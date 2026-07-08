Baseado em livro de John Grisham, suspense na Netflix é uma verdadeira aula de Direito

Em “O Cliente”, suspense jurídico lançado em 1994 e dirigido por Joel Schumacher, um garoto pobre de Memphis vira peça central de uma disputa entre a Justiça e a máfia depois de presenciar a morte de um advogado ligado a um crime político. Mark Sway, vivido por Brad Renfro, tem apenas 11 anos, mas passa a ser tratado por promotores, policiais e criminosos como alguém capaz de derrubar gente adulta demais para caber em seus ombros. Ao lado dele, Reggie Love, interpretada por Susan Sarandon, tenta proteger um menino acuado enquanto Roy Foltrigg, personagem de Tommy Lee Jones, busca a informação que pode sustentar uma acusação federal.

Mark Sway mora com a mãe, Dianne Sway, interpretada por Mary-Louise Parker, e o irmão mais novo, Ricky Sway, vivido por David Speck, em um trailer na região de Memphis. A vida da família já é apertada antes mesmo de o perigo bater à porta. Falta dinheiro, sobra tensão doméstica e Mark, ainda criança, parece carregar uma esperteza que vem menos da idade e mais da necessidade de sobreviver.

Tudo muda quando Mark e Ricky saem para fumar escondidos em uma área próxima ao trailer e veem um carro parado de maneira suspeita. O motorista, Jerome Clifford, vivido por Walter Olkewicz, coloca uma mangueira no escapamento e leva a outra ponta para dentro do veículo. Mark tenta impedir o suicídio, mas acaba visto pelo homem, que o puxa para dentro do carro. Clifford está perturbado, fala demais e revela ao garoto uma informação que muita gente poderosa gostaria de manter enterrada.

O episódio termina de forma trágica e deixa marcas diferentes nos dois irmãos. Ricky entra em estado catatônico, paralisado pelo choque, enquanto Mark passa a esconder o que ouviu. A partir desse momento, o menino deixa de ser apenas testemunha de uma morte e vira alvo de uma disputa perigosa. Ele sabe algo sobre o assassinato de um senador, mas também sabe que falar pode colocar sua família em risco.

A Justiça quer uma resposta

O promotor Roy Foltrigg, interpretado por Tommy Lee Jones, entra na história com a pressa de quem vê uma chance política e jurídica em uma criança apavorada. Ele acredita que Jerome Clifford contou a Mark onde está o corpo do senador assassinado. Sem esse corpo, o caso contra Barry Muldano, personagem de Anthony LaPaglia, perde força. Com essa informação, Foltrigg pode avançar contra uma família mafiosa que há tempos escapa das autoridades.

O problema é que Mark não confia em ninguém. E, convenhamos, motivos não faltam. O garoto é levado para conversas formais, cercado por adultos de terno, pressionado por perguntas e ameaçado com consequências que mal consegue dimensionar. Tommy Lee Jones interpreta Foltrigg com uma mistura eficiente de vaidade, ambição e habilidade pública. Ele sorri quando convém, endurece quando precisa e trata Mark menos como criança do que como peça útil para um caso maior.

Essa é uma das tensões mais fortes de “O Cliente”. O filme mostra um garoto tentando se proteger enquanto instituições inteiras disputam sua fala. A polícia quer respostas. O promotor quer uma vitória. A máfia quer silêncio. No meio disso, Mark precisa cuidar do irmão traumatizado, proteger a mãe e decidir até onde pode ir sem condenar todos à sua volta.

Reggie entra na briga

Sem saída, Mark procura Regina “Reggie” Love, advogada vivida por Susan Sarandon. Ela não é apresentada como salvadora impecável, daquelas figuras que chegam ao filme cercadas de certezas. Reggie tem passado complicado, dores próprias e uma carreira marcada por recomeços. Essa fragilidade, porém, não diminui sua força. Pelo contrário, torna sua presença mais humana e interessante.

