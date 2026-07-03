Drama com dirigido e estrelado por Halle Berry sobre luta por um recomeço: na Netflix

Lançado em 2020, o drama esportivo “Ferida” acompanha Jackie Justice, vivida por Halle Berry, uma ex-lutadora de MMA que tenta retomar a carreira depois de sair do esporte em desgraça. Dirigido pela própria Berry, o filme se passa no universo das lutas profissionais e mostra uma mulher cercada por dívidas emocionais, falta de dinheiro e uma raiva antiga que já não cabe dentro de casa. A volta ao octógono surge porque Jackie precisa recuperar renda, respeito e algum domínio sobre a própria vida, mas o caminho fica mais duro quando Manny, seu filho pequeno, reaparece depois de anos de abandono.

Jackie vive longe da fama que um dia quase teve. Ela trabalha sem prestígio, bebe demais, suporta humilhações e divide a casa com Desi, interpretado por Adan Canto, seu namorado e empresário. Ele ainda acredita que pode transformar a antiga lutadora em negócio, embora trate Jackie mais como investimento perdido do que como parceira. O relacionamento entre os dois é tenso, marcado por controle, grosseria e uma insistência quase irritante em empurrá-la de volta para a luta. Desi sabe que Jackie tem força física e nome no meio, mas ignora o estrago que ela carrega por dentro.

A chance de retorno aparece quando Desi leva Jackie para uma luta clandestina. Ela não entra ali por sonho, nem por saudade do esporte. Entra porque foi pressionada, porque precisa reagir e porque sua vida já está tão apertada que até uma decisão ruim parece uma porta aberta. A apresentação chama atenção de Immaculate, vivido por Shamier Anderson, promotor de uma liga de lutas que vê nela uma história vendável. Para ele, Jackie representa uma atleta caída, furiosa e com potencial de virar manchete. Para ela, a proposta significa dinheiro, treino, exposição e risco de fracassar em público outra vez.

O filho que muda a casa

O retorno de Manny, interpretado por Danny Boyd Jr., desloca tudo dentro do filme. O menino aparece à porta depois de ter sido abandonado por Jackie quando ainda era pequeno. Ele chega calado, assustado e sem condições de facilitar a vida da mãe. A presença dele não suaviza Jackie. Pelo contrário, torna suas falhas mais visíveis. Cada gesto ríspido, cada atraso e cada surto de raiva passam a ter uma consequência maior, porque agora existe uma criança observando o que ela tenta esconder.

Manny também obriga Jackie a lidar com um tipo de responsabilidade que não pode ser resolvida com socos, treino ou resistência física. Ela sabe lutar, sabe apanhar e sabe devolver pancada, mas não sabe acolher o filho que deixou para trás. O menino precisa de comida, cama, segurança e atenção. Jackie oferece tudo aos pedaços, com a insegurança de quem gostaria de acertar, mas se perdeu há muito tempo. A relação dos dois é construída em silêncios e pequenos gestos, sem grandes declarações. Isso dá ao filme um peso mais humano, porque a maternidade aparece misturada à vergonha, ao medo e à falta de preparo.

A mãe de Jackie, Angel McQueen, vivida por Adriane Lenox, entra na história como uma figura dura, ressentida e necessária. Ela conhece as feridas antigas da filha e não faz questão de pisar leve. Quando Jackie procura apoio, Angel oferece abrigo, mas cobra pela história mal resolvida entre elas. A casa da mãe vira um lugar de passagem e tensão, onde Manny pode dormir com alguma segurança, enquanto Jackie percebe que ninguém esqueceu suas escolhas. O filme acerta ao mostrar que pedir ajuda também pode ser humilhante quando a pessoa já gastou quase toda a confiança dos outros.

A treinadora impõe ordem

A preparação para a grande luta coloca Jackie diante de Bobbi Buddhakan Berroa, interpretada por Sheila Atim. Bobbi não trata Jackie como coitada, nem como lenda injustiçada. Ela vê uma lutadora talentosa, mas desorganizada, tomada por vícios emocionais e físicos. A treinadora exige disciplina, pontualidade, escuta e constância. Parece pouco para quem imagina o esporte apenas pela violência do octógono, mas é aí que “Ferida” ganha interesse. A verdadeira dificuldade de Jackie não está em bater. Está em permanecer presente sem destruir tudo antes da hora.

