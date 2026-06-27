Gerard Butler e Morgan Freeman em thriller de ação imprevisível, na Netflix

Lançado em 2019, “Invasão ao Serviço Secreto” acompanha Mike Banning (Gerard Butler), agente veterano do Serviço Secreto americano, em um momento no qual proteger o presidente deixa de ser missão e vira sentença. Dirigido por Ric Roman Waugh, o filme retoma o personagem já conhecido de “Invasão à Casa Branca” e “Invasão a Londres”, agora mais cansado, mais ferido e menos blindado pela própria reputação. A história se passa nos Estados Unidos, em torno da Casa Branca, dos órgãos de segurança e de uma conspiração que coloca Banning no centro de uma acusação grave.

O presidente Allan Trumbull (Morgan Freeman), antes vice-presidente nos filmes anteriores, agora ocupa o cargo mais alto do governo americano. Durante um deslocamento oficial, ele sofre um ataque planejado com precisão, enquanto Banning está perto o bastante para sobreviver e longe demais para impedir a tragédia. Em poucos minutos, o agente deixa de ser tratado como escudo humano e passa a ser visto como ameaça. As pistas encontradas apontam para ele, a estrutura que antes o autorizava a agir fecha as portas, e a caçada começa antes que ele consiga organizar a própria defesa.

Um homem treinado para proteger o poder é acusado de atacar esse mesmo poder. O filme sabe que essa inversão tem força, ainda que nem sempre consiga tratar a conspiração com grande sofisticação. O roteiro prefere movimento, perseguição, tiroteio e pancada. Ainda assim, existe algo interessante na forma como a história transforma a experiência de Banning em desvantagem. Ele conhece rotas, protocolos e escoltas, mas esse conhecimento também faz os investigadores acreditarem que só alguém de dentro teria condições de executar o plano.

A fuga vira investigação

A partir da acusação, Banning precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele foge para não ser preso e investiga para descobrir quem armou contra ele. Esse duplo esforço sustenta boa parte do suspense. O personagem não pode confiar na instituição que serviu durante anos, mas também não tem tempo, dinheiro ou liberdade para montar uma defesa convencional. Gerard Butler interpreta esse desgaste com um corpo pesado, marcado por dor e exaustão. Seu Banning não parece invencível. Parece teimoso, machucado e muito irritado, o que combina bastante com a franquia.

Um carro, uma estrada, uma ligação ou um encontro podem virar armadilha. Ric Roman Waugh aposta em uma ação mais física, menos elegante, interessada no estrago que cada decisão deixa no corpo do protagonista. A câmera acompanha Banning em ambientes fechados, estradas e áreas isoladas, sempre com a sensação de que a margem dele está diminuindo. Não há grande sutileza, mas há energia. Às vezes, o filme parece acreditar que um soco bem dado substitui três páginas de investigação. Em alguns trechos, para ser justo, substitui mesmo.

Wade Jennings (Danny Huston), antigo conhecido de Banning, entra na trama ligado ao setor privado de segurança e a um mundo onde guerra, dinheiro e influência política caminham de mãos dadas. Sua presença ajuda a conectar a acusação contra Mike a interesses mais largos, sem transformar o filme em um tratado sobre poder militar. O que importa para a história é mais concreto. Alguém quer incriminar Banning, alguém tem acesso a recursos pesados e alguém se beneficia quando o presidente fica vulnerável. A ameaça não vem apenas de fora. Ela circula perto demais dos corredores oficiais.

Um pai no meio do mato

A parte mais saborosa de “Invasão ao Serviço Secreto” surge quando Mike procura o pai, Clay Banning (Nick Nolte), um veterano isolado, paranoico e pouco disposto a abraços familiares. Clay vive afastado, cercado por armas, armadilhas e uma visão nada otimista da civilização. O reencontro entre pai e filho poderia cair em sentimentalismo barato, mas o filme prefere uma graça seca, quase rude. Nick Nolte entra em cena com voz de cascalho e energia de quem passou anos esperando alguém invadir seu terreno só para provar um ponto.

Essa relação dá ao filme uma pausa bem-vinda sem interromper a tensão. Mike precisa de abrigo, mas recebe também uma lembrança desconfortável da própria origem. Clay não oferece conselhos polidos. Ele oferece proteção, desconfiança e um tipo de afeto que vem embrulhado em munição. A presença dele mostra que o protagonista não nasceu dentro de um uniforme. Existe uma história anterior, feita de ausência, ressentimento e sobrevivência. O filme não aprofunda tudo isso com delicadeza, mas usa o encontro para dar a Banning algo além da próxima perseguição.

Há ali uma mistura de ação e ironia que combina com o exagero da franquia. Clay trata o mundo moderno com desprezo, Mike tenta manter algum senso de urgência e os dois acabam presos em uma convivência que parece uma reunião de família organizada por um fornecedor de dinamite. A graça nasce do choque entre o perigo real e a falta de paciência dos dois. Ninguém ali está exatamente curado, mas pai e filho conseguem sair daquele reencontro com uma aliança mínima e necessária.

A Casa Branca em risco

Enquanto Banning tenta provar sua inocência, Allan Trumbull permanece como figura decisiva para o andamento da crise. Morgan Freeman dá ao presidente uma autoridade serena, mesmo quando o roteiro o mantém mais como alvo político do que como personagem em plena atividade. A Casa Branca, o hospital e os centros de comando viram espaços de acesso restrito, onde cada ordem pode favorecer a verdade ou empurrar Banning para uma condenação sem volta. Ele precisa chegar perto do presidente, mas todos os caminhos oficiais estão bloqueados.

“Invasão ao Serviço Secreto” trabalha com temas conhecidos do cinema de ação americano. Lealdade, paranoia, traição interna, empresas militares e governo sob ameaça. O mérito está menos na surpresa e mais na maneira firme com que o filme mantém Mike em movimento. A crítica possível também é evidente. Quando o roteiro tenta falar de política, tende a simplificar demais. Quando aposta no corpo cansado de Butler, na presença áspera de Nolte e no peso institucional de Freeman, ganha força. A ação nem sempre é refinada, mas tem urgência suficiente para prender o espectador.

O longa aceita sua natureza de thriller robusto, com herói ferido, inimigos armados e uma conspiração que exige mais resistência do que genialidade. Banning não investiga com brilho cerebral. Ele avança porque conhece o serviço, suporta castigo e se recusa a entregar a própria história aos homens que o incriminaram. O filme leva esse embate até o coração do poder americano, onde a inocência do protagonista depende de presença física, prova concreta e uma última chance de agir antes que a culpa seja arquivada no nome errado.