10 vinhos para impressionar num jantar sem gastar mais de R$ 100

Dez garrafas com identidade, presença e preço honesto para transformar o jantar sem transformar a conta.

Há dois Flor de Crasto entre as dez garrafas, um branco e um tinto, e nenhum deles precisa da fama do vinho do Porto para justificar presença à mesa. O Douro aparece por castas que ainda soam estrangeiras a muitos brasileiros — Viosinho, Gouveio, Rabigato, Tinta Roriz, Touriga Franca — enquanto a Serra Gaúcha responde com um Riesling de vinhedo plantado em 1978 e um Merlot que não tenta disfarçar a origem. Por menos de R$ 100, o interesse começa justamente onde termina a segurança dos rótulos repetidos.

Impressionar num jantar raramente depende da garrafa mais cara. Depende de escolher algo que tenha o que contar antes mesmo do primeiro gole e que, depois dele, não desminta a história. Um Verdejo de Rueda, um Pinot Noir orgânico do Bío-Bío, um corte uruguaio dominado por Cabernet Franc e um rosé de Malbec ocupam a mesa com mais personalidade do que muitos vinhos vendidos pela aparência de luxo. Não são excentricidades escolhidas apenas para provocar conversa. Têm origem definida, uvas reconhecíveis e vocação para acompanhar comida.

Há também uma medida de prudência nessa escolha. O espumante brasileiro abre a noite sem parecer cumprimento protocolar; a Nero d’Avola suporta massas e pratos mediterrâneos; o Merlot de Pizzato se aproxima das carnes e dos cogumelos sem a doçura cansativa de tantos tintos baratos. Antes que o jantar decida o rumo, o Cave Amadeu já pode estar na taça.