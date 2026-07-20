Christopher Nolan supera a estreia de Oppenheimer com US$ 264 milhões nos cinemas

Poucos cineastas são tão felizes em iluminar as guerras do homem com todas as variáveis que não pode domar quanto Christopher Nolan. É Nolan quem mais poderia reivindicar, se quisesse, o predicado de diretor cabeça, Truffaut redivivo, e prolífico executor de filmes cujo apuro estético em nada deve à qualidade da pesquisa, profunda, metódica, irretocável. Atesta-se o fenômeno em “Interestelar” (2014) e “Dunkirk” (2017), em que ele escrutina o resgate de mais de trezentos mil soldados aliados no litoral da França, encurralados pelas tropas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Seu autodesafio da vez é fazer o público enxergar as contradições de um herói, um herói fanfarrão, vaidoso, atrapalhado, mas digno, história que venceu a precarização da linguagem e o horror do raciocínio binário. Ambicioso, o diretor pretende que “A Odisseia” seja uma tocante reflexão sobre a natureza humana, instável, vítima de si mesma e à mercê das trapaças do destino, porém sempre apta a uma redenção qualquer.

Mitologia e vida real

Há muitas ressalvas a serem feitas acerca de “A Odisseia”, bem como muitos elogios. A Odisseia nolaniana é, por óbvio, uma livre adaptação do poema escrito por Homero entre 725–675 a.C., mas concentra-se na culpa de um rei guerreiro caído em desgraça após um período de glórias e uma sucessão de fiascos. Os desdobramentos da Guerra de Troia (1194-1184 a.C.) vêm a lume nas meditações de Odisseu, o soberano de Ítaca, absorto em devaneios, mas narrando com impressionante lucidez aquele que seria seu grande feito, não fosse a tentação do orgulho. Se em “Troilo e Créssida” (1609) William Shakespeare (1564-1616) volta-se para os anos finais das batalhas entre gregos e troianos, Homero força Odisseu a cometer inconfidências e detalhar a convivência com a esposa, Penélope, que aguarda seu retorno enquanto os pretendentes ao trono de Ítaca aboletam-se ao seu redor, malgastam a comida e embriagam-se de vinho. Obliquamente, Nolan vale-se dessa relação como a salvação do herói, inferência que torna-se palpável no encerramento, com o reencontro de Odisseu, agora um mendigo, e sua rainha. Em aparições bissextas ao longo dos 172 minutos, Anne Hathaway é o justo complemento para a dureza necessária da atuação de Matt Damon. Se Homero exalta a guerra, Nolan vê em “A Odisseia” um hino ao amor. Ah se toda licença poética fosse assim!