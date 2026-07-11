Drama baseado em história real, com Richard Gere, fez as pessoas chorarem nas salas de cinema e agora está na Netflix

Em 2009, o diretor sueco Lasse Hallström levou aos cinemas “Sempre ao Seu Lado”, drama ambientado numa pequena cidade dos Estados Unidos sobre o vínculo entre um professor universitário e um cachorro da raça akita. Richard Gere interpreta Parker Wilson, homem que acolhe o animal após encontrá-lo perdido numa estação de trem. O gesto contraria a esposa, muda a rotina da família e cria uma relação de lealdade que atravessa o tempo, a ausência e a resistência de quem prefere manter a vida sob controle.

A história começa numa sala de aula. Um menino precisa falar sobre seu herói e escolhe Hachi, o cachorro de seu avô. A apresentação serve de entrada para o passado e leva o espectador ao momento em que o animal, ainda filhote, chega aos Estados Unidos dentro de uma caixa enviada do Japão.

Um acidente durante o transporte deixa o cachorro solto na estação ferroviária de Bedridge. É ali que Parker Wilson (Richard Gere), professor de música que trabalha em Providence, cruza o caminho do animal. Sem localizar o dono e sem conseguir deixá-lo na estação, ele decide levá-lo para casa por uma noite.

A expressão “por uma noite” já nasce com pouca credibilidade. Parker se encanta pelo filhote antes mesmo de descobrir sua origem, enquanto Cate Wilson (Joan Allen), sua esposa, percebe com antecedência o tamanho da confusão doméstica. Ela não deseja outro animal em casa e conhece bem o entusiasmo do marido, capaz de transformar uma solução provisória em compromisso permanente.

Parker tenta localizar o responsável pelo cachorro, espalha avisos e aguarda algum contato. Ninguém aparece. A falta de informação prolonga a estadia, enquanto o filhote conquista espaço no quintal, na casa e, sobretudo, na atenção do professor.

O nome vindo do Japão

Ken Fujiyoshi (Cary-Hiroyuki Tagawa), amigo de Parker, reconhece a raça akita e examina a etiqueta que acompanhava a caixa. Ele explica que o símbolo corresponde ao número oito, pronunciado “hachi” em japonês. O nome carrega uma ideia de sorte e passa a identificar o novo integrante da família.

Ken também alerta Parker sobre o comportamento do akita. O cachorro não costuma obedecer apenas para agradar e pode estabelecer laços de maneira muito particular. Parker descobre isso ao tentar ensinar Hachi a buscar uma bola. Ele lança o objeto repetidas vezes, chama, insiste e recebe em troca aquele olhar canino que parece perguntar por que um homem adulto continua jogando fora algo que acabou de pegar.

Essas pequenas situações dão leveza ao começo do filme. Richard Gere trabalha bem a bondade um pouco atrapalhada de Parker, homem que fala com o cachorro, esconde certas concessões da esposa e se entrega à nova amizade com uma satisfação quase infantil. Joan Allen impede que Cate seja resumida à mulher irritada da casa. Sua resistência nasce de preocupações reais, ainda que Hachi desgaste cada uma delas com paciência invejável.

Quando uma família demonstra interesse em adotar o animal, Cate percebe que Parker e Hachi já formaram um vínculo difícil de romper. Ela permite que o cachorro permaneça. A decisão encerra a procura por outro lar e estabelece uma nova organização dentro da casa.

A espera diante da estação

Hachi passa a acompanhar Parker até a estação todas as manhãs. O professor tenta mandá-lo de volta, mas o cachorro insiste em segui-lo. Depois, aprende a retornar sozinho para casa e reaparece no mesmo lugar à tarde, pouco antes da chegada do trem.

A repetição transforma a estação no centro da relação entre os dois. Parker embarca para o trabalho e Hachi espera seu retorno. O responsável pelo local, Carl Boilins (Jason Alexander), o vendedor de cachorro-quente Jasjeet (Erick Avari) e outros moradores começam a reconhecer aquela rotina. O cachorro deixa de ser apenas o animal de uma família e passa a fazer parte da paisagem da cidade.

