A história de um dos maiores ícones da música dos últimos 20 anos, na Netflix

Amy Winehouse ainda frequentava pequenos palcos de Londres quando sua voz, suas letras confessionais e sua personalidade indomável despertaram o interesse da indústria musical. Ambientado principalmente nos anos 2000, entre Camden, estúdios, bares e grandes apresentações, “Back to Black” acompanha a ascensão da cantora britânica e o relacionamento turbulento com Blake Fielder-Civil, paixão que alimentou algumas de suas composições mais conhecidas. Dirigido por Sam Taylor-Johnson, o drama biográfico procura devolver humanidade a uma mulher transformada em espetáculo pela imprensa.

Amy Winehouse (Marisa Abela) cresceu cercada por música. O pai, Mitch Winehouse (Eddie Marsan), compartilha com ela o gosto pelas grandes vozes do jazz, enquanto a avó Cynthia (Lesley Manville) exerce influência sobre seu estilo e sua maneira de enxergar o mundo. Amy canta, escreve e deseja viver de sua arte, mas não pretende obedecer a executivos interessados em mudar seu corpo, suas roupas ou sua postura.

Uma gravação chega às mãos de profissionais do mercado e abre as primeiras portas. Amy assina contrato, lança o álbum “Frank” e começa a receber reconhecimento. A gravadora, porém, deseja adequá-la a um modelo mais fácil de vender, especialmente nos Estados Unidos. A cantora reage com ironia e firmeza. Ela sabe que seu talento pode levá-la longe, mas percebe cedo que o sucesso vem acompanhado por reuniões, opiniões indesejadas e gente querendo decidir até o tamanho de sua cintura.

Marisa Abela apresenta uma Amy espirituosa, impaciente e capaz de dominar qualquer ambiente. A atriz não se limita ao penteado armado, às tatuagens e à maquiagem marcante. Sua interpretação procura alcançar a inteligência da compositora, a rapidez das observações e a vulnerabilidade escondida sob uma postura provocadora. O esforço fica ainda mais evidente nas apresentações musicais, gravadas com a própria voz de Abela.

Uma paixão começa em Camden

Durante uma passagem por um pub de Camden, Amy conhece Blake Fielder-Civil (Jack O’Connell). Ele é sedutor, conhece música e sabe despertar a curiosidade da cantora. A aproximação cresce depressa e ocupa um espaço decisivo na vida de ambos. Amy acredita ter conhecido alguém capaz de acompanhá-la fora dos escritórios, dos contratos e das cobranças profissionais.

Blake, entretanto, mantém hábitos destrutivos e carrega vínculos que tornam o relacionamento instável. Ele demonstra afeto, mas também provoca insegurança. Jack O’Connell interpreta o personagem sem transformá-lo num vilão de desenho animado. Blake surge como um homem frágil, sedutor e irresponsável, cujas escolhas machucam Amy e também o empurram para uma relação marcada por dependência emocional.

A produção dedica bastante tempo ao casal porque associa essa paixão à origem do segundo álbum da cantora. Quando Blake se afasta, Amy sofre, volta a escrever e transforma abandono, ciúme e desejo em canções. A dor fornece matéria para o trabalho, embora o preço pessoal seja alto. A jovem que desejava cantar experiências verdadeiras passa a viver dentro das letras que levará aos palcos.

A dor vira um grande disco

Amy retorna ao estúdio levando composições inspiradas pela separação e pela vida em Camden. Com referências do soul dos anos 1960, ela grava “Back to Black”, álbum que muda sua carreira e a leva ao reconhecimento mundial. As músicas nascem de experiências íntimas, mas logo deixam de pertencer apenas a ela. Gravadoras, empresários, jornalistas e plateias passam a disputar uma parte daquela história.

