Um dos filmes mais bonitos de Clint Eastwood está na Netflix

Lançado em 2008 e dirigido por Clint Eastwood, “Gran Torino” acompanha a vida de Walt Kowalski (Clint Eastwood), um veterano da Guerra da Coreia que vive em um bairro operário de Michigan profundamente transformado pela passagem do tempo. Viúvo, aposentado e cada vez mais distante da própria família, Walt passa os dias agarrado às lembranças de um passado que considera melhor. A situação vira quando um incidente envolvendo seu carro mais precioso o aproxima, contra sua vontade, dos vizinhos hmong que acabaram de entrar em sua vida.

Poucos filmes recentes conseguem apresentar um personagem tão difícil de admirar nos primeiros minutos e, ainda assim, manter o público interessado em cada passo de sua história. Walt é teimoso, amargo e coleciona preconceitos que carrega há décadas. Ele observa o bairro da varanda, reclama das mudanças e demonstra pouca paciência para qualquer pessoa que atravesse seu caminho. Nem seus filhos conseguem estabelecer uma relação saudável com ele. A distância emocional dentro da própria família se tornou tão grande quanto a distância entre Walt e o mundo moderno.

Um carro que vale mais que um objeto

O título do filme faz referência ao Gran Torino 1972 que Walt mantém impecavelmente conservado na garagem. O automóvel representa muito mais do que um item de coleção. Ele funciona como uma ligação permanente com um período da vida que o personagem considera mais simples e previsível.

É justamente esse carro que provoca a aproximação entre Walt e Thao Lor (Bee Vang), um adolescente tímido que vive na casa ao lado. Pressionado por integrantes de uma gangue local, Thao recebe a missão de roubar o veículo para provar seu valor. A tentativa fracassa e acaba criando um problema muito maior do que o jovem imaginava.

A partir desse episódio, Walt passa a conviver com a família de Thao. O contato inicial acontece de forma desconfortável. Ninguém parece saber exatamente como agir diante do outro. Ainda assim, as circunstâncias insistem em colocá-los no mesmo caminho.

A família que derruba barreiras

Entre os vizinhos, quem mais se destaca é Sue Lor (Ahney Her), irmã mais velha de Thao. Extrovertida, inteligente e dona de uma coragem admirável, Sue não demonstra qualquer receio diante do temperamento do veterano.

Ela provoca, questiona e desafia Walt em conversas que revelam diferenças culturais profundas. Em vez de transformar esses encontros em debates carregados de sermões, o roteiro prefere trabalhar com observações cotidianas. Pequenos gestos passam a dizer mais do que discursos inteiros.

A convivência permite que Walt descubra costumes, tradições e valores que desconhecia. Ao mesmo tempo, a família hmong passa a enxergar além da aparência hostil daquele vizinho sempre mal-humorado. Aos poucos, a relação deixa de existir por obrigação social e ganha uma dimensão afetiva inesperada.

Quando a violência bate à porta

Enquanto os laços entre os personagens se fortalecem, a presença da gangue continua cercando a vida de Thao. Os criminosos não aceitam sua recusa em participar das atividades do grupo e passam a pressioná-lo de diferentes formas.

Thao é um jovem inseguro, sem experiência e frequentemente intimidado pelos outros. Walt percebe essa fragilidade e começa a dedicar parte do seu tempo para ajudá-lo. Em vez de oferecer conselhos genéricos, ele apresenta tarefas concretas. Ensina como trabalhar, como conversar com as pessoas e como conquistar respeito por meio do esforço.

Essas cenas estão entre as melhores do filme porque revelam um aspecto raramente visto no personagem. Por trás da irritação constante existe alguém capaz de demonstrar cuidado, embora tenha enorme dificuldade para expressar afeto de maneira convencional.

A relação entre os dois cresce apesar de nenhum deles parece confortável naquele papel. Walt não possui perfil paternal. Thao tampouco procura uma figura substituta para guiá-lo. Mesmo assim, ambos acabam preenchendo espaços vazios na vida um do outro.

Feridas que permanecem abertas

Outro personagem importante é o padre Janovich (Christopher Carley), um jovem sacerdote que insiste em visitar Walt. A missão surgiu após um pedido da esposa falecida do veterano, que desejava vê-lo mais próximo da igreja.

Janovich enfrenta resistência desde a primeira conversa. Walt trata suas tentativas de aproximação com sarcasmo e impaciência. Ainda assim, o religioso continua aparecendo.

Esses encontros ajudam a revelar aspectos menos visíveis do protagonista. A guerra permanece presente em sua memória. Algumas lembranças nunca foram totalmente superadas. Certas culpas seguem guardadas em silêncio. O filme trabalha essas questões sem transformar cada diálogo em uma sessão de confissões. As informações surgem aos poucos, respeitando o perfil reservado do personagem.

Clint Eastwood em estado puro

“Gran Torino” reúne muitas características associadas à carreira de Clint Eastwood. O protagonista é um homem endurecido pela vida, acostumado a resolver problemas sozinho e pouco interessado em demonstrar vulnerabilidade. A diferença é que o diretor observa esse tipo de personagem com mais maturidade do que em muitos de seus trabalhos anteriores.

Em vez de celebrar a figura do sujeito infalível, o filme examina suas limitações. Walt carrega experiência, mas também preconceitos. Possui coragem, mas convive com arrependimentos. É respeitado por alguns moradores, porém vive isolado dentro da própria casa.

Eastwood interpreta esse conjunto de contradições com impressionante naturalidade. Grande parte da força dramática surge de expressões discretas, pausas e olhares que revelam mais do que longos discursos poderiam revelar.

“Gran Torino” continua relevante porque fala sobre convivência, envelhecimento, culpa e pertencimento sem recorrer a fórmulas fáceis. O filme acompanha pessoas tentando encontrar espaço em uma comunidade marcada por diferenças culturais, conflitos familiares e memórias difíceis. Ao fazer isso, entrega um drama humano, emocionante e surpreendentemente bem-humorado em diversos momentos, sustentado por personagens que permanecem vivos na memória muito tempo depois dos créditos finais.