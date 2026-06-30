Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson e Florence Pugh em épico medieval grandioso na Netflix

Em “Legítimo Rei”, filme de 2018 dirigido por David Mackenzie, a Escócia do século 14 vive sob domínio inglês quando Robert the Bruce, interpretado por Chris Pine, deixa de aceitar a autoridade de Edward I, vivido por Stephen Dillane, e passa a disputar o direito de governar seu próprio território. O que começa como uma tentativa de sobrevivência política vira uma guerra de desgaste, travada entre castelos, campos enlameados, alianças frágeis e famílias colocadas sob ameaça. A produção acompanha esse movimento porque a coroa, ali, vale menos pelo brilho do metal do que pelo preço cobrado de quem ousa usá-la.

Robert surge em um momento de derrota coletiva. Os nobres escoceses foram pressionados a aceitar a força da Inglaterra, e a obediência ao rei inglês parece a única maneira de preservar terras, nomes e alguma segurança. Chris Pine interpreta esse líder com sobriedade, sem transformar Bruce em herói de vitrine. Ele é um homem cercado por cálculo, medo e urgência. Precisa medir cada gesto diante de um império mais rico, mais armado e menos disposto a aceitar qualquer sinal de autonomia escocesa.

A tensão aumenta quando Robert decide reivindicar o trono. A coroação, que poderia parecer um gesto de vitória, nasce quase como sentença. Ele ganha um título, mas perde a proteção mínima que ainda tinha sob os olhos da Coroa inglesa. A partir desse ponto, “Legítimo Rei” deixa de acompanhar apenas uma disputa de palácio e passa a seguir um homem obrigado a transformar prestígio em exército. O rei precisa convencer escoceses cansados, nobres desconfiados e soldados mal equipados de que a rebelião ainda tem chance.

Alianças feitas sob pressão

O casamento de Robert the Bruce com Elizabeth de Burgh, interpretada por Florence Pugh, também ocupa papel importante na construção do conflito. Elizabeth chega à vida dele em meio a acordos familiares e interesses políticos, mas o filme lhe dá mais presença do que a função de esposa ornamental. Ela observa, reage e sente no corpo o avanço da guerra. Quando a rebelião cresce, sua posição se torna vulnerável, porque a Inglaterra aprende a atingir Robert por meio das pessoas que ele não consegue proteger o tempo todo.

Florence Pugh dá firmeza a Elizabeth sem recorrer a discursos grandiosos. Sua personagem tem inteligência, ironia contida e uma coragem que não depende de espada na mão. Em uma história dominada por homens decidindo fronteiras, impostos, castelos e marchas militares, ela lembra que a guerra também entra nos quartos, nos corredores e nos vínculos familiares. A violência política deixa de ser assunto distante quando a segurança de uma mulher e de uma criança passa a valer como arma contra o rei escocês.

James Douglas, interpretado por Aaron Taylor-Johnson, traz outra camada ao levante. Ele se junta a Robert movido por perda, rancor e desejo de recuperar o que lhe foi tirado. Seu temperamento é mais impetuoso, quase selvagem em alguns momentos, e isso dá ao grupo uma energia menos cerimonial. Douglas não luta apenas por uma ideia de Escócia livre. Ele luta por nome, terra e honra familiar. É uma motivação simples, mas eficiente, porque nasce de uma ferida aberta e ainda suja de poeira.

A guerra desce do trono

David Mackenzie acerta quando retira a nobreza excessiva da guerra. “Legítimo Rei” não trata batalha como desfile de armaduras reluzentes. O que aparece é lama, frio, cansaço, sangue e muita improvisação. A Escócia do filme é bonita, mas nunca vira cartão-postal. Cada vale pode esconder perseguição. Cada castelo pode virar prisão. Cada estrada parece cobrar um pedágio emocional de quem passa por ela.

Essa escolha aproxima o espectador do drama de Robert. Ele não comanda um exército perfeito, nem tem controle absoluto sobre seus aliados. Muitas vezes, precisa fugir, se esconder, reagrupar homens e escolher o momento menos ruim para atacar. A figura do rei nasce mais da resistência do que da pompa. Chris Pine trabalha bem essa contradição. Seu Robert carrega autoridade, mas também carrega dúvida, culpa e uma exaustão que nem sempre cabe no discurso heroico.

O príncipe Edward, vivido por Billy Howle, aparece como força agressiva do lado inglês. Ele tenta provar sua autoridade por meio da crueldade e da imposição militar, enquanto Edward I, personagem de Stephen Dillane, representa a dureza de uma monarquia acostumada a dobrar territórios. A Inglaterra, no filme, não age apenas com soldados. Age com ameaça, punição pública, ocupação e controle de castelos. É um poder que deseja ser obedecido antes mesmo de ser respeitado.

A lama fala mais alto

As cenas de ação têm força porque o filme parece interessado no custo físico de cada avanço. Os combates não surgem como espetáculo limpo, feito para embelezar a tela. Eles são confusos, pesados e brutais. Homens caem de forma seca. Cavalos atravessam lama. Corpos se chocam sem elegância. A câmera aproxima a guerra do chão, o que combina com a condição de Robert, um rei que precisa recuperar território passo a passo.

Há também uma boa percepção de ritmo. Mackenzie não apressa a transformação de Robert em símbolo nacional. Antes de ser lembrado como líder, ele precisa cometer erros, perder apoio, ver aliados mortos e aceitar que sua coroa não impede a perseguição inglesa. O filme ganha densidade quando troca a glória fácil pela sobrevivência diária. A grandeza, aqui, vem menos do discurso e mais da persistência em continuar quando a derrota parece mais organizada do que a esperança.

Ainda assim, “Legítimo Rei” não é um filme frio. Há uma dose de humor seco em certos encontros entre guerreiros, especialmente quando a brutalidade da campanha convive com a teimosia quase absurda dos escoceses. Ninguém ali parece ter escolhido uma vida confortável, e o filme sabe disso. O riso breve aparece como respiro entre marchas, perdas e emboscadas, sem aliviar demais o peso da história.

Um rei cercado por perdas

O mérito de “Legítimo Rei” está em apresentar Robert the Bruce como líder construído no atrito. Ele não nasce pronto para a lenda. Precisa ganhar a confiança dos seus, enfrentar a força inglesa e aceitar que sua família pode pagar por cada decisão tomada em nome da Escócia. O roteiro deixa o enredo compreensível porque organiza bem os interesses em jogo. Robert quer governar. Edward I quer manter domínio. Elizabeth tenta sobreviver ao preço íntimo da política. Douglas busca recuperar honra e território.

Sem entregar os acontecimentos decisivos da reta final, basta dizer que o filme cresce quando transforma a disputa pelo trono em corrida por permanência. O espectador acompanha um país tentando existir sob pressão e um homem descobrindo que uma coroa, sozinha, não garante reino algum. “Legítimo Rei” pode ter o formato de épico histórico, mas sua melhor qualidade está no barro acumulado nas botas. É ali que Robert the Bruce deixa de parecer figura de livro e passa a lutar por cada metro ainda possível.