito.
Joias Brutas
Howard Ratner acredita que a próxima aposta apagará todas as anteriores, convicção que o leva a circular por Nova York como um homem perseguido pelo próprio entusiasmo. Dono de uma joalheria no distrito dos diamantes, ele deve dinheiro a agiotas, engana clientes, penhora mercadorias que não lhe pertencem e tenta esconder da família o relacionamento com Julia, funcionária e amante. A chegada de uma opala etíope, pedra rara que Howard imagina vender por uma fortuna, oferece-lhe a ilusão de uma saída. Quando o astro Kevin Garnett se encanta pelo objeto e pede para levá-lo como amuleto, o joalheiro inventa outra cadeia de riscos, apostas e promessas impossíveis. Josh e Benny Safdie comprimem a existência desse malandro febril entre corredores, vitrines e salas apertadas, em ritmo de vertigem contínua, com Adam Sandler falando sem parar, sempre um passo atrás dos credores. Howard chama de confiança aquilo que já se tornou compulsão.
Por que assistir
A montagem, o som carregado de conversas simultâneas e a atuação inquieta de Adam Sandler transformam cada negociação numa ameaça. A tensão não esmorece porque Howard continua convencido de que pode dominar o caos que ele mesmo fabrica.
Onde os Fracos Não Têm Vez
No deserto do Texas, Llewelyn Moss encontra caminhonetes abandonadas, cadáveres espalhados e uma mala com dois milhões de dólares, saldo de uma negociação de drogas que terminou em matança. Ele leva o dinheiro para casa, decisão que põe em seu encalço Anton Chigurh, assassino de fala baixa, método rigoroso e uma estranha devoção ao acaso. Moss conhece armas, sabe esconder rastros e não se entrega facilmente, embora cada tentativa de proteger a esposa abra outra passagem para o perseguidor. O xerife Ed Tom Bell acompanha os crimes com o desalento de quem já não reconhece a terra que deveria vigiar. Joel e Ethan Coen preservam a secura do romance de Cormac McCarthy, deixando que paisagens vazias, quartos baratos e conversas interrompidas carreguem a ameaça. Entre Moss, Chigurh e Bell, estabelece-se uma caçada em que inteligência, experiência e coragem valem menos do que uma moeda lançada sem aviso sobre um balcão.
Por que assistir
Os Coen retiram música, explicações e heroísmo convencional de uma perseguição que outro diretor encheria de ruído. Javier Bardem cria um assassino aterrador pela serenidade, enquanto Tommy Lee Jones dá ao xerife a tristeza de quem percebe que já não compreende o mundo.
Argo
Em novembro de 1979, militantes iranianos invadem a embaixada dos Estados Unidos em Teerã e fazem dezenas de reféns. Seis diplomatas escapam pelos fundos e encontram abrigo na residência do embaixador canadense, onde passam a esperar uma solução enquanto guardas revolucionários reconstituem documentos destruídos. Tony Mendez, especialista da CIA em retirar pessoas de lugares impossíveis, concebe um plano que parece piada de mau gosto: os fugitivos serão apresentados como uma equipe canadense à procura de locações para um filme de ficção científica. Para sustentar o disfarce, ele procura o maquiador John Chambers e o produtor Lester Siegel, abre uma empresa falsa em Hollywood, compra um roteiro e promove “Argo” na imprensa. Ben Affleck alterna o cinismo da indústria cinematográfica e a tensão de uma cidade tomada pela revolução. No aeroporto, passaportes, sotaques e perguntas banais podem, sem margem alguma para novos improvisos, desmontar a operação e condenar todos os envolvidos.
Por que assistir
Ben Affleck encontra humor na fabricação do falso filme sem diminuir o perigo vivido pelos diplomatas. A preparação minuciosa do disfarce torna compreensível cada risco da operação, e o percurso até o aeroporto converte documentos, telefonemas e perguntas rotineiras em instrumentos de suspense.
