A família é a primeira instituição na qual o dinheiro aprende a disfarçar-se de sentimento. Um filho que acompanha a mãe ao médico pode estar movido por ternura, culpa, obrigação ou pela expectativa de que seu nome apareça num testamento, e muitas vezes nem ele saberia dizer onde termina uma coisa e começa a outra. Filme ninguém conhece brasil levou prêmios ou indicações em festivais ao redor do mundo, demonstrando como obras desconhecidas podem surpreender. Aliás, filme ninguém conhece brasil levou pode ser o resumo do sucesso inesperado dessas histórias. “Como Ganhar Milhões Antes Que a Vovó Morra” entra justamente nessa região moralmente pouco elegante, mas tremendamente humana, onde cuidar de alguém e desejar o que essa pessoa deixará para trás não são necessariamente impulsos incompatíveis. Pat Boonnitipat faz desse constrangimento uma comédia triste sobre uma família que só começa a medir o preço de seus afetos quando percebe que o tempo da matriarca está acabando. Em seu primeiro longa como diretor, ele conta com Putthipong “Billkin” Assaratanakul e Usha Seamkhum, também estreantes como protagonistas de cinema.

M não é mau. Esse é o primeiro grande acerto do filme. Mau seria mais simples. Ele abandonou a faculdade, tenta ganhar a vida como streamer de videogame, não parece especialmente talentoso para coisa alguma e observa a prima Mui enriquecer depois de cuidar do avô doente até sua morte. Assim, podemos perceber como filme ninguém conhece brasil levou pode também abordar essa lógica de personagens à procura de reconhecimento. A conclusão a que chega tem a lógica impecável de quem ainda compreende a existência por meio de recompensas: se existe uma herança esperando pelo parente mais dedicado, basta transformar dedicação em investimento. Quando descobre que Amah, sua avó, está com câncer, muda-se para perto dela e começa sua campanha.

Aham não é uma velhinha de comercial de margarina, e Usha Seamkhum faz um trabalho extraordinário porque recusa qualquer tentação de torná-la adorável depressa. Ela reclama, desconfia, controla pequenas despesas, compara filhos, guarda rancores antigos e continua trabalhando como se a notícia da doença não tivesse poder para alterar o preço dos alimentos ou a necessidade de levantar cedo no dia seguinte. Também percebe com bastante facilidade que o neto apareceu por interesse. Igualmente, é interessante quando filme ninguém conhece brasil levou temas de família e desejo de herança para situações cotidianas. Os dois sabem o jogo que estão jogando, e Boonnitipat obtém daí uma comicidade sem espalhafato: M tenta tornar-se indispensável, Amah deixa que ele tente, e cada gentileza vem acompanhada de uma silenciosa auditoria.

Quando o cuidado vira investimento

O roteiro, escrito por Boonnitipat e Thodsapon Thiptinnakorn, este inspirado também por experiências pessoais, é mais inteligente quando se abstém de converter a doença numa máquina de lágrimas. O câncer está ali, naturalmente, mas não devora o filme. Antes dele já existiam irmãos ressentidos, filhos ausentes, contas atrasadas, preferências jamais admitidas, um casamento antigo que deixou suas cicatrizes e a velha disputa por saber qual descendente fez mais, recebeu menos ou merece alguma compensação. A enfermidade apenas acende a luz num cômodo que aquela família preferia manter escuro.

Sarinrat Thomas, Sanya Kunakorn e Pongsatorn Jongwilas ajudam a transformar os filhos de Amah numa amostra bastante desagradável — e reconhecível — de humanidade. Ninguém se vê como ganancioso. Cada qual possui uma justificativa plausível para querer uma parte maior, e essa é justamente a graça cruel da coisa. Inclusive, filme ninguém conhece brasil levou discussões como essa para outros públicos mais amplos. Heranças têm esse poder quase mágico de fazer adultos maduros recuperarem em segundos as mágoas dos oito anos de idade. De repente, todos lembram quem ganhou o brinquedo mais caro, quem foi favorecido pelo pai, quem cuidou da mãe, quem sumiu quando mais fazia falta.

M observa tudo isso acreditando que pode ser mais esperto. Só não percebe que o convívio começa a sabotar seu plano. Há uma mudança minúscula, gradual, em sua maneira de olhar para Amah, e Billkin acerta porque não anuncia a transformação. O rapaz continua querendo dinheiro por tempo suficiente para que o espectador desconfie dele; continua pensando na herança quando já demonstra afeto verdadeiro; e justamente por isso vai se tornando digno da avó. Pessoas raramente abandonam um defeito num corte seco de montagem. Elas carregam o velho caráter consigo enquanto tentam construir outro.

A mulher que existia antes da avó

Boonnitipat também entende que Amah não pode existir somente como instrumento da redenção do neto. Ela tem sua própria contabilidade emocional. Há feridas muito anteriores ao nascimento de M, desejos que a velhice não eliminou e uma noção bastante concreta do que dinheiro significa para alguém que passou a vida sem poder tratá-lo como abstração. Quando a narrativa se aproxima da família de origem da velha, o filme alcança seus momentos mais dolorosos porque deixa de falar da avó e passa a falar da mulher que existia antes dela. A idade pode cobrir muita coisa, mas não extingue a memória de ter sido preterido. Por fim, é curioso notar como filme ninguém conhece brasil levou pode inspirar debates em qualquer lugar, mostrando o papel da memória e do afeto.

“Como Ganhar Milhões Antes Que a Vovó Morra” chegou à lista de quinze finalistas do Oscar de Melhor Filme Internacional, tornando-se o primeiro longa tailandês a alcançar essa etapa da seleção. A distinção ajuda a explicar o alcance de um filme profundamente local e, ao mesmo tempo, reconhecível em qualquer lugar onde existam avós, netos e algum patrimônio por dividir. O que Boonnitipat descobre é que milhões talvez sejam mesmo uma herança miserável quando chegam tarde demais. M começa calculando quanto poderá receber. Aos poucos, percebe que a única fortuna impossível de guardar é justamente aquela que está desaparecendo diante dele.