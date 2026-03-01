Chris Pine e Thandiwe Newton transformam um jantar em tortura emocional — impossível piscar — no Prime Video

Em “All the Old Knives”, com Chris Pine, Thandiwe Newton e Laurence Fishburne, sob direção de Janus Metz Pedersen, o conflito central é a tentativa de reabrir uma operação em Viena comprometida e localizar onde a informação vazou. Henry Pelham recebe uma ordem da CIA e decide voltar ao caso porque a agência precisa fechar uma ferida que ainda contamina confiança interna. O obstáculo é imediato: a principal interlocutora é Celia Harrison, e o reencontro entre os dois carrega um passado afetivo que dificulta a objetividade. A consequência aparece no gesto que define o filme: ele transforma um jantar em Carmel-by-the-Sea numa entrevista, e cada resposta muda a direção da suspeita.

A investigação não se sustenta em corredores e perseguições, mas na reconstrução de escolhas sob pressão. O presente, à mesa, é interrompido por lembranças da estação da CIA em Viena, quando terroristas sequestram um avião com reféns e a equipe passa a trabalhar com mensagens curtas e informação incompleta. Diante desse quadro, a estação precisa decidir rapidamente o que priorizar, e Henry aciona fontes para mapear os sequestradores enquanto Celia aceita buscar uma pista fora do conforto do escritório. O obstáculo é a combinação de urgência e cadeia de comando, que filtra dados e limita improvisos. A consequência é um desastre que permanece como trauma operacional e pessoal, tornando inevitável a reabertura anos depois.

Quando Vick Wallinger comunica a hipótese de um vazamento interno, Henry aceita a tarefa de mirar para dentro e recusar a explicação fácil de “falha geral”. A motivação é dupla: cumprir a ordem e, ao mesmo tempo, encontrar um ponto de ruptura que organize o caos que ele carrega desde Viena. O obstáculo, porém, é estrutural: a suspeita de um mole contamina memórias e transforma qualquer certeza em material contestável, porque versões competem e as pessoas protegem a própria reputação. A consequência é que o caso deixa de ser passado e vira presente, e Henry passa a olhar antigos colegas como potenciais riscos, inclusive quando a prova é apenas uma incoerência no relato.

O jantar como campo de teste

O jantar com Celia funciona como campo de teste. Henry decide conduzir a conversa com postura profissional, motivado pela necessidade de fechar uma narrativa coerente para a CIA. Celia, em resposta, escolhe controlar o ritmo, devolve perguntas e recusa entregar detalhes no tempo dele, preservando o que pode e o que quer manter em silêncio. O obstáculo nasce da própria intimidade: gestos viram pistas, pausas soam como estratégia, e a história afetiva torna cada frase mais cara. A consequência é um duelo de versões em que a informação não é só dado, mas também proteção, e o reencontro deixa de oferecer refúgio.

No passado, Bill Compton aparece como figura de supervisão na estação, e a lembrança dessa hierarquia altera o modo como Celia mede risco e lealdade. Ela decide conferir registros e chamadas, buscando sinais concretos de interferência, porque intui que a comunicação quebrada não foi apenas acidente. O obstáculo é que, numa crise de reféns, a prova raramente chega limpa: o que existe são fragmentos, recados e decisões tomadas com pouca visibilidade. A consequência é que a própria tentativa de checagem produz mais pressão, pois cada verificação sugere que alguém, em algum ponto, foi capaz de distorcer o fluxo de informação.

Forma, saltos e tensão de conversa

A montagem em saltos e o suspense de conversa pedem atenção contínua, e o filme aposta que o espectador aceitará recompor a cronologia junto com os personagens, ou melhor, aceitará que a cronologia é parte da disputa, porque Henry não diz tudo o que busca, Celia não diz tudo o que sabe, e ambos ajustam o tom conforme percebem o outro ceder ou resistir. Essa escolha formal tem motivação clara: fazer do diálogo a ação principal. O obstáculo é o risco de a engrenagem parecer circular quando a revelação não avança no mesmo ritmo das emoções. A consequência, quando funciona, é uma tensão de baixa pirotecnia e alto atrito, em que o silêncio pesa tanto quanto uma acusação direta.

Ao final, “All the Old Knives” mantém o romance dentro da engrenagem de espionagem sem oferecer conforto fácil: Henry quer encerrar o caso, Celia quer atravessar a conversa sem se entregar a ela. A decisão dele de insistir até o limite encontra a recusa dela em ceder controle, e o obstáculo permanece sendo a dúvida que contamina qualquer lembrança trazida à mesa. A consequência imediata é que o jantar segue como instrumento, não como celebração, e o filme se ancora no que retorna como prova recorrente, em ação e reação: registros telefônicos.