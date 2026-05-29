Halle Berry transforma pânico em perseguição neste suspense nervoso disponível na Netflix

“O Sequestro” tem uma ideia simples, dessas que não precisam de muita preparação para funcionar: uma criança desaparece diante da mãe, e a única reação possível parece ser correr atrás. Não há investigação elaborada, quebra-cabeça policial ou jogo psicológico sofisticado. Há uma mulher comum, um carro, uma estrada e o pânico de perder um filho. O filme de Luis Prieto entende rapidamente a força desse ponto de partida, mas nem sempre sabe o que fazer com ela. A premissa é direta; o tratamento, muitas vezes, é insistente demais.

Halle Berry interpreta Karla Dyson, garçonete e mãe de Frankie, menino que some durante uma ida ao parque. Ao perceber que ele foi levado por desconhecidos, Karla entra no próprio carro e começa a perseguir os sequestradores. A partir daí, “O Sequestro” se constrói como um thriller de ação quase todo apoiado na urgência. O filme quer menos explicar um crime do que acompanhar uma reação. Sua lógica é a do impulso: não há tempo para raciocinar direito, pedir ajuda com calma ou esperar que o mundo se organize em favor da protagonista. Ela precisa agir, mesmo quando agir significa tomar decisões desesperadas.

Esse recorte poderia render um suspense mais seco e mais incômodo. O medo central já está colocado desde os primeiros minutos, e é um medo compreensível sem grandes discursos. A perda de uma criança em um espaço público, seguida da visão do sequestro em andamento, basta para estabelecer o desespero de Karla. Ainda assim, o roteiro parece desconfiar dessa clareza. Antes de mergulhar na perseguição, faz questão de reforçar o vínculo entre mãe e filho, a fragilidade cotidiana da protagonista e a pressão emocional que cerca sua vida. São informações úteis, mas apresentadas com ênfase demais, o que reduz a naturalidade do drama.

“O Sequestro” quer garantir que ninguém duvide do amor de Karla, de sua vulnerabilidade e de sua disposição para ir até o limite. Só que esses pontos já seriam evidentes pela própria situação. Ao sublinhar o que deveria nascer da ação, o filme perde parte da força bruta que poderia ter. A maternidade, aqui, não precisava ser explicada como argumento. Bastava observá-la em choque, em movimento, em risco. O espectador entende o que está em jogo antes que o filme termine de avisar.

Mãe em movimento

O principal motivo para “O Sequestro” não desandar é Halle Berry. A atriz carrega o filme com uma presença física que dá algum lastro a um roteiro frequentemente mecânico. Karla não é desenhada como heroína de ação, nem como alguém preparada para enfrentar criminosos em uma situação extrema. Ela reage como uma pessoa em pânico, o que torna seus erros e excessos mais interessantes do que suas eventuais demonstrações de coragem. Berry trabalha bem essa instabilidade. O rosto cansado, a respiração desordenada, a voz em estado de alerta e a insistência quase irracional dizem mais sobre a personagem do que as explicações iniciais.

Quando confia nessa fisicalidade, o filme encontra seus melhores momentos. Karla dirige, observa, hesita, calcula mal, insiste, se assusta e volta a acelerar. Há uma energia concreta nessa composição. Berry não tenta transformar a personagem em figura grandiosa; ela a mantém no campo do desespero prático, de quem não tem plano, mas não pode parar. É uma escolha importante, porque impede que o filme vire apenas uma sequência de situações funcionais. A atriz dá peso humano a uma narrativa que, sem ela, ficaria muito próxima do automatismo.

O problema é que o longa cobra de Berry mais do que oferece em troca. Depois que a perseguição começa, “O Sequestro” passa a depender demais dos mesmos elementos: o carro, a estrada, o retrovisor, os freios, os gritos, a ameaça logo à frente. Em alguns trechos, essa economia funciona. A ação concentrada cria uma sensação de confinamento em movimento, como se Karla estivesse presa a uma rota que não escolheu, mas da qual não pode sair. A câmera acompanha essa urgência de modo funcional, e a montagem tenta manter o perigo sempre próximo.

Mas perigo permanente também perde força quando não muda de forma. O suspense precisa de alternância, de pequenas pausas, de variações de pressão. Se tudo é alto, nada cresce de verdade. “O Sequestro” corre bastante, mas nem sempre avança. O roteiro acumula obstáculos e reações extremas, porém raramente encontra novas maneiras de aprofundar a personagem ou tornar a situação mais complexa. A perseguição se estende, o risco continua, mas a sensação é de que o filme repete a mesma nota com volume cada vez maior.

Fuga sem avanço

A direção de Luis Prieto é objetiva, e isso combina parcialmente com a proposta. “O Sequestro” não parece interessado em grandes desvios narrativos, e essa concisão evita que o filme se perca em tramas paralelas. O foco permanece em Karla e na busca por Frankie. Como thriller popular, há algo eficiente nessa frontalidade. O longa sabe qual medo quer explorar e não tenta disfarçar sua natureza de filme de ação simples, feito para operar na base da adrenalina e da identificação imediata.

Ainda assim, a simplicidade vira limitação quando o filme não encontra novas ideias dentro do próprio dispositivo. A mise-en-scène se organiza em torno do deslocamento, dos espaços apertados do automóvel e da sensação de atraso constante da protagonista. Esse desenho é coerente, mas pouco inventivo. Falta ao filme uma percepção mais aguda de ritmo, de silêncio e de desgaste. A aflição de Karla poderia se tornar mais intensa se a narrativa permitisse algum atrito, alguma pausa incômoda, algum instante em que o medo não fosse apenas acelerado, mas sentido com mais precisão.

Há uma contradição curiosa no tom. “O Sequestro” quer ser um filme de instinto, direto e nervoso, mas se apoia em uma dramaturgia que mastiga emoções. Ele quer parecer urgente, mas se detém tempo suficiente para explicar o óbvio. Quer ser físico, mas insiste em verbalizar ou reforçar motivações que a ação já comunica. Essa disputa interna enfraquece o conjunto. Um filme mais confiante teria deixado Karla agir e permitido que o público acompanhasse sua deterioração emocional sem tantas placas pelo caminho.

Mesmo com essas falhas, “O Sequestro” não é desprovido de interesse. A duração enxuta ajuda, a premissa tem apelo imediato e Halle Berry mantém a narrativa de pé mesmo quando o roteiro se acomoda. Para quem busca um suspense direto, sem ambição maior do que acompanhar uma mãe em situação extrema, há momentos de tensão funcional. O que falta é consistência. O filme sabe disparar, mas não sabe modular a corrida. Sabe criar urgência, mas não sabe transformá-la em progressão dramática.

A impressão final é de uma obra menor sustentada por uma atriz mais forte do que o material. Halle Berry dá ao desespero de Karla uma energia que o filme nem sempre merece. Ela corre, reage, se desgasta e mantém alguma credibilidade em meio a escolhas previsíveis. “O Sequestro”, por sua vez, corre junto, mas sem a mesma precisão. Entende o medo que quer explorar, só não encontra muitas maneiras de convertê-lo em cinema mais firme. A perseguição tem impulso; o filme, menos.