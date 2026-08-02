Rodrigo Garcia Lopes vence o 1º Bula Prêmio de Poesia entre 1.755 poemas inscritos

Autor de Gornergrat receberá R$ 15 mil; edição inaugural distribui R$ 35 mil entre dez vencedores de sete estados.

Rodrigo Garcia Lopes, de Santa Catarina, é o vencedor do 1º Bula Prêmio de Poesia. Seu poema “Gornergrat” ficou em primeiro lugar numa edição que recebeu 1.755 trabalhos de autores de todo o país, selecionou cinquenta finalistas e premiou os dez primeiros colocados. Pela vitória, o escritor receberá R$ 15 mil.

O segundo lugar foi conquistado por Rafael Cassio do Val, do Rio de Janeiro, autor de “A Arquitetura da Ausência”, que receberá R$ 8 mil. Isabela Penov Pamplona Puget, de São Paulo, completa o pódio com “Caderninho” e terá direito ao prêmio de R$ 5 mil.

Os autores classificados entre a quarta e a décima posições receberão R$ 1 mil cada. No total, a edição inaugural do concurso distribuirá R$ 35 mil em premiações.

Rodrigo Madeira Barbosa, do Paraná, ficou em quarto lugar com “Jabalia”. A quinta posição foi conquistada por Letícia Covas Fernandes Fonseca, do Rio de Janeiro, autora de “Descrição Técnica de um Corpo Feminino após o Desabamento”. Outro fluminense, Alexandre Bruno Tinelli, aparece em sexto lugar com “Jogar Bola”.

Na sétima colocação está Igor dos Santos Mota, da Bahia, com “-Destino”. Artur Marques de Almeida Pires, de Goiás, ficou em oitavo lugar com “Hortelã, Feijão e Cigarro”. A paulista Verônica dos Santos Noblat Alves conquistou a nona posição com “Liturgia para um Corpo Submerso”. Marília Carreiro Fernandes, do Espírito Santo, completa a classificação com “Protocolo para Nascimento Não Autorizado”.

Comissão reuniu diferentes trajetórias literárias

A comissão julgadora foi formada por Ana Martins Marques, Ana Miranda, Nicolas Behr, Cláudia Roquette-Pinto e Carlos Willian Leite. O grupo reuniu escritores de gerações, gêneros e experiências distintas na literatura brasileira.

Ana Martins Marques e Cláudia Roquette-Pinto construíram obras de destaque na poesia contemporânea. Ana Miranda é autora de romances, contos e ensaios, com uma trajetória marcada pelo diálogo entre ficção, história e vida literária. Nicolas Behr, ligado à poesia marginal e à cultura de Brasília, publica desde a década de 1970. Carlos Willian Leite atua como escritor, poeta e editor da Revista Bula.

A diversidade da comissão permitiu que os trabalhos fossem examinados a partir de repertórios diferentes, sem restringir o julgamento a uma única geração, escola estética ou concepção de poesia.

Sete estados entre os vencedores

Os dez primeiros colocados representam sete estados. O Rio de Janeiro tem três autores na classificação; São Paulo, dois. Santa Catarina, Paraná, Bahia, Goiás e Espírito Santo aparecem com um vencedor cada.

Também chama a atenção a variedade dos títulos selecionados. A relação dos vencedores não sugere a adoção de um assunto obrigatório, de uma dicção dominante ou de uma fórmula única de poema.

Além dos dez premiados, outros quarenta autores chegaram à etapa final.

Com a divulgação do resultado, o 1º Bula Prêmio de Poesia encerra sua edição inaugural com dez autores premiados, cinquenta poemas finalistas e R$ 35 mil distribuídos. Os vencedores agora deixam a relativa proteção dos códigos, notas e classificações. Passam ao território em que todo poema terá de se defender sozinho, o da leitura.

