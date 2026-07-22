Diversão do início ao fim: o terror b na Netflix que não vai te deixar piscar

Em 2011, o diretor John Pogue levou o surto de “Quarentena” para um avião que parte de Los Angeles rumo a Kansas City. A continuação acompanha a comissária Jenny (Mercedes Mason), passageiros e tripulantes obrigados a pousar em um terminal abandonado depois que um homem apresenta comportamento violento. Presos por uma operação sanitária que bloqueia todas as saídas, eles precisam descobrir o que aconteceu a bordo antes que a infecção alcance o restante do grupo.

“Quarentena 2” começa dentro do voo 318 da Trans Sky Air, onde as comissárias Jenny (Mercedes Mason) e Paula (Bre Blair) recebem os passageiros para uma viagem aparentemente comum. O capitão Forrest (John Curran) e o copiloto Wilsy (Andrew Benator) preparam a aeronave, enquanto malas, atrasos e pequenos desentendimentos ocupam a atenção de quem deseja apenas chegar ao destino.

Entre os viajantes está Henry (Josh Cooke), professor que carrega uma gaiola com animais. Jenny informa que o recipiente deve seguir no compartimento de carga, mas um dos bichos morde Ralph (George Back), passageiro que já demonstrava certo desconforto. Pouco depois, ele passa mal, vomita e ataca Paula. Alguns homens ajudam a contê-lo e o trancam no banheiro, enquanto o comandante solicita permissão para um pouso de emergência.

A abertura trabalha com uma situação simples e reconhecível. Pessoas desconhecidas dividem um espaço apertado, dependem das mesmas regras e começam a desconfiar umas das outras quando algo sai do controle. O problema cresce sem cerimônia. Uma mordida pequena compromete a segurança do avião inteiro e transforma uma viagem noturna em uma operação de sobrevivência.

O pouso não oferece saída

O avião consegue aterrissar, mas nenhum portão recebe os passageiros. O capitão leva a aeronave até uma área antiga do aeroporto, onde o funcionário Ed (Ignacio Serricchio) ajuda o grupo a deixar a cabine. A sensação de alívio dura pouco. Portas estão trancadas, acessos foram bloqueados e agentes mantêm o terminal isolado.

Jenny tenta obter ajuda para Paula e para os demais feridos, porém ninguém do lado externo permite a saída. O aeroporto, que deveria representar segurança depois do caos no ar, vira outra prisão. O grupo deixa uma cabine estreita e ganha corredores maiores, mas continua sem atendimento médico, informações confiáveis ou uma rota de fuga.

John Pogue aproveita bem essa mudança de cenário. Esteiras de bagagem, depósitos, passagens de serviço e salas vazias ganham uma aparência ameaçadora. A iluminação fraca dificulta a identificação de pessoas contaminadas, enquanto ruídos vindos de áreas fechadas obrigam os sobreviventes a decidir entre permanecer juntos ou procurar recursos.

Informações dividem o grupo

Jenny assume a responsabilidade pelos passageiros porque Paula já não consegue trabalhar e os pilotos permanecem ocupados com a situação da aeronave. Mercedes Mason interpreta a comissária sem transformá-la numa heroína invencível. Jenny sente medo, erra e demonstra cansaço, mas continua procurando medicamentos, saídas e alguma explicação para o comportamento de Ralph.

Henry se oferece para ajudar e demonstra conhecer mais sobre o surto do que aparentava durante o embarque. Josh Cooke mantém o personagem num terreno incômodo, já que sua disposição para colaborar vem acompanhada por informações incompletas. A suspeita aumenta quando o grupo descobre que a infecção pode estar ligada aos animais transportados no avião.

O jovem George (Mattie Liptak) também ganha importância. Ele presta atenção a detalhes ignorados pelos adultos e tenta participar das decisões, embora seja tratado muitas vezes como alguém que deveria apenas obedecer. Mattie Liptak dá ao garoto uma presença convincente, sem frases excessivamente maduras ou bravura artificial. George reage como uma criança assustada que percebe o perigo antes de receber permissão para falar.

Shilah (Noree Victoria), que possui conhecimentos médicos, ajuda no cuidado dos feridos. Ed conhece os corredores internos do terminal e procura caminhos que possam levar o grupo para fora. Cada personagem oferece uma habilidade útil, mas ninguém possui todas as informações. Essa divisão aumenta a tensão porque o acesso a uma porta ou a um medicamento depende de alguém que pode adoecer a qualquer momento.

O terror abandona a câmera amadora

O primeiro “Quarentena” seguia o formato de filmagem encontrada, com a ação registrada por uma câmera presente dentro do prédio contaminado. A continuação abandona essa escolha e usa uma fotografia convencional. John Pogue pode acompanhar diferentes áreas do terminal sem precisar explicar quem está segurando uma câmera durante uma emergência.

A mudança torna a história mais fácil de acompanhar, embora retire parte da sensação documental do longa anterior. Em compensação, o diretor controla melhor aquilo que o público consegue ver. Um corredor pode permanecer vazio por alguns segundos, enquanto uma movimentação fora do enquadramento indica que alguém se aproxima. A espera costuma funcionar melhor que os ataques mais barulhentos.

Os efeitos revelam as limitações do orçamento em alguns momentos, sobretudo quando os contaminados aparecem sob iluminação forte. O filme rende mais quando esconde parte da ameaça e deixa Jenny escolher entre duas passagens igualmente perigosas. A violência existe, mas a insegurança produz resultados mais consistentes que o excesso de sangue.

Uma continuação modesta e eficiente

“Quarentena 2” não repete o prédio residencial do longa anterior. O roteiro preserva a ideia de confinamento, mas coloca passageiros e funcionários num aeroporto interditado por uma autoridade que permanece distante. As pessoas recebem ordens, veem agentes armados do outro lado das portas e continuam sem saber quanto tempo ficarão presas.

Essa falta de comunicação segura boa parte do suspense. Os personagens precisam agir com poucos recursos e ainda decidir em quem confiar. O filme perde algum vigor quando passageiros secundários servem apenas para aumentar o número de vítimas ou criar discussões previsvisíveis. Ainda assim, Mercedes Mason mantém Jenny no centro da ação e dá consistência emocional à história.

John Pogue entrega uma continuação simples, curta e consciente de suas limitações. O avião proporciona uma primeira etapa sufocante, enquanto o terminal permite perseguições, buscas e descobertas ligadas à origem da infecção. A sequência, apesar das limitões, encontra uma identidade própria ao transformar um lugar de passagem numa área sem embarques, desembarques ou qualquer garantia de resgate.