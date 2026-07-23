HBO Max guarda joia rara de John Carpenter na programação

Lançado em 1998 e ambientado no Novo México, “Vampiros de John Carpenter” acompanha Jack Crow, vivido por James Woods, líder de um grupo financiado pelo Vaticano para localizar e destruir criaturas escondidas nos Estados Unidos. O trabalho ganha outra dimensão quando Jan Valek, interpretado por Thomas Ian Griffith, ataca a equipe e inicia a busca por uma cruz antiga capaz de livrá-lo da maior fraqueza de sua espécie. Dirigido por John Carpenter, o filme mistura terror, ação e faroeste em uma história de vingança, segredos religiosos e homens que resolvem quase tudo com armas, estacas e pouca delicadeza.

Jack Crow comanda uma equipe especializada em invadir esconderijos durante o dia. Os caçadores entram em casas abandonadas, prendem os vampiros com cabos e os puxam para o lado de fora, onde a luz solar termina o serviço. Há método, experiência e equipamentos, embora o trabalho esteja longe de qualquer elegância. Crow grita ordens, seus homens quebram portas e ninguém parece preocupado em deixar o imóvel em condições para uma futura vistoria.

A primeira operação apresentada pelo filme ocorre numa construção isolada no deserto. Crow e seus companheiros eliminam várias criaturas, mas não localizam o líder do grupo. Essa ausência incomoda o caçador porque um ninho daquele tamanho deveria ter um mestre. A equipe venceu a batalha, porém gastou munição e revelou sua presença sem alcançar o alvo mais importante.

Horas depois, durante uma comemoração, Jan Valek aparece. Antigo, poderoso e muito mais resistente que os vampiros encontrados na casa, ele ataca os caçadores e desmonta a operação de Crow. Poucos sobrevivem. Entre eles estão Tony Montoya, interpretado por Daniel Baldwin, e Katrina, vivida por Sheryl Lee, uma mulher mordida por Valek durante a invasão.

A partir desse ataque, Crow deixa de comandar uma equipe numerosa e passa a trabalhar com recursos escassos. Ele precisa descobrir por que Valek o procurou, qual é o objetivo do vampiro e o que a Igreja deixou de contar. A vingança pessoal também pesa. Crow perdeu os pais para essas criaturas quando ainda era criança e foi criado dentro da instituição que agora financia suas missões.

Katrina vira a ligação com Valek

A mordida transforma Katrina numa peça essencial da investigação. Ela começa a desenvolver uma ligação mental com Valek e recebe imagens dos lugares por onde ele passa. Crow decide mantê-la viva porque essas visões podem revelar o caminho do vampiro, embora a mudança em seu corpo avance a cada hora.

Tony Montoya fica responsável por vigiá-la. O problema cresce quando ele passa a se envolver emocionalmente com a mulher que deveria tratar apenas como fonte de informação. Katrina sente dores, perde o controle em alguns momentos e se aproxima cada vez mais da condição de vampira. Montoya tenta protegê-la, mesmo sabendo que ela poderá atacá-lo quando a transformação estiver completa.

Daniel Baldwin dá ao personagem uma mistura de dureza e ingenuidade. Montoya enfrenta criaturas sem hesitar, mas começa a agir de maneira menos racional quando Katrina está em perigo. É uma escolha pouco recomendável para alguém cercado por vampiros, embora ninguém naquele grupo pareça ter recebido treinamento para lidar com sentimentos.

Sheryl Lee, conhecida por “Twin Peaks”, trabalha a transformação de Katrina por meio do medo, da febre e da perda gradual de controle. A personagem não ocupa apenas o lugar de vítima. Sua ligação com Valek fornece informações que Crow e o Vaticano não conseguem obter por outros meios. Quanto mais ela se aproxima do vampiro, porém, maior fica o risco para Montoya e para toda a missão.

O Vaticano guarda parte da história

Crow procura seus superiores e descobre que a Igreja conhece mais sobre Valek do que havia revelado. O padre Adam Guiteau, interpretado por Tim Guinee, é enviado para acompanhar os caçadores. Jovem e sem experiência em campo, ele carrega informações sobre documentos antigos, rituais e uma cruz usada séculos antes.

