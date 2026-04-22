Indicado ao Oscar, mistério aclamado pela crítica com Edward Norton, Rufus Sewell e Jessica Biel está no Prime Video

Na Viena do início do século 20, “O Ilusionista”, dirigido por Neil Burger, acompanha o embate entre um mágico que desafia a lógica pública e um príncipe decidido a preservar sua autoridade, e desmascará-lo a qualquer custo. No centro dessa disputa estão Eisenheim (Edward Norton), um artista enigmático que transforma o palco em território de poder, e Leopold (Rufus Sewell), herdeiro do trono que vê na popularidade do ilusionista uma ameaça à sua imagem. Entre eles, surge Sophie (Jessica Biel), peça-chave de um romance antigo que reacende e complica ainda mais o jogo.

Eisenheim constrói sua reputação com apresentações que deixam a plateia em silêncio, dividida entre fascínio e suspeita. Ele não apenas faz truques, ele controla o ambiente, o ritmo e até o olhar de quem assiste. Cada número parece menos um espetáculo e mais uma provocação: até onde alguém consegue explicar o que vê? Essa dúvida, claro, não agrada Leopold, que está acostumado a respostas e obediência.

Reação

O príncipe não demora a reagir. Convencido de que tudo não passa de fraude, ele decide agir: manda investigar. Entra em cena o inspetor Uhl (Paul Giamatti), um policial metódico, atento aos detalhes e, aos poucos, cada vez mais desconfortável com a missão. Uhl não é um homem impulsivo; ele observa, anota e cruza informações. Seu problema é provar algo que, diante do público, parece impossível de desmontar.

A situação ganha outra camada quando Sophie sobe ao palco durante uma apresentação. O reconhecimento entre ela e Eisenheim é imediato, silencioso e cheio de passado. Eles se conheciam na juventude, antes de suas vidas tomarem rumos completamente diferentes. Agora, ela está noiva do príncipe. E ele, bem, continua sendo um homem que vive de ilusões, o que torna tudo ainda mais delicado.

Romance

O romance entre os dois acontece às escondidas, com encontros rápidos e cheios de tensão. Não há espaço para descuido. Cada decisão envolve risco: um olhar prolongado, um atraso, uma ausência mal explicada. Enquanto isso, Leopold aperta o cerco. Ele não quer apenas provar que Eisenheim engana o público; quer reafirmar seu próprio controle sobre tudo e todos ao seu redor.

Uhl, no meio desse conflito, começa a perceber que a situação não é tão simples quanto parece. Ele segue investigando, visitando bastidores, conversando com assistentes, tentando encontrar uma falha. Mas Eisenheim não facilita. O mágico muda a ordem dos números, altera detalhes, encurta ou prolonga momentos estratégicos. É quase como se estivesse sempre um passo à frente, não apenas do público, mas também da investigação.

Briga pelo controle

Há um certo humor sutil na forma como Eisenheim lida com a pressão. Ele nunca entra em confronto direto, nunca se explica além do necessário. Em vez disso, responde com mais espetáculo. Quanto mais tentam desmascará-lo, mais impressionantes ficam seus números. É uma provocação elegante, quase irônica.

Leopold, por outro lado, perde a paciência. Acostumado a mandar e ser obedecido, ele não tolera bem a ideia de não ter controle. Sua postura fica mais rígida, mais agressiva. Ele transforma a questão em algo pessoal. Não é mais uma questão de expor um truque, mas de reafirmar autoridade diante da cidade.

O filme cresce justamente nesse embate entre controle e percepção. Quem tem o poder: quem explica ou quem faz acreditar? E até que ponto a verdade importa quando todos já decidiram em quem confiar?

Neil Burger conduz essa história com um ritmo que valoriza o mistério sem confundir o espectador. A narrativa é clara, mas nunca óbvia. As informações aparecem no tempo certo, sempre ligadas às decisões dos personagens. Nada surge por acaso, e isso ajuda a manter a tensão constante.

Edward Norton interpreta um Eisenheim com uma presença lacônica, quase silenciosa, mas extremamente segura. Ele fala pouco, observa muito e age com precisão. Já Rufus Sewell faz um Leopold que mistura arrogância e insegurança, um homem poderoso que claramente não gosta de perder. Paul Giamatti, como Uhl, funciona como o ponto de equilíbrio, alguém que tenta entender o que está acontecendo sem se deixar levar por impulsos.

“O Ilusionista” gira em torno do comportamento dos personagens, nas escolhas que fazem e nas consequências que enfrentam. É um filme sobre aparência, sim, mas também sobre controle, desejo e risco. Sobre quem consegue sustentar sua versão da realidade quando todos estão olhando.