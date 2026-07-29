Os 10 melhores suspenses da Netflix hoje, segundo a crítica mundial

Filmes de suspense sobrevivem graças a uma negociação silenciosa entre o diretor e o público. A plateia aceita esperar, desconfiar de personagens, acreditar em pistas falsas e suportar minutos de uma ansiedade cuidadosamente administrada, desde que a recompensa venha no momento certo. Quando essa engrenagem falha, sobram sustos mecânicos, reviravoltas improváveis e vilões cuja única qualidade é aparecer de surpresa. Os grandes títulos do gênero sabem que a ameaça deve crescer diante dos olhos, mesmo quando ninguém ainda consegue identificá-la.

Esta lista foi organizada com base no catálogo brasileiro da Netflix considerado em 29 de julho de 2026. A ordem segue o Metascore, índice calculado pelo Metacritic a partir de críticas publicadas por veículos profissionais. A avaliação popular não foi usada como critério, o que favorece filmes reconhecidos pela direção, pelo roteiro, pelas atuações e pela capacidade de transformar conflitos políticos, familiares ou criminosos em tensão cinematográfica.

Há investigações policiais, famílias em guerra, assassinos implacáveis, jornalistas atravessando um país em colapso e homens capazes de apostar tudo o que possuem por uma vitória de alguns segundos. Bong Joon-ho, Martin Scorsese, os irmãos Coen, Alex Garland e os Safdie conduzem uma seleção em que a violência raramente surge por acaso. Antes do sangue, quase sempre há dinheiro, vaidade, medo ou uma decisão aparentemente pequena que ninguém consegue desfazer.