Lasse Hallström observa esses encontros com simplicidade. Portas se abrem, o trem chega, Parker surge entre os passageiros e Hachi corre ao seu encontro. A cena se repete sem parecer inútil porque cada retorno fortalece a intimidade dos personagens. O espectador conhece aquela relação pela rotina, e não por grandes declarações.

O diretor também inclui imagens próximas da percepção do cachorro, com cores mais contidas e atenção aos movimentos ao redor. O recurso não tenta transformar Hachi num personagem humano disfarçado. Ele permanece animal, guiado por cheiros, gestos, hábitos e pela presença de Parker.

Richard Gere oferece uma interpretação calorosa, sem exagerar na doçura. Parker conversa com Hachi, brinca no quintal e aceita que o cachorro tenha vontade própria. A relação ganha força porque parece comum. Um homem vai trabalhar. Um cão o acompanha. Ambos repetem esse gesto até que a repetição adquira enorme importância.

Quando a rotina se rompe

O ponto decisivo de “Sempre ao Seu Lado” é quando um acontecimento interrompe o ritual da estação. A partir desse momento, a história acompanha a reação de Hachi diante de uma mudança que ele não consegue compreender nos mesmos termos usados pelos humanos.

A família também precisa lidar com essa quebra. Cate enfrenta a perda de uma rotina construída durante anos, enquanto a filha Andy Wilson (Sarah Roemer) tenta cuidar do cachorro e preservar alguma continuidade. Michael (Robbie Sublett), marido de Andy, participa dessa reorganização familiar, embora Hachi permaneça ligado ao lugar onde costumava reencontrar Parker.

O filme fala da fidelidade do animal por meio de gestos visíveis. Hachi retorna à estação, ocupa seu ponto habitual e observa cada passageiro que desce do trem. As pessoas ao redor percebem sua persistência e passam a oferecer comida, abrigo e companhia. Ninguém consegue, porém, substituir a pessoa que ele espera.

Hallström sabe que a história possui grande força emocional e, em alguns trechos, insiste demais na trilha sonora e nos olhares comovidos. Ainda assim, o drama não perde sua honestidade. A dor nasce de um costume simples que deixou de ser cumprido, algo reconhecível para qualquer pessoa que já associou um horário, uma rua ou uma porta à chegada de alguém querido.

Uma história de afeto cotidiano

“Sempre ao Seu Lado” é inspirado na história de Hachiko, o akita japonês que esperava seu tutor na estação de Shibuya, em Tóquio. A adaptação transfere os acontecimentos para os Estados Unidos e altera nomes, profissões e relações familiares, mas preserva o núcleo do relato.

Essa mudança de cenário torna a narrativa mais próxima do público norte-americano, embora retire parte do contexto cultural ligado ao verdadeiro Hachiko. Cary-Hiroyuki Tagawa ajuda a manter essa ligação ao apresentar características da raça e o significado do nome. Sua participação é pequena, mas oferece uma ponte entre a origem japonesa e a vida construída por Hachi em Rhode Island.

O filme transforma ações comuns em sinais de afeto. Parker abre o portão, caminha até a estação, embarca no trem e volta para casa. Hachi acompanha, espera e recebe. A repetição cria confiança, e a interrupção dessa sequência dá sentido ao sofrimento que ocupa a parte mais conhecida da história.

“Sempre ao Seu Lado” poderia cair facilmente numa sucessão de cenas feitas apenas para arrancar lágrimas. Em alguns momentos, chega perto disso. O elenco, porém, conserva dignidade suficiente para que a emoção não pareça artificial. Richard Gere traz gentileza a Parker, Joan Allen expressa dor e compreensão sem excessos, e o cachorro permanece no centro sem depender de truques espalhafatosos.

O drama é sensível sobre presença, hábito e memória. Hachi não precisa falar, buscar a bola ou compreender as mudanças impostas pelos humanos. Ele apenas volta ao lugar combinado. É nesse gesto repetido, diante de uma estação onde os trens continuam chegando, que “Sempre ao Seu Lado” encontra sua imagem mais forte.