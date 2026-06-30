Filme sobre entrevista histórica que expôs membro da família real britânica ligado a Epstein: na Netflix

Em Londres, em 2019, a produtora Sam McAlister tenta levar o príncipe Andrew à BBC para responder sobre sua relação com Jeffrey Epstein. Em “A Grande Entrevista”, dirigido por Philip Martin, esse bastidor vira um drama biográfico sobre imprensa, poder e reputação, com Billie Piper, Gillian Anderson e Rufus Sewell à frente de uma história em que uma entrevista pode custar bem mais do que alguns minutos na televisão.

“A Grande Entrevista” acompanha o trabalho de Sam McAlister (Billie Piper), produtora da BBC que atua nos bastidores do Newsnight, programa conhecido por entrevistas duras e pela capacidade de colocar figuras públicas diante de perguntas incômodas. Seu objetivo é conseguir uma conversa com o príncipe Andrew (Rufus Sewell), duque de York, no momento em que seu nome aparece ligado ao caso Jeffrey Epstein. O problema é que Andrew vive cercado por assessores, protocolos e uma antiga confiança no próprio sobrenome.

O filme parte de um episódio real e bastante conhecido no Reino Unido. A entrevista foi ao ar em 2019 e colocou o filho da rainha Elizabeth II em uma situação delicada diante das câmeras. Philip Martin transforma esse material em um relato de bastidor, menos interessado em glamour televisivo e mais atento ao trabalho de quem passa dias tentando abrir uma porta que quase ninguém quer deixar aberta.

Sam é a personagem que faz a pauta sair do campo das ideias. Ela telefona, insiste, observa brechas e tenta se aproximar de Amanda Thirsk (Keeley Hawes), secretária particular do príncipe. Amanda sabe que Andrew precisa se manifestar, mas também sabe que qualquer palavra mal colocada pode virar manchete. A produtora, por sua vez, precisa convencer a BBC de que a entrevista é possível e convencer o Palácio de que o programa não será apenas uma armadilha pública.

A BBC nos bastidores

Billie Piper interpreta Sam com uma mistura eficiente de nervosismo, vaidade e faro jornalístico. Ela não aparece como heroína perfeita, e o filme ganha muito com isso. Sam quer reconhecimento, quer espaço na redação e quer provar que seu trabalho tem valor. Há uma graça discreta em vê-la circular entre chefes desconfiados e representantes da realeza, sempre com a expressão de quem sabe que um bom contato pode valer tanto quanto uma grande pergunta.

Na outra ponta está Emily Maitlis (Gillian Anderson), jornalista responsável por sentar diante de Andrew na entrevista. Gillian Anderson evita transformar Emily em uma figura imponente demais e prefere mostrá-la como uma profissional concentrada, atenta ao peso de cada formulação. Seu trabalho depende menos de agressividade e mais de precisão. Ela precisa fazer perguntas que mantenham o entrevistado falando, mesmo quando a resposta parece piorar a situação dele.

A editora Esme Wren (Romola Garai) também ocupa um lugar importante nesse jogo interno. Ela precisa avaliar riscos, prazos e credibilidade, porque uma entrevista dessa natureza pode elevar o prestígio do programa ou comprometer a instituição. “A Grande Entrevista” acerta ao lembrar que jornalismo não nasce apenas no instante da câmera ligada. Antes disso, há reuniões, recusas, receios jurídicos, hierarquias e uma boa dose de estômago.

O príncipe diante da câmera

Rufus Sewell compõe Andrew como um homem educado pela deferência. Ele fala com segurança, ocupa a sala com naturalidade e parece acreditar que ainda tem controle sobre a própria imagem. O detalhe mais interessante da atuação está nessa confiança quase tranquila. Andrew não surge como vilão caricato, mas como alguém tão acostumado a ser ouvido com respeito que demora a perceber o peso de uma pergunta feita sem reverência.

Quando Emily Maitlis entra em cena, o filme ganha outra temperatura. A entrevista não é tratada como espetáculo de gritos ou caça pública. O desconforto nasce da espera, das pausas e da insistência educada. A câmera acompanha rostos e silêncios, enquanto Andrew tenta manter uma versão de si mesmo em pé. Cada resposta abre uma nova dificuldade, e a conversa começa a pesar mais do que o próprio cenário elegante ao redor.

Philip Martin trabalha bem essa tensão porque não enfeita demais o acontecimento. A direção prefere acompanhar a cadeia de decisões que leva ao momento central. Sam precisa chegar ao Palácio, Amanda precisa calcular o dano, Emily precisa preparar as perguntas e Andrew precisa acreditar que falar será melhor do que permanecer calado. O filme cresce quando deixa essas forças se chocarem sem transformar tudo em sermão.

Uma entrevista com preço alto

“A Grande Entrevista” trata de uma conversa televisiva como resultado de trabalho coletivo. Sam McAlister aparece como a peça que costuma ficar fora da fotografia oficial, mas sem ela a entrevista talvez nem existisse. A personagem de Billie Piper dá ritmo ao filme porque está sempre entre dois mundos. Na BBC, precisa defender sua intuição. No Palácio, precisa parecer confiável o bastante para não ser barrada na entrada.

Há também uma leitura saborosa sobre classe e prestígio. Sam não pertence ao círculo aristocrático que cerca Andrew, nem ao centro mais elegante da BBC. Isso a torna inconveniente para alguns e útil para outros. Ela sabe falar com assessores, produtores, chefes e jornalistas porque aprendeu a se mover em ambientes que nem sempre a acolhem. A leveza do filme nasce daí, desse atrito entre ambição profissional e salões cheios de formalidade.

Gillian Anderson oferece um contraponto mais contido. Emily Maitlis não precisa disputar atenção com Sam, pois sua função chega em outro momento da história. Quando ela assume a entrevista, o filme troca a correria dos bastidores por uma tensão mais silenciosa. O roteiro valoriza essa passagem sem entregar cada detalhe do que será dito. Para quem conhece o episódio real, há expectativa. Para quem não conhece, há curiosidade suficiente para acompanhar o risco se formando.

“A Grande Entrevista” se interessa no caminho até a sala, no peso de uma autorização, no desconforto de uma resposta e na maneira como uma equipe de televisão transforma insistência em documento público. É um filme sóbrio, acessível e bem defendido pelo elenco, com espaço para ironia sem perder de vista a gravidade do caso. Quando a câmera finalmente se acende, a sensação é de que todos chegaram ali carregando mais do que perguntas.