Thriller de ação e guerra com Gerard Butler no Prime Video

“Missão de Sobrevivência” transforma uma operação secreta fracassada em uma longa corrida contra o tempo pelo Afeganistão, acompanhando um agente da CIA cuja identidade é revelada justamente quando ele acreditava ter concluído seu trabalho. Lançado em 2023 e dirigido por Ric Roman Waugh, o thriller de ação estrelado por Gerard Butler aposta menos em patriotismo e mais na dificuldade de permanecer vivo quando governos, milícias e serviços de inteligência passam a perseguir o mesmo homem.

Tom Harris (Gerard Butler) é um agente experiente da CIA que participa de uma operação clandestina ligada ao programa nuclear iraniano. O plano funciona e o alvo é atingido, mas a sensação de missão cumprida dura pouco. Uma investigação jornalística conecta informações que deveriam permanecer ocultas e acaba revelando detalhes da ação. De uma hora para outra, o nome de Harris deixa de ser um segredo guardado por poucos funcionários da inteligência americana e passa a circular entre autoridades iranianas, agentes paquistaneses e grupos armados espalhados pela região.

A situação se complica ainda mais porque Harris já está em território afegão quando o vazamento acontece. Sem condições de retornar pelos caminhos tradicionais e sem proteção suficiente para permanecer onde está, ele recebe uma única orientação. Precisa chegar a Kandahar, onde uma operação de extração poderá tirá-lo daquele cenário. O problema é que a cidade fica longe, a comunicação é precária e praticamente todo mundo parece interessado em capturá-lo antes.

Qualidades do filme

“Missão de Sobrevivência” tem seu ápice quando abandona a ideia de um herói solitário capaz de resolver tudo sozinho. Harris depende constantemente da ajuda de Mohammad “Mo” Doud (Navid Negahban), tradutor afegão que conhece a região, compreende as dinâmicas locais e percebe ameaças que escapam ao olhar estrangeiro do agente americano. A relação entre os dois se torna o coração da narrativa.

Mo não é apenas como guia. Ele possui preocupações próprias, responsabilidades familiares e motivos pessoais para desconfiar de promessas feitas por governos estrangeiros. Enquanto Harris pensa na sobrevivência das próximas horas, Mo também precisa lidar com as consequências de anos de guerra e instabilidade. Essa diferença dá profundidade à parceria e impede que a amizade entre eles pareça artificial.

Enquanto os dois avançam por estradas desérticas, vilarejos isolados e áreas controladas por diferentes grupos armados, outros personagens entram na disputa. Kahil Nasir (Ali Fazal), ligado aos serviços de inteligência paquistaneses, vê na captura de Harris uma oportunidade valiosa. Já Farzad Asadi (Bahador Foladi), integrante das forças iranianas, transforma a perseguição em uma questão pessoal. É uma caçada envolvendo interesses distintos, onde cada grupo busca o agente por razões próprias.

Escolhas narrativas

Ric Roman Waugh mantém a narrativa em movimento quase constante. O diretor já demonstrou familiaridade com histórias de ação protagonizadas por homens cercados por situações extremas e aplica a mesma fórmula aqui. Há perseguições, ataques aéreos, emboscadas e confrontos armados espalhados ao longo da jornada. Ainda assim, o filme acerta ao não transformar seus personagens em figuras indestrutíveis. Harris se machuca, erra cálculos e depende repetidamente da ajuda de outras pessoas para continuar avançando.

Essa escolha torna a experiência mais envolvente. Quando alguém está sendo perseguido por governos, mercenários e combatentes locais ao mesmo tempo, qualquer erro pode ser fatal. O suspense nasce menos das cenas de tiro e mais da sensação constante de vulnerabilidade. Uma estrada aparentemente segura pode esconder uma emboscada. Um aliado pode fornecer abrigo ou entregar informações ao maior interessado. A cada parada, a margem de segurança diminui.

Destaques

Navid Negahban merece destaque especial. Embora Gerard Butler seja o rosto do projeto, muitas das passagens mais interessantes pertencem a Mo. O ator oferece humanidade a um personagem que poderia facilmente se limitar ao papel de acompanhante do protagonista. Suas preocupações familiares, seus dilemas e suas lembranças ajudam a dar peso emocional a uma trama que poderia ficar presa apenas à ação.

Travis Fimmel surge como Roman Chalmers, agente que opera nos bastidores da missão. Seu personagem representa uma camada menos visível daquele conflito, formada por interesses políticos, operações clandestinas e decisões tomadas longe dos campos de batalha. Mesmo com tempo reduzido em cena, ele acrescenta tensão à narrativa e amplia a sensação de que ninguém possui controle total sobre os acontecimentos.

O roteiro evita mergulhar profundamente em discussões geopolíticas complexas. Alguns espectadores talvez desejem maior desenvolvimento dos conflitos internacionais apresentados na trama. Ainda assim, a escolha faz sentido dentro da proposta do longa. O foco permanece na fuga e na sobrevivência. A história acompanha homens tentando atravessar um território hostil enquanto forças maiores disputam seu destino.

“Missão de Sobrevivência” dificilmente reinventa o gênero de ação, mas também não demonstra interesse em fazê-lo. Seu principal mérito está na eficiência. O filme sabe qual história deseja contar e concentra seus esforços nela. Ao lado de um elenco sólido e de uma condução segura de Ric Roman Waugh, a produção entrega uma aventura tensa, movimentada e competente, sustentada principalmente pela relação entre Tom Harris e Mohammad Doud. Em meio a perseguições, alianças frágeis e ameaças surgindo de todos os lados, o longa lembra que, em determinados conflitos, chegar ao destino já representa uma vitória considerável.