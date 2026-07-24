A nova comédia de Kevin Hart está na Netflix e é perfeita para sua sexta à noite

Aos 40 anos, Joe (Kevin Hart) atravessa uma crise profissional e afetiva em Nova York. Executivo de marketing respeitado durante anos, ele já não consegue acompanhar os hábitos do público jovem e corre o risco de perder uma promoção. Enquanto tenta provar que ainda merece espaço na empresa, sua namorada Jennifer (Teyana Taylor), uma médica bem-sucedida, avalia uma proposta capaz de afastá-la da vida que os dois construíram. É nesse cenário que uma mensagem enviada por engano leva Joe a uma despedida de solteiro em Miami e transforma três dias de festa numa tentativa desesperada de recuperar prestígio.

Dirigida por Tim Story, a comédia “72 Horas em Miami” usa a diferença de idade entre Joe e quatro jovens desconhecidos para falar de trabalho, relacionamentos e medo de envelhecer. A premissa tem energia, um elenco disposto e espaço para boas situações. O problema aparece quando a história insiste em colocar Kevin Hart no centro de todas as piadas, mesmo quando os personagens ao redor dele parecem mais interessantes.

Uma promoção cada vez mais distante

Joe já foi o funcionário procurado quando a empresa precisava conversar com consumidores mais jovens. Ele conhecia tendências, antecipava comportamentos e transformava referências populares em campanhas lucrativas. Esse prestígio começa a desaparecer quando seus colegas passam a dominar códigos que ele mal reconhece.

A promoção que parecia garantida se torna incerta. Seus superiores ainda lhe oferecem uma oportunidade, mas esperam uma campanha capaz de provar que ele continua relevante. Joe tenta esconder a insegurança com confiança excessiva, frases modernas e uma familiaridade forçada com assuntos que já não acompanha. Quanto mais tenta parecer atualizado, mais evidencia a distância que o separa do público pretendido.

A situação também afeta sua relação com Jennifer (Teyana Taylor). Os dois estão juntos há anos, mas ainda não definiram o próximo passo da vida a dois. Ela recebe uma possibilidade profissional importante e precisa decidir se permanece em Nova York ou aceita uma mudança. Joe deseja conservar o relacionamento, porém trata a promoção como prioridade, acreditando que poderá resolver cada assunto na ordem que lhe convém. Jennifer, naturalmente, possui outros prazos.

Uma mensagem enviada por engano

A oportunidade de Joe surge por meio de um grupo de mensagens no qual ele é incluído por acidente. Nick (Marcello Hernández), Mason (Mason Gooding), Hunter (Ben Marshall) e Freshman (Kam Patterson) estão organizando uma despedida de solteiro em Miami. As conversas misturam provocações, memes grosseiros, bebidas e planos pouco responsáveis.

Joe inicialmente considera o grupo uma coleção de inconvenientes barulhentos. Depois percebe que aqueles rapazes pertencem à faixa etária que sua campanha precisa alcançar. Em vez de sair da conversa, ele acompanha as mensagens e decide participar da viagem. A despedida de solteiro deixa de ser apenas uma festa e passa a representar sua última chance de salvar o projeto.

O executivo não chega a Miami de mãos vazias. Ele oferece melhorias, paga despesas e garante bebida suficiente para conquistar a simpatia dos desconhecidos. Também leva tecnologia capaz de registrar comportamentos e conversas que possam alimentar a campanha. Joe acredita estar fazendo uma pesquisa de mercado bastante engenhosa. Para os jovens, porém, ele é apenas o homem mais velho e endinheirado que apareceu disposto a bancar parte da diversão.

Essa diferença de intenção sustenta os melhores trechos de “72 Horas em Miami”. Joe quer informação, enquanto Nick, Mason, Hunter e Freshman esperam companhia. Ele deseja observar o grupo, mas precisa participar de festas que cobram um preço alto de seu corpo, de sua paciência e de seu cartão de crédito.

Miami cobra caro pela juventude

Kevin Hart volta ao tipo de personagem que conhece bem. Joe fala muito, ocupa qualquer ambiente e tenta compensar a insegurança com energia. Sua idade alimenta piadas sobre cansaço, dores, remédios para o estômago e equipamentos usados para acompanhar a saúde. O personagem se prepara para uma noite de excessos quase com o rigor de quem vai passar por uma avaliação médica.

