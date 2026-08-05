Os 5 livros de autores brasileiros mais caros já vendidos no Brasil, segundo vendas documentadas

Uma primeira edição de “Os Sertões” chegou a R$ 143 mil; outra, de “Últimos Cantos”, parou em R$ 5.450. A diferença não mede a importância literária de Euclides da Cunha e Gonçalves Dias, comparação que seria tola, mas o grau de raridade de dois objetos que atravessaram o tempo em condições muito particulares. Papel, tiragem, conservação, brochura original, assinatura, dedicatória e procedência entram nessa conta com um peso que o conteúdo, disponível em edições modernas e arquivos digitais, já não pode ter sozinho.

O texto de “Dom Casmurro” está por toda parte. Um exemplar da primeira edição com palavras escritas por Machado de Assis para seu primeiro proprietário, evidentemente, não. Dos duzentos volumes de “A Cinza das Horas” pagos pelo próprio Manuel Bandeira em 1917, parte desapareceu, parte se desfez, parte foi encadernada outra vez e perdeu elementos que interessam aos colecionadores. Sobreviver não basta. É preciso sobreviver direito, exigência um pouco indecente quando aplicada a livros feitos de papel frágil e destinados, em princípio, a ser manuseados.

Há ainda um mercado avesso à publicidade, em que muitas negociações ocorrem sem que o preço venha a público e até certos leilões preservam o nome da obra, o número do lote e o registro da venda, mas escondem o valor final. Os casos documentados permitem ao menos acompanhar a distância entre o livro que se lê e aquele que, por ter passado por determinadas mãos e escapado de acidentes, cupins, umidade e encadernadores criativos, já pertence também à história material da literatura. No alto dessa escala está um volume de 1902 que Euclides da Cunha acompanhou de perto, corrigindo à mão o que a tipografia deixara escapar.