Keanu Reeves chegou hoje à Netflix em um inferno de diamantes, crime e obsessão para ver no fim de semana

A sensação de controle é um dos grandes enganos da vida. Pode-se, no máximo, fazer escolhas e, claro, arcar com as consequências de decisões que até soam prudentes, mas que guardam efeitos irreparáveis e geram um ciclo de arrependimento que arruína qualquer futuro. A culpa aprisiona os seres humanos numa masmorra onde os erros ditam as regras e pavimentam um caminho de autodestruição e perda de todo sentido, cenário que degringola num vazio existencial que só faz crescer. Método e cálculo são as ferramentas de trabalho de Lucas Hill, contrabandista de diamantes raros que ousa sair da linha e despenca no inferno mostrado por Matthew Ross em “Sibéria”, noir que equilibra niilismo e sexo de maneira atabalhoada. E sem propósito.

Tragédia oculta

Lucas não se importa com o que seria certo nem errado, apenas levanta e derruba hipóteses, tentando manter-se vivo, um lugar hostil e limitado demais, tanto pior para alguém feito ele. Embora não pareça, o anti-herói criado pelos roteiristas Scott B. Smith e Stephen Hamel é um sujeito maltratado pela vida que se encontrou numa atividade marginal, sem contudo abdicar de todo o romantismo, numa acepção mais vaga. Ele dá asas a sua porção sonhadora no intervalo de compromissos profissionais em Mirny, na Sibéria Oriental, onde está para oferecer um diamante azul a um gângster local. Ross perde boas oportunidades de explorar o caos interno de seu personagem central, o que é ainda mais incômodo diante do óbvio empenho de Keanu Reeves.