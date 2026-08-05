Os 5 livros de autores brasileiros mais caros já vendidos no Brasil, segundo vendas documentadas

Uma primeira edição de “Os Sertões” chegou a R$ 143 mil; outra, de “Últimos Cantos”, parou em R$ 5.450. A diferença não mede a importância literária de Euclides da Cunha e Gonçalves Dias, comparação que seria tola, mas o grau de raridade de dois objetos que atravessaram o tempo em condições muito particulares. Papel, tiragem, conservação, brochura original, assinatura, dedicatória e procedência entram nessa conta com um peso que o conteúdo, disponível em edições modernas e arquivos digitais, já não pode ter sozinho.
O texto de “Dom Casmurro” está por toda parte. Um exemplar da primeira edição com palavras escritas por Machado de Assis para seu primeiro proprietário, evidentemente, não. Dos duzentos volumes de “A Cinza das Horas” pagos pelo próprio Manuel Bandeira em 1917, parte desapareceu, parte se desfez, parte foi encadernada outra vez e perdeu elementos que interessam aos colecionadores. Sobreviver não basta. É preciso sobreviver direito, exigência um pouco indecente quando aplicada a livros feitos de papel frágil e destinados, em princípio, a ser manuseados.
Há ainda um mercado avesso à publicidade, em que muitas negociações ocorrem sem que o preço venha a público e até certos leilões preservam o nome da obra, o número do lote e o registro da venda, mas escondem o valor final. Os casos documentados permitem ao menos acompanhar a distância entre o livro que se lê e aquele que, por ter passado por determinadas mãos e escapado de acidentes, cupins, umidade e encadernadores criativos, já pertence também à história material da literatura. No alto dessa escala está um volume de 1902 que Euclides da Cunha acompanhou de perto, corrigindo à mão o que a tipografia deixara escapar.
Os Sertões
“Os Sertões” começa muito antes de Canudos. Antes que o Exército atravesse o sertão, dispare os canhões e transforme em cadáveres os homens, mulheres e crianças reunidos em torno de Antônio Conselheiro, Euclides da Cunha obriga o leitor a passar pela terra. Pedras, serras, secas, plantas torturadas pelo calor. Depois vem o homem. Só então chega a luta. A divisão tripartida — “A Terra”, “O Homem” e “A Luta” — pode sugerir a ordem tranquila de um tratado, mas dentro dela se agita um livro que não cabe direito em gênero algum: reportagem de guerra, ensaio histórico, estudo geográfico, interpretação nacional, delírio científico e tragédia.
Enviado por “O Estado de S. Paulo” para acompanhar a fase final da campanha, em 1897, Euclides chegou ao sertão ainda contaminado pela versão oficial que descrevia os seguidores de Conselheiro como fanáticos monarquistas empenhados em derrubar a República. Voltou de lá menos seguro. Publicado cinco anos depois, o livro preserva as teorias raciais e deterministas de seu tempo — algumas indefensáveis já há muitas décadas —, mas acaba entrando em guerra consigo mesmo. O homem que tenta classificar o sertanejo segundo uma ciência hoje desacreditada é o mesmo que lhe confere grandeza épica e denuncia o massacre cometido pelo Estado brasileiro. A ideologia diz uma coisa; a literatura, felizmente, não obedece.
A primeira edição saiu pela Laemmert em 1902, paga pelo próprio autor. O volume tinha 602 páginas e incluía mapas e registros relacionados à campanha. Euclides acompanhou a impressão de perto e corrigiu manualmente dezenas de pequenos erros em exemplares já prontos, numa operação obsessiva que tornou cada volume ainda mais particular. A sobrevivência da brochura original, frágil como era comum naquele período, passou a ser um fator decisivo de valorização.
O exemplar leiloado em dezembro de 2021 foi oferecido inicialmente por R$ 1,2 mil. A disputa entre colecionadores levou o preço a R$ 143 mil, recorde amplamente documentado para um livro impresso de autor brasileiro vendido no país. Corrigida pelo IPCA disponível até junho de 2026, a quantia equivale a aproximadamente R$ 179 mil em agosto. É dinheiro suficiente para comprar milhares de edições modernas de “Os Sertões”. Nenhuma delas, porém, terá passado pela oficina enquanto Euclides ainda perseguia erros tipográficos com a mesma obstinação que dedicara aos erros da República.
