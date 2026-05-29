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O SequestroPeter Lovino / Netflix
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por Natália Walendolf
Natália Walendolf

Halle Berry transforma pânico em perseguição neste suspense nervoso disponível na Netflix

“O Sequestro” tem uma ideia simples, dessas que não precisam de muita preparação para funcionar: uma criança desaparece diante da mãe, e a única reação possível parece ser correr atrás. Não há investigação elaborada, quebra-cabeça policial ou jogo psicológico sofisticado. Há uma mulher comum, um carro, uma estrada e o pânico de perder um filho. O filme de Luis Prieto entende rapidamente a força desse ponto de partida, mas nem sempre sabe o que fazer com ela. A premissa é direta; o tratamento, muitas vezes, é insistente demais.

Halle Berry interpreta Karla Dyson, garçonete e mãe de Frankie, menino que some durante uma ida ao parque. Ao perceber que ele foi levado por desconhecidos, Karla entra no próprio carro e começa a perseguir os sequestradores. A partir daí, “O Sequestro” se constrói como um thriller de ação quase todo apoiado na urgência. O filme quer menos explicar um crime do que acompanhar uma reação. Sua lógica é a do impulso: não há tempo para raciocinar direito, pedir ajuda com calma ou esperar que o mundo se organize em favor da protagonista. Ela precisa agir, mesmo quando agir significa tomar decisões desesperadas.

Esse recorte poderia render um suspense mais seco e mais incômodo. O medo central já está colocado desde os primeiros minutos, e é um medo compreensível sem grandes discursos. A perda de uma criança em um espaço público, seguida da visão do sequestro em andamento, basta para estabelecer o desespero de Karla. Ainda assim, o roteiro parece desconfiar dessa clareza. Antes de mergulhar na perseguição, faz questão de reforçar o vínculo entre mãe e filho, a fragilidade cotidiana da protagonista e a pressão emocional que cerca sua vida. São informações úteis, mas apresentadas com ênfase demais, o que reduz a naturalidade do drama.

“O Sequestro” quer garantir que ninguém duvide do amor de Karla, de sua vulnerabilidade e de sua disposição para ir até o limite. Só que esses pontos já seriam evidentes pela própria situação. Ao sublinhar o que deveria nascer da ação, o filme perde parte da força bruta que poderia ter. A maternidade, aqui, não precisava ser explicada como argumento. Bastava observá-la em choque, em movimento, em risco. O espectador entende o que está em jogo antes que o filme termine de avisar.

Mãe em movimento

O principal motivo para “O Sequestro” não desandar é Halle Berry. A atriz carrega o filme com uma presença física que dá algum lastro a um roteiro frequentemente mecânico. Karla não é desenhada como heroína de ação, nem como alguém preparada para enfrentar criminosos em uma situação extrema. Ela reage como uma pessoa em pânico, o que torna seus erros e excessos mais interessantes do que suas eventuais demonstrações de coragem. Berry trabalha bem essa instabilidade. O rosto cansado, a respiração desordenada, a voz em estado de alerta e a insistência quase irracional dizem mais sobre a personagem do que as explicações iniciais.

Quando confia nessa fisicalidade, o filme encontra seus melhores momentos. Karla dirige, observa, hesita, calcula mal, insiste, se assusta e volta a acelerar. Há uma energia concreta nessa composição. Berry não tenta transformar a personagem em figura grandiosa; ela a mantém no campo do desespero prático, de quem não tem plano, mas não pode parar. É uma escolha importante, porque impede que o filme vire apenas uma sequência de situações funcionais. A atriz dá peso humano a uma narrativa que, sem ela, ficaria muito próxima do automatismo.

O problema é que o longa cobra de Berry mais do que oferece em troca. Depois que a perseguição começa, “O Sequestro” passa a depender demais dos mesmos elementos: o carro, a estrada, o retrovisor, os freios, os gritos, a ameaça logo à frente. Em alguns trechos, essa economia funciona. A ação concentrada cria uma sensação de confinamento em movimento, como se Karla estivesse presa a uma rota que não escolheu, mas da qual não pode sair. A câmera acompanha essa urgência de modo funcional, e a montagem tenta manter o perigo sempre próximo.

Mas perigo permanente também perde força quando não muda de forma. O suspense precisa de alternância, de pequenas pausas, de variações de pressão. Se tudo é alto, nada cresce de verdade. “O Sequestro” corre bastante, mas nem sempre avança. O roteiro acumula obstáculos e reações extremas, porém raramente encontra novas maneiras de aprofundar a personagem ou tornar a situação mais complexa. A perseguição se estende, o risco continua, mas a sensação é de que o filme repete a mesma nota com volume cada vez maior.

Fuga sem avanço

A direção de Luis Prieto é objetiva, e isso combina parcialmente com a proposta. “O Sequestro” não parece interessado em grandes desvios narrativos, e essa concisão evita que o filme se perca em tramas paralelas. O foco permanece em Karla e na busca por Frankie. Como thriller popular, há algo eficiente nessa frontalidade. O longa sabe qual medo quer explorar e não tenta disfarçar sua natureza de filme de ação simples, feito para operar na base da adrenalina e da identificação imediata.

Ainda assim, a simplicidade vira limitação quando o filme não encontra novas ideias dentro do próprio dispositivo. A mise-en-scène se organiza em torno do deslocamento, dos espaços apertados do automóvel e da sensação de atraso constante da protagonista. Esse desenho é coerente, mas pouco inventivo. Falta ao filme uma percepção mais aguda de ritmo, de silêncio e de desgaste. A aflição de Karla poderia se tornar mais intensa se a narrativa permitisse algum atrito, alguma pausa incômoda, algum instante em que o medo não fosse apenas acelerado, mas sentido com mais precisão.

Há uma contradição curiosa no tom. “O Sequestro” quer ser um filme de instinto, direto e nervoso, mas se apoia em uma dramaturgia que mastiga emoções. Ele quer parecer urgente, mas se detém tempo suficiente para explicar o óbvio. Quer ser físico, mas insiste em verbalizar ou reforçar motivações que a ação já comunica. Essa disputa interna enfraquece o conjunto. Um filme mais confiante teria deixado Karla agir e permitido que o público acompanhasse sua deterioração emocional sem tantas placas pelo caminho.

Mesmo com essas falhas, “O Sequestro” não é desprovido de interesse. A duração enxuta ajuda, a premissa tem apelo imediato e Halle Berry mantém a narrativa de pé mesmo quando o roteiro se acomoda. Para quem busca um suspense direto, sem ambição maior do que acompanhar uma mãe em situação extrema, há momentos de tensão funcional. O que falta é consistência. O filme sabe disparar, mas não sabe modular a corrida. Sabe criar urgência, mas não sabe transformá-la em progressão dramática.

A impressão final é de uma obra menor sustentada por uma atriz mais forte do que o material. Halle Berry dá ao desespero de Karla uma energia que o filme nem sempre merece. Ela corre, reage, se desgasta e mantém alguma credibilidade em meio a escolhas previsíveis. “O Sequestro”, por sua vez, corre junto, mas sem a mesma precisão. Entende o medo que quer explorar, só não encontra muitas maneiras de convertê-lo em cinema mais firme. A perseguição tem impulso; o filme, menos.

Filme: O Sequestro
Diretor: Luis Prieto
Ano: 2017
Gênero: Suspense
Avaliação: 2.5/5 1 1

Natália Walendolf

Natália Walendolf

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