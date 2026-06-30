Ethan Hawke, Alexander Skarsgård e Nicole Kidman vivem adaptação de uma das maiores tragédias de Shakespeare, na Netflix

“O Homem do Norte” é um épico de ação e drama que mergulha na Era Viking para contar a história de Amleth, interpretado por Alexander Skarsgård, um príncipe que cresce preso a uma promessa de vingança. Quando ainda é criança, ele vê o pai, o rei Aurvandill War-Raven, vivido por Ethan Hawke, ser assassinado pelo próprio irmão, Fjölnir, personagem de Claes Bang. A mãe, a rainha Gudrún, interpretada por Nicole Kidman, fica para trás, enquanto o menino foge para sobreviver. Anos depois, já transformado em um guerreiro brutal, Amleth parte para a Islândia com uma missão quase primitiva. Ele quer matar o tio, resgatar a mãe e tomar de volta o reino que acredita ter sido roubado.

Robert Eggers filma essa história sem transformar a vingança em aventura limpa. O mundo de “O Homem do Norte” é frio, enlameado, violento e regido por códigos de sangue. A honra familiar pesa mais que qualquer conforto, e a ideia de destino surge menos como crença bonita do que como uma sentença. Amleth não age por impulso passageiro. Ele vive há anos com a mesma frase martelando dentro da cabeça, e cada nova etapa da história o empurra para perto de Fjölnir. O problema é que o inimigo não está apenas armado. Ele tem casa, família, servos, terras e autoridade sobre todos ao redor.

A vingança vira disfarce

Quando Amleth descobre que Fjölnir vive na Islândia, ele escolhe uma entrada perigosa. Em vez de chegar como príncipe ou guerreiro reconhecido, infiltra-se entre pessoas escravizadas para entrar na fazenda do tio. A decisão é esperta, mas cobra caro. Ele ganha acesso ao lugar onde o inimigo dorme, trabalha e protege os filhos, mas perde qualquer liberdade. Ali, Amleth precisa obedecer ordens, baixar a cabeça e esconder a força que poderia denunciá-lo antes da hora.

Essa parte do filme é uma das mais interessantes porque muda a escala da vingança. O que antes parecia uma missão grandiosa passa a depender de detalhes pequenos. Um corredor, uma porta, um campo, uma refeição e uma ausência podem colocar tudo a perder. A fazenda de Fjölnir não é um castelo distante, e sim um espaço vigiado, cheio de gente olhando, falando pouco e percebendo mais do que convém. Amleth precisa se mover dentro desse lugar com a paciência de quem sabe que um erro pode custar a própria cabeça.

Olga entra no jogo

A presença de Olga, interpretada por Anya Taylor-Joy, muda o ritmo da história sem desviar o filme de seu eixo. Ela também está presa à lógica brutal daquele ambiente, mas reage com outro tipo de inteligência. Enquanto Amleth parece talhado para arrebentar portas, Olga sabe esperar, observar e usar o pouco que tem a favor dos dois. A parceria entre eles nasce em silêncio, cresce sob vigilância e abre uma fresta de humanidade em uma narrativa tomada por perdas antigas.

A relação entre Amleth e Olga não suaviza o filme, mas dá ao personagem uma escolha que ele não previa. Até então, sua vida estava amarrada ao passado. Com Olga, surge a possibilidade de um futuro, ainda que frágil, incerto e cercado por gente armada. É aí que “O Homem do Norte” fica mais forte. Amleth não deixa de querer vingança, mas passa a carregar uma segunda responsabilidade. Matar Fjölnir continua sendo o objetivo, só que fugir vivo com Olga passa a disputar espaço com a promessa feita na infância.

A mãe deixa a ferida maior

Gudrún, vivida por Nicole Kidman, não aparece apenas como a mãe perdida que espera pelo filho. Quando Amleth consegue se aproximar dela, a história ganha uma camada mais amarga. A imagem que ele guardou desde criança começa a rachar. O passado, que parecia simples para ele, surge cheio de interesses, ressentimentos e escolhas que o príncipe jamais conheceu por inteiro. Essa virada não precisa de grandes explicações para funcionar. Basta ver o desconcerto de Amleth diante de uma mãe que não cabe na lembrança idealizada que ele carregava.

Nicole Kidman dá a Gudrún uma mistura de frieza, dor e cálculo. Ela não entra em cena para enfeitar a saga masculina. Sua presença obriga Amleth a encarar o fato de que a vingança talvez não devolva a infância perdida, nem restaure uma família que já estava quebrada antes do assassinato. Claes Bang também faz de Fjölnir um antagonista menos simples do que a premissa poderia sugerir. Ele é violento, sim, mas também é pai, chefe de casa e homem agarrado ao pouco poder que ainda possui. Isso não o absolve. Apenas torna a caçada mais áspera.

Um épico de lama, sangue e destino

“O Homem do Norte” tem batalhas, rituais, ataques e imagens de grande força, mas sua potência está no modo como cada cena empurra Amleth para uma escolha mais estreita. A violência nunca parece decorativa. Quando alguém morre, alguém perde proteção, ganha suspeita, muda de rota ou fica sem saída. Eggers usa a ação para revelar o custo da vingança, não para transformar o protagonista em herói confortável. Amleth é fascinante porque também é assustador. Ele ama, sofre e protege, mas foi moldado para matar.

O filme pode soar pesado para quem procura uma aventura viking mais convencional, com vilão fácil e vitória limpinha. Robert Eggers prefere uma experiência mais física, quase suja de terra e fumaça. A Islândia parece um lugar onde o vento também acusa, e onde qualquer gesto pode ser visto por alguém interessado em sobreviver. Ainda assim, há uma energia quase irônica em acompanhar um homem gigantesco, coberto de fúria, obrigado a esperar a hora certa para agir. Para um guerreiro que parece capaz de derrubar uma parede, a paciência talvez seja a tarefa mais humilhante.

“O Homem do Norte” segue até um acerto de contas que nasce no assassinato do rei Aurvandill e atravessa toda a vida de Amleth. O filme fala de vingança, mas se sustenta porque mostra o preço de mantê-la viva por tantos anos. Ao lado de Olga, diante de Gudrún e sob a ameaça de Fjölnir, o príncipe percebe que recuperar o passado talvez custe tudo o que ainda poderia ter. A lâmina continua em sua mão, mas cada passo adiante deixa menos espaço para sair ileso.