Os Infiltrados
Em Boston, a polícia e a máfia irlandesa trabalham separadas por uma parede tão fina que ninguém sabe ao certo quem serve a quem. Billy Costigan, policial vindo de uma família marcada pelo crime, é enviado para infiltrar-se no grupo de Frank Costello, chefão sedutor e imprevisível. Colin Sullivan percorre o caminho inverso: criado sob a proteção de Costello, entra para a polícia e mantém o padrinho informado sobre cada movimento da investigação. Os dois desconhecem a identidade um do outro, embora percebam que há um traidor em cada lado e passem a procurá-lo com desespero. Martin Scorsese transforma a caçada numa guerra de nervos em escritórios, bares, telhados e apartamentos, onde telefones valem tanto quanto armas. Leonardo DiCaprio dá a Billy uma ansiedade quase física; Matt Damon recobre Colin com a segurança de quem vive uma mentira antiga. Costello observa ambos como um pai empenhado em devorar os filhos.
Por que assistir
Scorsese faz a tensão crescer por meio de telefonemas interrompidos, encontros quase simultâneos e informações que chegam ao personagem errado. DiCaprio e Damon oferecem respostas opostas ao medo de serem descobertos, enquanto Jack Nicholson transforma Costello numa presença capaz de contaminar polícia e crime.
Bacurau
Teresa volta a Bacurau para o enterro de Carmelita, matriarca cuja morte reúne o povoado do sertão pernambucano. A comunidade já sofre com a falta de água, o desprezo do prefeito Tony Júnior e a passagem de um caminhão que derrama caixões pela estrada. Logo surgem sinais de ameaça mais difícil de explicar: Bacurau desaparece dos mapas digitais, um drone em forma de disco voa sobre as casas e dois forasteiros chegam em motocicletas, fazendo perguntas demais. Quando moradores são encontrados mortos, aquela gente compreende que virou alvo de uma caçada organizada por estrangeiros ricos, auxiliados por brasileiros que desprezam a própria origem. Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles misturam faroeste, ficção científica e suspense sem reduzir o vilarejo a cenário exótico. Sônia Braga imprime a Domingas uma ferocidade instintiva, enquanto Udo Kier encarna o comando frio da invasão. Os visitantes ignoram que Bacurau guarda armas, memória e mortos ilustres.
Por que assistir
O povoado ganha densidade antes que a ameaça seja esclarecida, e por isso cada morte tem peso. Os diretores unem humor, violência e comentário político a situações concretas, fazendo da reação dos moradores uma resposta acumulada ao abandono, ao desprezo e à tentativa de apagamento.
Jogo Perigoso
Jessie aceita viajar com Gerald para uma casa à beira de um lago, na esperança de salvar um casamento desgastado pelo hábito e pela falta de intimidade. O marido prepara champanhe, algema-a à cama e transforma a brincadeira sexual numa encenação agressiva, que termina quando sofre um ataque cardíaco e cai morto no chão. Presa pelos pulsos, sem telefone ao alcance e distante de qualquer vizinho, Jessie precisa calcular quanto tempo seu corpo suportará a sede, o frio e os ferimentos. Um cão faminto entra no quarto, e uma figura alta parece observá-la à noite, tornando ainda mais incerta a fronteira entre presença e alucinação. Mike Flanagan concentra o terror naquele aposento, deixando que versões imaginárias de Jessie e Gerald discutam saídas e revelem um trauma enterrado desde a infância. Carla Gugino conduz o filme firmemente, transformando a imobilidade da personagem numa luta para voltar a comandar o próprio corpo.
Por que assistir
O confinamento não limita Mike Flanagan, que encontra no quarto diferentes fontes de perigo e mantém a ameaça física ligada às lembranças da protagonista. Carla Gugino sustenta longos trechos praticamente sozinha, dando clareza ao raciocínio de Jessie sem enfraquecer seu medo ou sua exaustão.