Essa etapa ocupa o centro de “Back to Black” e reúne os melhores trechos da produção. Sam Taylor-Johnson aproxima as canções dos acontecimentos que as inspiraram, permitindo que o público acompanhe a ligação entre vida afetiva e criação artística. Algumas passagens profissionais recebem pouco espaço, porém o caminho entre a crise amorosa e o nascimento do disco permanece compreensível.

Marisa Abela cresce quando Amy está diante do microfone. A atriz reproduz movimentos conhecidos sem transformar a cantora numa imitação de programa de televisão. Seu canto tem força, e sua presença sustenta as apresentações. A semelhança física ajuda, embora seja a inquietação permanente da personagem que mantém o interesse. Amy parece pronta para atacar uma pergunta inconveniente e, segundos depois, pedir proteção.

O roteiro, escrito por Matt Greenhalgh, prefere observar a cantora pelo prisma do romance. Essa escolha aproxima o público de sua intimidade, mas deixa parte do trabalho artístico em segundo plano. Há pouco tempo dedicado à elaboração das letras, às sessões de gravação e à relação profissional com músicos e produtores. O disco ganha importância pelo sofrimento que o originou, enquanto a disciplina da compositora recebe atenção menor.

A imprensa cerca a cantora

O sucesso leva Amy para grandes palcos e multiplica seus compromissos. A agenda cresce, o descanso diminui e os fotógrafos passam a esperar diante de casas, bares e hotéis. Qualquer saída pode virar manchete. A fama, que deveria oferecer liberdade, permite que desconhecidos acompanhem suas crises e transformem momentos dolorosos em mercadoria.

A perseguição dos paparazzi aparece como uma presença constante. Portas e calçadas deixam de ser lugares neutros. Sempre existe uma câmera esperando do outro lado. Amy tenta preservar alguma intimidade, mas sua vida amorosa já alimenta jornais interessados em recaídas, brigas e fotografias constrangedoras. Quanto mais famosa ela fica, menor parece o espaço disponível para respirar longe do público.

O tratamento dispensado às pessoas ao redor da cantora é um dos pontos mais discutíveis da produção. Mitch permanece retratado como um pai carinhoso, enquanto Blake recebe uma abordagem bastante compreensiva. A indústria musical aparece dividida entre reuniões, contratos e compromissos, sem que seus representantes assumam grande responsabilidade pelo desgaste de Amy. A maior parcela do peso termina sobre os ombros da própria artista.

Eddie Marsan interpreta Mitch com afeto e sobriedade. Lesley Manville oferece calor à avó Cynthia, uma figura importante na formação pessoal e estética da neta. Já Jack O’Connell dá a Blake uma combinação de charme e fraqueza que ajuda a explicar a atração de Amy, embora a produção por vezes seja generosa demais com ele.

Uma artista maior que a manchete

“Back to Black” funciona melhor quando acompanha Amy cantando, compondo ou enfrentando alguém que deseja controlá-la. Nesses trechos, Marisa Abela transmite energia suficiente para lembrar por que aquela jovem londrina alcançou tanta gente. A personagem é divertida, difícil, amorosa e ferida. Ela pode rejeitar uma orientação profissional numa frase e revelar insegurança pouco depois.

Sam Taylor-Johnson trata Amy com carinho e procura afastá-la da imagem cruel construída pelos tabloides. A intenção é digna, mas a delicadeza excessiva suaviza conflitos importantes. A cinebiografia prefere proteger algumas figuras e concentra sua atenção na história de amor, deixando perguntas relevantes nas bordas.

Mesmo com essas limitações, o enredo permanece acessível e emocionalmente próximo. O público acompanha a jovem de Camden que transforma experiências pessoais em música, alcança fama mundial e descobre que o reconhecimento cobra uma parcela enorme de sua privacidade. Marisa Abela segura essa passagem com personalidade e respeito. Quando Amy sobe ao palco e começa a cantar, fotógrafos, contratos e relações difíceis perdem espaço por alguns minutos. A voz assume o centro que sempre lhe pertenceu.