As 10 obras de artistas brasileiros mais caras já vendidas em leilão

Lygia Clark ocupa quatro das dez posições, feito notável para uma artista que passou boa parte da carreira tentando libertar a arte da condição de objeto caro, imóvel e intocável. Seus “Bichos” foram concebidos para mudar de forma nas mãos do público; depois alcançaram preços capazes de mantê-los protegidos das mãos do público. O mercado tem dessas ironias, embora raramente se dê ao trabalho de percebê-las.

Também chama atenção a distância que separa o primeiro lugar dos demais. Vendida por cerca de US$ 11,36 milhões em 2020, “A Caipirinha” valeu mais de três vezes o resultado de “Impossible”, de Maria Martins, a segunda colocada. Não foi uma disputa apertada, portanto, mas uma espécie de goleada modernista, agravada pelo fato de a tela de Tarsila do Amaral ter chegado ao leilão depois de ser penhorada num processo judicial. Às vezes a história da arte desemboca num tribunal, passa por uma planilha e termina sob a batida de um martelo.

As cifras aproximam trabalhos que têm pouco em comum além da nacionalidade de seus autores e do desejo despertado em compradores. Há pintura, escultura, madeira recortada, alumínio articulado, carne de poliuretano saindo de uma parede de azulejos. Há obras feitas para contemplação e outras que só se completariam pelo toque; peças consagradas desde cedo e artistas que o mercado internacional demorou a enxergar sem condescendência. No ponto mais alto dessa pirâmide irregular está uma mulher de braços grossos e mãos compactas, grande demais para as casas e plantações que Tarsila acomodou ao seu redor.