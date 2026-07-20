Remake que supera o original: faroeste com Christian Bale e Russell Crowe, na Netflix

Em 1884, no Arizona, o fazendeiro Dan Evans (Christian Bale) aceita escoltar o temido assaltante Ben Wade (Russell Crowe) até uma estação ferroviária. Endividado e prestes a perder suas terras, ele precisa dos 200 dólares oferecidos pela missão. O dinheiro, porém, não explica tudo. Dan também quer recuperar o respeito do filho William (Logan Lerman), que já não vê no pai a figura corajosa que admirava quando criança. Dirigido por James Mangold, “Os Indomáveis” transforma essa viagem em uma disputa de inteligência, orgulho e sobrevivência.

Dan Evans vive com a esposa Alice (Gretchen Mol) e os filhos em um rancho castigado pela seca. Veterano da Guerra Civil, ele perdeu parte de uma perna e voltou para casa sem glória, dinheiro ou grandes histórias para contar. Agora, enfrenta credores interessados em sua propriedade e tenta manter a família alimentada enquanto o tempo trabalha contra ele.

A situação piora quando homens contratados pelo proprietário da região ateiam fogo ao celeiro dos Evans. Dan sabe que a destruição não foi acidental. Trata-se de um aviso para que ele desista da terra e abra caminho para os interesses da ferrovia. Sem recursos para pagar o que deve, ele procura uma saída antes que sua família perca a casa.

William, o filho mais velho, acompanha tudo com impaciência. O adolescente considera o pai passivo demais e demonstra fascínio por homens que vivem pela força. Essa frustração pesa sobre Dan, que não consegue resolver o problema do rancho nem impor autoridade dentro de casa. A missão que surge depois oferece dinheiro, mas também a chance de provar que ele ainda é capaz de enfrentar algum perigo.

Ben Wade entra em cena

Durante uma viagem, Dan e os filhos presenciam as consequências de um assalto comandado por Ben Wade, chefe de uma quadrilha conhecida pela violência. Wade é inteligente, educado quando lhe convém e assustadoramente tranquilo. Ele não precisa levantar a voz para intimidar alguém. Russell Crowe interpreta o bandido com uma serenidade que torna cada conversa desconfortável, pois ninguém sabe quando a gentileza pode dar lugar a uma ameaça.

A quadrilha inclui Charlie Prince (Ben Foster), o braço direito de Wade. Prince é leal ao chefe e muito menos paciente. Enquanto Wade prefere observar antes de agir, Charlie resolve problemas com a arma na mão. Ben Foster cria um criminoso inquieto e perigoso, movido por uma devoção quase religiosa ao líder.

Wade acaba capturado em Bisbee. A prisão, contudo, resolve apenas parte do problema. Para que seja julgado, ele precisa embarcar no trem das 3h10 com destino à penitenciária de Yuma. O representante da companhia ferroviária Grayson Butterfield (Dallas Roberts) organiza uma escolta e oferece uma recompensa aos homens dispostos a acompanhar o prisioneiro até Contention, cidade onde fica a estação.

Dan aceita o trabalho pelos 200 dólares. Alice teme perder o marido por causa de uma quantia que talvez nem salve o rancho. William reage de outra forma. O rapaz decide acompanhar o grupo, atraído pela aventura e pela presença de Wade. A partir desse ponto, Dan precisa vigiar o criminoso, proteger o filho e manter vivos os poucos homens responsáveis pela escolta.

Uma viagem cercada por ameaças

O grupo reúne homens com experiências muito diferentes. Entre eles estão o agente Byron McElroy (Peter Fonda), que conhece Wade de outras perseguições, e o veterinário Doc Potter (Alan Tudyk), convocado para cuidar dos feridos. Nenhum deles confia no prisioneiro, mas Ben Wade logo percebe as fraquezas de cada acompanhante.