Dom Casmurro
Bentinho mandou construir no Engenho Novo uma casa semelhante àquela em que passara a infância, na Rua de Matacavalos. Reproduziu janelas, cômodos, pinturas e outros detalhes, acreditando talvez que a arquitetura pudesse religar as pontas da vida. Não pôde. Restou-lhe escrever. “Dom Casmurro” nasce desse fracasso e cresce dentro de outro: a impossibilidade de recuperar o passado sem deformá-lo à medida de quem conta.
A história é tão conhecida que quase se tornou um plebiscito nacional. Capitu traiu ou não traiu? A insistência na pergunta prova a eficácia da armadilha montada por Machado, mas também pode impedir que se veja o essencial. O processo inteiro é conduzido pelo marido. Bentinho escolhe as testemunhas, organiza as provas, interpreta os olhos, os silêncios, a semelhança do filho com Escobar e até os gestos de Capitu diante do cadáver. A acusada não escreve uma linha em sua defesa. Antes de ser um romance sobre adultério, “Dom Casmurro” é uma investigação venenosa sobre o poder de quem possui a narrativa.
A primeira edição foi publicada pela Garnier com data de 1899. É um volume fisicamente modesto, de 404 páginas e apenas 17,5 centímetros de altura, quase tímido para um livro que acabaria ocupando tamanho espaço na cultura brasileira. O exemplar vendido pela Babel Livros trazia o elemento capaz de arrancá-lo definitivamente da condição de peça apenas rara: uma dedicatória de Machado de Assis. Há primeiras edições. Há livros autografados. E há aquela cópia específica na qual o autor escreveu para alguém, em algum momento que não se repetirá.
A venda por R$ 24 mil foi divulgada em agosto de 2015. Como a data exata da negociação não foi informada, o mês da reportagem serviu de referência para a correção monetária. Em agosto de 2026, com o IPCA calculado até junho, a quantia corresponde a aproximadamente R$ 42,3 mil. O comprador levou uma primeira edição, a assinatura e a dedicatória de Machado. A prova definitiva contra Capitu, como era de esperar, não estava incluída.
A Cinza das Horas
O Manuel Bandeira que entrou para a história do modernismo, debochou dos sapos parnasianos, inventou Pasárgada e descobriu poesia em pensões, becos, porquinhos-da-índia e notícias de jornal ainda não aparece de corpo inteiro em “A Cinza das Horas”. Seria exigir demais. Publicado em 1917, quando o autor tinha 31 anos, o livro pertence a um poeta que aprendera cedo a considerar a morte uma vizinha de quarto, dessas que fazem barulho atrás da parede e podem bater à porta a qualquer momento.
A tuberculose interrompera seus estudos de arquitetura e o submetera a tratamentos, viagens e temporadas em sanatórios. Essa experiência pesa sobre os poemas, povoados por crepúsculos, quartos, resignação, amor perdido, sombras e a sensação de que a vida se consome devagar. Há muito de simbolismo e parnasianismo na forma, com versos regulares, musicalidade trabalhada e certo gosto pelo tom penumbroso. Mas o Bandeira futuro já começa a se mexer ali dentro. Aparece quando o ritmo se solta, quando a voz abandona a pose, quando a experiência pessoal deixa de ser matéria nobre e passa a ser simplesmente a matéria disponível.
A edição foi impressa pela Tipografia do Jornal do Commercio e paga pelo próprio autor. Apenas 200 exemplares saíram da oficina, muitos deles distribuídos entre familiares, amigos e conhecidos. A capa não tenta seduzir ninguém: nome, título, um pequeno ornamento, local, oficina e data. Nada de projeto gráfico luxuoso, papel resistente ou aparato destinado a atravessar séculos. O fato de alguns volumes terem conseguido fazê-lo é quase uma indelicadeza com a precariedade material em que nasceram.
O livreiro Givaldo Amaral, de O Buquineiro, informou ter vendido uma primeira edição por R$ 18 mil em 2015. Como o mês não foi registrado, julho, ponto médio do ano, foi adotado no cálculo. O valor equivale a aproximadamente R$ 31,8 mil em agosto de 2026, considerada a inflação oficial até junho. Pelo preço nominal, “A Cinza das Horas” ocupa o terceiro lugar. Quando os valores são corrigidos, cai para o quarto, ultrapassado por “As Primaveras”, vendido dez anos antes. Bandeira, que viveu o bastante para desconfiar de quase toda solenidade, talvez achasse graça nessa intervenção da economia sobre a poesia.
As Primaveras
“Meus oito anos” deve ser um dos poemas mais decorados, recitados, parodiados e maltratados da literatura brasileira. A saudade da infância, das brincadeiras, do céu e da casa familiar ganhou vida própria, independente do livro em que apareceu, e transformou Casimiro de Abreu naquele tipo de autor que todos acreditam conhecer porque se lembram de alguns versos aprendidos na escola. “As Primaveras”, seu único volume de poesia publicado em vida, é menos confortável que essa lembrança.