Reggie aceita defender Mark e logo percebe que o menino precisa mais do que representação jurídica. Ele precisa de alguém que o enxergue como criança, não como arquivo ambulante. Susan Sarandon constrói a personagem com firmeza e calor, sem transformar afeto em açúcar. Reggie escuta, desconfia, insiste e enfrenta Foltrigg quando ele tenta apertar o garoto além do aceitável. Em suas mãos, a lei vira escudo, não armadilha.

A relação entre Mark e Reggie cresce no atrito. Ele mente, esconde pedaços da verdade e tenta parecer mais velho do que é. Ela sabe que o cliente guarda algo, mas também percebe que arrancar tudo à força seria repetir o abuso dos outros adultos. O vínculo entre os dois dá ao filme um coração menos óbvio. Não há sentimentalismo barato. Há uma advogada cansada e um menino assustado tentando atravessar um problema grande demais para uma consulta de escritório.

A máfia também se aproxima

Enquanto Foltrigg pressiona pelo lado oficial, Barry Muldano age pelo caminho da ameaça. Ele é o mafioso ligado ao assassinato do senador e sabe que Mark pode comprometer sua segurança. Anthony LaPaglia faz de Muldano um criminoso nervoso, arrogante e perigoso, alguém que tenta compensar o medo com intimidação. Sua presença aumenta o cerco em torno do garoto e transforma hospitais, ruas e corredores em lugares pouco seguros.

O suspense de “O Cliente” nasce dessa dupla pressão. De um lado, a Justiça exige que Mark fale. Do outro, a máfia avisa que falar pode custar caro. Joel Schumacher trabalha essa tensão sem pressa artificial. O perigo aparece em encontros, telefonemas, perseguições e olhares que colocam o menino em estado permanente de alerta. Cada nova conversa pode abrir uma proteção ou criar outro risco.

Brad Renfro, em seu primeiro papel no cinema, sustenta boa parte do filme com impressionante naturalidade. Mark é esperto, insolente, vulnerável e teimoso na medida certa. Ele responde a adultos com frases atravessadas, tenta controlar situações que fogem de suas mãos e, quando o medo aparece, não perde a dignidade infantil. Há certa graça em sua ousadia, especialmente quando ele desafia figuras mais poderosas, mas o filme nunca transforma seu sofrimento em brincadeira.

Um suspense de gente pressionada

“O Cliente” mantém o enredo sempre em movimento. Mark precisa esconder uma informação. Reggie precisa protegê-lo sem saber tudo. Foltrigg precisa de uma prova. Muldano precisa impedir que essa prova apareça. Dianne, a mãe de Mark, tenta salvar os filhos em meio a um caos que ela não provocou. Cada personagem quer algo concreto, e quase todos precisam passar por cima de alguém para conseguir.

O roteiro, baseado no livro de John Grisham, tem a marca dos grandes suspenses jurídicos dos anos 1990. Há gabinetes, interrogatórios, hospitais, carros suspeitos, corredores de tribunal e jornalistas farejando uma declaração. Ainda assim, o filme não envelhece apenas como retrato de época. Sua força está na pergunta simples que move tudo. O que acontece quando uma criança pobre sabe algo que adultos poderosos precisam controlar?

Joel Schumacher, conhecido por alternar dramas, suspenses e produções mais vistosas, aposta aqui em uma direção firme e acessível. Ele não complica o que já tem força no enredo. A câmera acompanha Mark de perto, preserva a sensação de perigo e dá espaço para os embates entre Susan Sarandon e Tommy Lee Jones. O resultado tem ritmo de thriller adulto, mas nunca esquece que seu centro é um menino acuado.

“O Cliente” ainda é envolvente justamente por equilibrar tensão, emoção e crítica institucional sem pesar a mão. O filme acompanha uma criança que entra em contato com morte, crime organizado e ambição jurídica antes mesmo de compreender todos os nomes desse mundo. Mark começa tentando salvar um desconhecido dentro de um carro e termina lutando para salvar a própria família. Entre uma coisa e outra, aprende que a verdade pode proteger, mas também pode colocar todos no caminho de homens que preferem o silêncio.