Mesmo algemado, Wade mantém vantagem em boa parte da viagem. Ele observa as discussões, identifica medos e escolhe as palavras com cuidado. Com Dan, adota uma mistura de provocação e respeito. O bandido percebe que o fazendeiro precisa do pagamento, mas também reconhece o esforço daquele homem para permanecer de pé diante do filho.

Dan não possui a habilidade de Wade com armas nem o prestígio de McElroy. O que possui é teimosia. Christian Bale trabalha essa característica sem transformar o personagem em um herói impecável. Dan sente medo, sofre com a limitação física e sabe que pode morrer por um serviço que ninguém mais deseja cumprir. Ainda assim, continua porque voltar para casa sem o dinheiro significaria perder a propriedade e confirmar a visão decepcionada de William.

A escolta atravessa caminhos perigosos, áreas isoladas e regiões ligadas à construção da ferrovia. Além das dificuldades do terreno, o grupo precisa escapar da quadrilha de Wade. Charlie Prince segue o rastro do chefe e reúne homens dispostos a matar todos os acompanhantes. Quanto mais Contention se aproxima, menor fica a diferença entre levar um prisioneiro até o trem e sobreviver à própria viagem.

Dois homens presos por razões diferentes

O ponto mais interessante de “Os Indomáveis” está na relação entre Dan e Wade. Um está algemado e tenta recuperar a liberdade. O outro pode abandonar a missão quando quiser, mas permanece preso às dívidas, ao rancho e à opinião do filho. Essa contradição sustenta os melhores diálogos e impede que o criminoso seja apenas um vilão comum.

Wade provoca Dan, oferece dinheiro e questiona suas escolhas. Em alguns momentos, parece se divertir com a obstinação do fazendeiro. Em outros, demonstra curiosidade por aquele homem que insiste em cumprir um trabalho mesmo depois que quase todos os motivos sensatos desapareceram.

Dan também observa Wade com atenção. Ele reconhece o perigo, mas não ignora a inteligência e o carisma do prisioneiro. William, ainda jovem, sente-se atraído pelo bandido porque Wade representa tudo o que o pai aparentemente não possui. Ele é confiante, admirado por seus homens e capaz de dominar qualquer ambiente. O problema é que essa liberdade vem acompanhada de cadáveres, roubos e medo.

James Mangold não transforma a aproximação entre os dois protagonistas em amizade sentimental. O respeito nasce de decisões tomadas sob pressão. Cada homem percebe no outro uma coragem que funciona de maneira diferente. Wade luta para permanecer livre. Dan luta para não desaparecer diante da própria família.

A cidade abandona seus valentes

Quando o grupo alcança Contention, a estação e o trem parecem próximos, mas a cidade oferece pouca segurança. Charlie Prince chega com a quadrilha e anuncia uma recompensa para quem ajudar a libertar Wade. Os moradores, que antes assistiam à prisão com curiosidade, passam a calcular o valor da própria vida.

Butterfield percebe que os homens contratados já não querem continuar. A lei perde força quando o dinheiro oferecido pelos criminosos supera a coragem disponível. Dan poderia abandonar o trabalho, receber parte do pagamento e voltar para casa. A escolha seria compreensível. Ele está ferido, cercado e acompanhado pelo filho.

Ainda assim, o fazendeiro decide seguir até a estação. Sua insistência deixa de depender apenas dos 200 dólares. Dan quer que William veja uma ação que nenhum credor possa apagar. Não busca fama nem acredita que uma corrida pelas ruas vá resolver todos os problemas do rancho. Ele apenas se recusa a abandonar a tarefa quando todos esperam que faça isso.

“Os Indomáveis” preserva a energia do faroeste clássico, com cavalos, revólveres, assaltos e homens disputando espaço em cidades onde a lei depende de quem aceita defendê-la. James Mangold acrescenta personagens marcados pelo fracasso e pela necessidade de provar algo diante de quem observam. Russell Crowe entrega charme e ameaça a Ben Wade, enquanto Christian Bale faz de Dan Evans um homem cansado que encontra na escolta sua última oportunidade de voltar para casa com dignidade, dinheiro e o respeito do filho.