O livro reúne poemas escritos entre 1855 e 1858 e organiza uma experiência marcada pela distância, pelo desejo e pela consciência precoce da morte. Parte dos textos nasceu durante a permanência de Casimiro em Portugal, para onde o pai o enviara a fim de trabalhar no comércio. O jovem preferia a literatura, escolha profissional que raramente entusiasmou pais comerciantes em qualquer século. A saudade do Brasil aparece misturada à idealização da infância e da pátria; os poemas amorosos cultivam a delicadeza romântica; no segmento final, chamado “O livro negro”, a morte deixa de ser apenas decoração de época e se aproxima.
Casimiro lançou “As Primaveras” em 1859, aos 20 anos. Morreu de tuberculose no ano seguinte, aos 21. É difícil evitar que o título, tão cheio de juventude e renascimento, adquira em retrospecto uma crueldade particular. A primeira edição saiu pela Tipografia de Paula Brito, um dos centros da vida intelectual do Rio de Janeiro imperial, e tinha 269 páginas: 9 preliminares e 260 de texto. A reportagem que registrou a venda chamou o livro de “Primavera”, no singular. A folha de rosto não deixa dúvida: o título correto é “As Primaveras”.
Oferecido inicialmente por R$ 650, o exemplar foi arrematado por R$ 11 mil por volta de abril de 2005. A fonte disponível não identifica a casa responsável pelo leilão, lacuna que deve permanecer como lacuna; preencher buracos documentais por palpite é uma forma pouco recomendável de literatura. Corrigido pelo IPCA até junho de 2026, o valor representa aproximadamente R$ 34,2 mil em agosto. É mais do que o equivalente atual da venda de “A Cinza das Horas”. No ranking nominal, porém, Casimiro continua em quarto. Cada conta tem sua estação.
Últimos Cantos
“I-Juca-Pirama” é daqueles poemas que continuam vivos mesmo quando o ensino escolar faz o possível para lhes causar danos permanentes. Há um guerreiro tupi capturado pelos timbiras, o ritual de morte, o pedido para voltar ao pai cego, a acusação de covardia e o retorno ao combate. Narrado em mudanças sucessivas de ritmo, com vozes que se alternam e versos que aceleram ou se contraem segundo a ação, o poema tem força de conto, peça teatral e canto guerreiro. Está em “Últimos Cantos”.
No mesmo volume aparece “Leito de folhas verdes”, poema de outra temperatura. Uma mulher indígena prepara o lugar do encontro amoroso e espera por alguém que não chega. A mata deixa de ser painel patriótico e se torna espaço íntimo, sensorial, percorrido por desejo, ansiedade e abandono. Basta a convivência dessas duas obras — uma armada em torno da honra e da violência, a outra sustentada pela espera — para mostrar que Gonçalves Dias era um poeta bem menos uniforme que a etiqueta “indianista” costuma sugerir.
Publicado em 1851, “Últimos Cantos” ocupa posição central na formação do romantismo brasileiro e no projeto de inventar uma literatura nacional com personagens, paisagens e mitos que não fossem simples importações europeias. O índio de Gonçalves Dias é, naturalmente, uma criação romântica do século 19, não um retrato fiel das populações originárias. Isso limita o alcance histórico ou etnográfico da representação, mas não elimina a potência formal dos melhores poemas. Em “I-Juca-Pirama”, sobretudo, o conflito entre o guerreiro e o pai sobreviveu ao programa nacionalista que o cercava.
A primeira edição foi impressa pela Tipografia de Francisco de Paula Brito. O exemplar digitalizado pela Biblioteca Brasiliana possui 304 páginas — 5 preliminares e 299 de texto —, mede pouco mais de 19 centímetros e conserva uma dedicatória do autor. Não é o volume vendido, mas permite conhecer a aparência da edição: folha de rosto estreita, tipos variados e o emblema da oficina.
O exemplar leiloado pela Liber Rarus recebeu quinze lances e foi vendido por R$ 5.450 em fevereiro de 2025. Atualizada pelo IPCA disponível até junho de 2026, a quantia chega a aproximadamente R$ 5,8 mil em agosto. A distância para os quatro primeiros lugares é grande, talvez grande demais para sugerir um mercado ordenado. Não sugere. Apenas registra uma das raras situações em que título, edição, leiloeiro, número de lances e preço final continuaram disponíveis ao público depois que o martelo desceu.