Algumas situações divertem porque Hart possui bom ritmo e sabe transformar irritação em comédia física. A repetição, contudo, desgasta o recurso. O roteiro escreve um homem de 40 anos com hábitos de alguém muito mais velho, tornando cada festa uma nova oportunidade para lembrar que Joe já não possui o mesmo fôlego dos companheiros.

Os integrantes do grupo oferecem uma surpresa mais interessante. Nick (Marcello Hernández) assume a liderança, Mason (Mason Gooding) ocupa o centro da despedida, Hunter (Ben Marshall) lida com problemas amorosos e Freshman (Kam Patterson) recebe Joe com entusiasmo. Eles gostam de linguagem grosseira e festas caóticas, mas cuidam uns dos outros e preservam lembranças num álbum físico.

Esse detalhe contraria a visão que Joe possui daquela geração. Ele esperava jovens presos aos celulares e preocupados apenas com aparências. Em Miami, descobre amigos capazes de conversar sobre sentimentos e proteger a história que compartilham. O grupo demonstra uma sinceridade que o próprio executivo não consegue oferecer, pois sua presença continua ligada ao interesse profissional.

Um elenco jovem pede mais espaço

Marcello Hernández, Mason Gooding, Ben Marshall e Kam Patterson formam um conjunto agradável. As provocações entre os quatro soam espontâneas, enquanto os momentos de afeto preservam a amizade sem transformar os personagens em exemplos de comportamento. Eles cometem excessos, tomam decisões absurdas e ainda conseguem permanecer reconhecíveis.

A química do grupo sugere uma comédia melhor escondida dentro de “72 Horas em Miami”. A despedida de solteiro possui energia suficiente para sustentar a história, sobretudo quando os rapazes se envolvem com outras pessoas durante a viagem e perdem o controle da programação. Tim Story mantém os acontecimentos em movimento, mas o roteiro abandona diversas possibilidades para devolver a atenção a Joe.

Teyana Taylor também recebe menos material do que merece. Jennifer possui carreira, uma escolha importante e razões legítimas para cobrar Joe, porém aparece principalmente ligada às indecisões do namorado. A vida dela poderia criar um peso maior para a crise do protagonista. Em boa parte do filme, permanece esperando que ele deixe Miami e volte a tratar o relacionamento com seriedade.

Kevin Hart domina até demais

O maior problema de “72 Horas em Miami” está na dependência da personalidade de Kevin Hart. A história foi construída para aproveitar sua velocidade verbal, sua estatura e sua facilidade com personagens inseguros. Esses recursos já renderam comédias melhores, mas aqui parecem conhecidos demais.

Joe reclama da correção política, força expressões modernas e participa de situações baseadas em estereótipos culturais pouco inspirados. O roteiro tenta apresentar essas atitudes como prova de que ele perdeu contato com o presente, porém nem sempre estabelece distância suficiente entre o personagem e as piadas. Em certos trechos, a crítica ao envelhecimento profissional dá lugar a ressentimentos que pertencem a outra época da comédia.

A melhor ideia do filme permanece ligada à campanha publicitária. Joe entra na viagem para transformar pessoas em conteúdo, embora os rapazes o recebam com uma generosidade que ele não oferece em retorno. Quando sua intenção profissional ameaça vir à tona, o emprego deixa de ser o único risco. Ele também pode perder a confiança de quem o aceitou no grupo.

“72 Horas em Miami” tem uma premissa divertida e companheiros de viagem capazes de sustentar uma aventura mais equilibrada. Tim Story aproveita a agitação de Miami, enquanto o elenco jovem oferece leveza e alguma ternura. Kevin Hart arranca risadas, sobretudo quando Joe percebe que dinheiro e insistência não compram pertencimento. Ainda assim, o ator domina tanto o espaço que quase sufoca a comédia ao redor.

Joe viaja para recuperar relevância, mas descobre que sua dificuldade possui menos relação com idade do que com honestidade. Ele sabe vender produtos, pagar festas e fabricar uma imagem convincente. O que ainda precisa aprender é conversar sem transformar cada pessoa numa oportunidade de campanha. Antes que as 72 horas terminem, precisa escolher entre preservar sua farsa ou assumir o custo dela diante dos amigos, da empresa e de Jennifer.