O treinamento oferece ao filme seus melhores momentos de observação física. Halle Berry, também no comando da direção, filma quedas, respiração, esforço e repetição sem transformar Jackie em heroína impecável. A personagem sua, erra, perde o controle e demora a aceitar instruções. Bobbi funciona como contraponto porque não cede à raiva da atleta. Ela sabe que força sem método vira desperdício. A relação entre as duas tem firmeza e uma energia curiosa, quase seca, porque Jackie quer voltar ao topo, mas ainda age como alguém que sabota a própria subida.

Pops, interpretado por Stephen McKinley Henderson, aparece como uma presença mais serena nesse ambiente de treino. Ele observa, apoia e ajuda a manter Jackie dentro de alguma ordem, sem transformar o processo em palestra motivacional. Esse cuidado é importante porque o filme poderia cair facilmente numa coleção de frases de superação. Em vez disso, prefere acompanhar o cansaço da protagonista. Cada sessão na academia custa tempo longe de Manny, cada recaída emocional atrapalha o preparo e cada escolha errada ameaça o contrato que pode recolocar Jackie no circuito profissional.

A adversária tem outro ritmo

A grande oportunidade vem com a luta contra Lucia “Lady Killer” Chavez, interpretada por Valentina Shevchenko. Lucia é uma atleta mais preparada, mais estável e mais respeitada. A diferença entre as duas não está apenas no corpo ou na técnica. Está no modo como cada uma chega à arena. Lucia entra como competidora consolidada. Jackie chega carregando brigas domésticas, culpa materna, dependência financeira e uma reputação quebrada. A luta, portanto, vale mais do que uma vitória esportiva. Vale dinheiro, chance de trabalho e a possibilidade de provar que ela ainda tem lugar naquele mundo.

Halle Berry interpreta Jackie sem tentar deixá-la simpática o tempo todo, e essa escolha fortalece a crítica que o filme faz à ideia de redenção fácil. Jackie mente, agride, rejeita ajuda, machuca quem tenta se aproximar e demora a perceber o tamanho do estrago que causou. Mesmo assim, a personagem nunca parece uma caricatura de fracasso. Ela é contraditória, impulsiva, talentosa e exausta. O filme olha para essa mulher sem passar pano, mas também sem jogá-la fora. Há algo de corajoso nessa opção, especialmente porque Berry se coloca em cena com vaidade mínima e muito desgaste físico.

A direção também usa o octógono como espaço de exposição. Ali, Jackie não pode se esconder atrás de Desi, da mãe, de desculpas ou do próprio mau humor. O corpo dela vira documento público. Cada golpe recebido confirma o preço do tempo perdido. Cada reação mostra o quanto ainda existe de atleta por baixo da culpa. “Ferida” funciona melhor quando aproxima a luta da vida doméstica, porque as duas cobram presença, autocontrole e responsabilidade. Jackie descobre, do jeito mais doloroso, que vencer uma oponente pode ser menos difícil do que sustentar um vínculo com o filho.

Uma vitória sem enfeite

“Ferida” tem alguns caminhos conhecidos do drama esportivo, especialmente na preparação para a luta decisiva e na ideia de reconstrução pessoal. Ainda assim, o filme ganha personalidade quando concentra sua atenção na aspereza de Jackie. Não há brilho fácil em sua volta. O que existe é uma mulher tentando recuperar a guarda de si mesma antes de pedir qualquer reconhecimento. Halle Berry compreende bem esse terreno e transforma sua estreia na direção em um retrato físico, cansado e bastante envolvente de alguém que já caiu diante de muita gente.

O mérito maior do filme é tratar a recuperação de Jackie como trabalho, não como milagre. Ela precisa treinar, aceitar ajuda, cuidar de Manny, romper dependências e encarar a arena sem a garantia de aplauso. Desi, Immaculate, Bobbi, Angel e Manny pressionam a protagonista por lados diferentes, e cada um revela uma parte do que ela perdeu. Quando Jackie pisa novamente no octógono, não leva apenas luvas e raiva. Leva uma conta aberta com o filho, com o esporte e com a mulher que ela ainda tenta ser ao voltar para casa.