Ficção científica premiada de John Carpenter, com Jeff Bridges, chega à Netflix

“Starman: O Homem das Estrelas”, dirigido por John Carpenter, acompanha a fuga de um extraterrestre que assume o corpo de um homem morto enquanto tenta voltar para casa antes de ser capturado pelo governo americano. Jenny Hayden (Karen Allen) vive sozinha desde a morte do marido, Scott Hayden (Jeff Bridges). O luto ainda ocupa todos os espaços da casa. Fotografias continuam espalhadas pelos cômodos e o silêncio parece pesado demais até para ligar a televisão.

Durante a madrugada, uma esfera luminosa atravessa a residência e começa a analisar os objetos deixados por Scott. Pouco depois, Jenny vê diante dela uma criatura que usa exatamente o rosto do marido morto. A reação dela não poderia ser diferente. Ela grita, tenta fugir e pega uma arma. O visitante, porém, não demonstra agressividade. Ele fala poucas palavras e tenta explicar que precisa de ajuda para sobreviver.

Em fuga

O alienígena informa que veio à Terra após responder à mensagem enviada pela Voyager 1 anos antes. Sua nave foi atingida por aviões militares e ele agora precisa chegar até um ponto isolado no Arizona, onde será resgatado por outros membros de sua espécie. Existe um prazo curto para isso acontecer. Se ele não chegar ao local combinado, morrerá. Jenny entende que também ficará em perigo se agentes do governo descobrirem que ela está escondendo aquele homem dentro de casa. A viagem passa a funcionar quase como uma fuga improvisada.

John Carpenter transforma estradas, postos de gasolina, motéis baratos e restaurantes de beira de rodovia em peças importantes da narrativa. Cada parada aumenta o risco de captura. O Conselho de Segurança Nacional inicia buscas assim que percebe que existe um visitante extraterrestre circulando pelo país. George Fox (Richard Jaeckel) assume a operação com obsessão militar. Para ele, a criatura representa ameaça biológica e política. Fox mobiliza helicópteros, equipes armadas e bloqueios policiais enquanto tenta localizar o carro de Jenny.

No meio dessa perseguição aparece Mark Shermin (Charles Martin Smith), cientista contratado pelo governo para estudar o caso. Diferente dos militares, Shermin demonstra curiosidade genuína pelo visitante. Ele escuta relatos sobre o comportamento do alienígena e percebe rapidamente que existe exagero no discurso das autoridades. Enquanto Fox quer eliminar qualquer risco antes que a situação se torne pública, Shermin aposta numa aproximação mais cuidadosa. Essa diferença cria tensão dentro da própria operação.

Adaptação no corpo humano

Jeff Bridges encontra um equilíbrio difícil no papel. Seu personagem não conhece hábitos humanos e aprende tudo observando pessoas comuns durante a viagem. Ele copia palavras, repete gestos e tenta compreender emoções humanas num ritmo quase infantil. Há uma cena particularmente divertida em que o alienígena descobre máquinas caça níqueis e passa a ganhar dinheiro sem entender por que todos ao redor ficam tão irritados. Em outro momento, ele observa uma discussão num bar e reage da maneira mais literal possível. Carpenter trabalha essas situações com leveza, sem transformar o personagem numa caricatura ingênua.

A relação entre Jenny e o visitante se desenvolve porque ela percebe pequenas diferenças entre o extraterrestre e o marido morto. O rosto é o mesmo, mas o comportamento muda completamente. Scott era um homem conhecido por ela. O visitante funciona quase como uma folha em branco tentando descobrir o significado das coisas mais simples. Jenny começa a enxergar humanidade naquele estranho ao perceber sua curiosidade sincera diante de sentimentos humanos. Isso torna o romance desconfortável e delicado ao mesmo tempo.

Karen Allen sustenta boa parte da carga emocional do filme porque Jenny nunca abandona a sensação de estranhamento. Existe carinho, existe saudade e existe medo convivendo no mesmo espaço. Em vários momentos, ela parece cansada daquela situação absurda. Ainda assim, continua dirigindo pelo país porque entende que entregar o visitante aos militares provavelmente significaria sua morte. Carpenter trabalha esse vínculo com discrição. Ele prefere diálogos menores, silêncios prolongados e olhares confusos dentro do carro.

Honestidade narrativa

A ficção científica funciona muito mais através do comportamento dos personagens do que dos efeitos especiais. Carpenter mantém os cenários simples e próximos da realidade americana dos anos 1980. Rodovias vazias, diners iluminados por neon e motéis desgastados criam um ambiente quase melancólico. O alienígena parece ainda mais deslocado dentro desses espaços comuns. Quando helicópteros começam a cercar montanhas e estradas secundárias, a perseguição ganha um peso maior porque Jenny entende que está ficando sem opções.

“Starman: O Homem das Estrelas” talvez seja um dos trabalhos mais sensíveis da carreira de John Carpenter. O diretor, frequentemente associado a filmes mais violentos e paranoicos, constrói aqui uma história movida por solidão, medo e desejo de conexão. Ainda existe desconfiança institucional e paranoia militar espalhadas pela trama, mas o centro da narrativa permanece naquele carro atravessando os Estados Unidos enquanto uma mulher tenta aceitar que o rosto do homem que perdeu agora pertence a outra pessoa.