Guiteau passa a viajar com Crow e enfrenta um ambiente muito distante das igrejas e bibliotecas às quais está acostumado. O caçador não demonstra paciência com protocolos religiosos. Ele pressiona o padre, exige informações e trata qualquer silêncio como suspeita. A convivência entre os dois produz algumas passagens engraçadas, principalmente porque Guiteau tenta preservar alguma compostura diante de homens cobertos de poeira, sangue e péssimos modos.

Os documentos revelam que Valek foi um padre submetido a um ritual de exorcismo que deu errado. Em vez de eliminar o mal, a cerimônia criou o primeiro vampiro. Agora, ele procura a mesma cruz usada naquele procedimento. Caso consiga completar o ritual, poderá caminhar sob a luz do sol e perder a limitação que ainda permite aos caçadores enfrentá-lo.

A informação muda a missão. Crow já não precisa apenas eliminar um inimigo antigo. Ele deve impedir que Valek obtenha a cruz, reúna os participantes necessários e conclua a cerimônia. O Vaticano, por sua vez, tenta proteger o objeto e também esconder sua responsabilidade na origem da criatura.

Faroeste com vampiros

John Carpenter filma o Novo México como território de faroeste. As estradas vazias, os prédios abandonados e a poeira substituem castelos, cemitérios e vilarejos europeus. Crow veste preto, carrega armas e atravessa pequenas cidades com a postura de um pistoleiro que trocou bandidos por mortos-vivos.

Essa escolha combina com James Woods. Seu Jack Crow é agressivo, sarcástico e difícil de admirar sem ressalvas. Ele humilha aliados, provoca sacerdotes e usa violência até para conseguir informações de pessoas que trabalham ao seu lado. Woods oferece energia ao personagem, mas também expõe sua arrogância. Crow acredita que apenas a força mantém alguém vivo, embora dependa da lealdade dos poucos companheiros que ainda restam.

Thomas Ian Griffith interpreta Valek com presença física e poucas palavras. O vilão não precisa explicar cada passo porque sua força já estabelece a ameaça. Quando surge, pessoas são arrastadas, paredes deixam de oferecer proteção e a distância entre caçador e presa diminui bastante. Carpenter mantém o personagem fora de cena durante parte da história, o que preserva sua força e impede que ele se torne apenas mais um monstro falante.

O terror divide espaço com tiroteios, perseguições e lutas corporais. “Vampiros de John Carpenter” mostra mais caçada do que mistério. O público sabe quem é o inimigo e o que ele procura. A tensão vem da corrida contra o tempo, da transformação de Katrina e da falta de confiança entre Crow e a Igreja.

Carpenter mantém a brutalidade

O filme carrega exageros, diálogos ríspidos e personagens masculinos que parecem disputar quem demonstra menos afeto. Algumas escolhas envelheceram mal, sobretudo na maneira como Crow trata Katrina e seus próprios aliados. Ainda assim, Carpenter não apresenta o caçador como exemplo de equilíbrio. Sua brutalidade garante resultados em certas situações, mas também afasta pessoas e fragiliza a equipe.

A direção mantém a história em movimento sem esconder sua natureza de produção de gênero. Há sangue, estacas, corpos queimados e vampiros lançados contra paredes. O diretor usa a luz do dia como recurso de sobrevivência e transforma o anoitecer num prazo concreto. Cada deslocamento precisa terminar antes que o deserto deixe de proteger os humanos.

“Vampiros de John Carpenter” não ocupa o mesmo lugar dos trabalhos mais inventivos do cineasta, como “Halloween”, “O Enigma de Outro Mundo” e “Eles Vivem”. Mesmo assim, preserva características reconhecíveis de sua obra. Há autoridades que escondem informações, profissionais abandonados por quem os contratou e personagens obrigados a enfrentar uma ameaça criada pela própria instituição que promete combatê-la.

É um terror de ação áspero, veloz e assumidamente exagerado. James Woods sustenta a história com uma atuação intensa, Daniel Baldwin oferece alguma vulnerabilidade e Sheryl Lee dá peso humano à transformação de Katrina. Entre estradas, igrejas e esconderijos no deserto, Crow segue Valek porque sabe que, quando o sol desaparecer, a vantagem voltará para os vampiros.