Rebel Ridge
Terry Richmond pedala por uma estrada quando uma viatura o derruba e dois policiais confiscam o dinheiro destinado à fiança do primo. A apreensão, amparada por uma lei e aplicada com desfaçatez, deixa o ex-fuzileiro diante de uma cidade que transformou abuso de autoridade em fonte de receita. Terry tenta resolver o caso sem violência, procura o tribunal e conhece Summer McBride, funcionária que decide ajudá-lo ao perceber irregularidades em processos semelhantes. O chefe Sandy Burnne, vivido por Don Johnson com polidez ameaçadora, responde às perguntas com intimidação, prisões e obstáculos. Jeremy Saulnier evita fazer do protagonista outra máquina de matar: Aaron Pierre compõe um homem disciplinado, especialista em combate corpo a corpo, que mede cada gesto antes de reagir. Conforme a situação do primo piora, Terry descobre uma engrenagem de detenções, acordos judiciais e provas escondidas. A paciência continua sendo sua melhor arma, até que a cidade decide testá-la.
Por que assistir
Jeremy Saulnier substitui o herói explosivo por um protagonista que conhece a força que possui e prefere não usá-la. Essa contenção torna cada confronto mais tenso. Aaron Pierre domina o filme pela postura, pelo olhar e pela maneira como Terry calcula o espaço antes de agir.
Calibre
Vaughn e Marcus viajam para as Terras Altas da Escócia para caçar, beber e recuperar uma amizade já desgastada pela vida adulta. Marcus conhece a região, ostenta segurança e convence o companheiro, prestes a ser pai, de que o fim de semana lhes fará bem. Na manhã seguinte, diante de um cervo, Vaughn dispara e provoca uma tragédia que nenhum dos dois está preparado para enfrentar. O acidente poderia levá-los à polícia, mas Marcus escolhe esconder o ocorrido e arrasta o amigo para uma sucessão de mentiras cada vez menos sustentáveis. O vilarejo vive da madeira, perdeu empregos e protege seus habitantes com uma solidariedade que logo assume feição ameaçadora. Matt Palmer fecha o cerco sem recorrer a artifícios, explorando olhares, perguntas e pequenos erros. Jack Lowden expõe o pânico de Vaughn enquanto Martin McCann faz de Marcus um sujeito cuja coragem cresce na proporção exata de sua covardia moral.
Por que assistir
A tensão nasce de uma decisão ruim tomada por dois homens comuns e do esforço desastroso para sustentá-la. A paisagem isolada, o peso da culpa e a vigilância dos moradores transformam cada conversa numa espécie de interrogatório, sem que Matt Palmer recorra a grandes artifícios.
Guerra Civil
Os Estados Unidos estão partidos por uma guerra civil, e Washington pode cair enquanto o presidente prepara outro pronunciamento. Lee Smith, fotógrafa veterana, decide atravessar o país com o repórter Joel para tentar entrevistá-lo antes da chegada das forças separatistas. A eles se juntam Sammy, jornalista consciente do perigo, e Jessie, jovem fotógrafa fascinada por Lee e incapaz de medir o preço de registrar a guerra. A viagem passa por estradas, postos de gasolina protegidos por homens armados, cidades que fingem normalidade e valas onde cadáveres são separados conforme a procedência. Alex Garland pouco explica sobre as alianças políticas do conflito; interessa-lhe o trabalho de quem observa, enquadra e dispara a câmera quando todos os outros procuram abrigo. Kirsten Dunst dá a Lee um cansaço visível, enquanto Cailee Spaeny acompanha a transformação de Jessie. Cada fotografia aproxima a garota da profissional que admira e a afasta da pessoa que era.
Por que assistir
Alex Garland filma a guerra pela posição desconfortável dos jornalistas, que precisam aproximar-se do perigo para documentá-lo. O contraste entre Lee, já anestesiada pelo ofício, e Jessie, ainda fascinada pelas imagens, expõe o custo psicológico de olhar para a violência através de uma lente.